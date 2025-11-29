Reklama kinowa wyprzedza internet i radio. Jak zmienia się rynek?

Rynek reklamy w Polsce wciąż rośnie, choć tempo tych wzrostów nieco wyhamowuje. Po trzech kwartałach 2025 roku jego wartość przekroczyła 9,6 mld zł, a dynamika wyniosła 6,6% – pokazuje raport Publicis Groupe Polska. Prawdziwą siłą napędową okazuje się wideo online oraz reklama w internecie, podczas gdy telewizja wyraźnie traci impet. Najwięcej na reklamę wydaje dziś handel.

SEKTORY REKLAMOWE

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Wartość rynku reklamowego netto w latach 2015 – 2025 Estymowana wartość netto rynku reklamowego w Polsce po trzech kwartałach 2025 r. wyniosła ponad 9,6 mld zł Kliknij, aby przejść do galerii (8)

KANAŁY KOMUNIKACJI

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział poszczególnych form wideo w przychodach reklamowych po trzech kwartałach 2025 r. Wśród segmentów wideo największy udział w przychodach ma niezmiennie telewizja linearna Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Internet: wartość przychodów reklamowych, 2025 vs 2024 Głównym czynnikiem napędzającym wzrost reklamy digital non-search są formaty displayowe w sieciach społecznościowych Mety Kliknij, aby przejść do galerii (8)

UDZIAŁ MEDIÓW W PRZYCHODACH Z REKLAMY

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Udział klas mediów w rynku reklamowym, 2025 vs 2024 Udział wideo (TV, streaming vod oraz pozostałe wideo in stream) spadł z 53,2% do 52,8% Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Komentarz Iwony Jaśkiewicz-Kundery, Chief Investment Officera Publicis Groupe Polska:

Po dobrym pierwszym kwartale br., który przyniósł wzrost inwestycji reklamowych o 5,7% rok do roku i jeszcze lepszym drugim kwartale (+8,6%), w trzecim dynamika rynku wyraźnie osłabła – wzrost wyniósł jedynie 5,3%. Szczególnie dotknięty został segment telewizyjny – w trzecim kwartale, inwestycje reklamowe skurczyły się o 2,6%, a czynnikiem hamującym były ograniczenia inwestycji ze strony globalnych reklamodawców.



Pomimo pozytywnych prognoz dla polskiej gospodarki na 2025 rok, na rynku reklamowym utrzymuje się ostrożność inwestycyjna. Ponadto biorąc pod uwagę kiepską sytuację w reklamie telewizyjnej, w szczególności ujemną dynamikę we wrześniu, dokonaliśmy korekty prognozy wzrostu całego rynku reklamy w 2025 roku do poziomu 6,7% z 7,8%.



W okresie od stycznia do września 2025 r. wzrosły inwestycje reklamowe we wszystkich mediach z wyjątkiem magazynów. Najszybciej rosła reklama w kinach – o 9,1%, kolejno reklama internetowa – o 8,3%, zaś na trzecim miejscu znalazło się radio z dynamiką 7,8%. Pozostałe zwyżkujące media osiągnęły dynamiki poniżej rynkowej: inwestycje w reklamę wideo zwiększyły się o 5,8%, w reklamę out-of-home o 6%, w dzienniki o 0,4%. W przypadku magazynów odnotowaliśmy spadek inwestycji o 1,5% rok do roku.



Niewielkim modyfikacjom uległ tort reklamowy – udział internetu wzrósł po trzech kwartałach 2025 r. z 30,6% do 30,9%, zaś nieznacznie spadł udział wideo: z 53,2% do 52,8%. Łącznie wideo i internet odpowiadają za 83,7% całego rynku reklamy. Radio i reklama out-of-home utrzymały swoje ubiegłoroczne udziały na niezmienionym poziomie: odpowiednio 6,8% i 6,3%. O 0,1 p.p. do 1,5% swój udział zwiększyło kino, spadły natomiast udziały prasy: magazynów do 1% i dzienników do 0,7%.



Aż trzynaście sektorów zwiększyło budżety reklamowe, a trzy dokonały redukcji. Największy wzrost wolumenu inwestycji wygenerował handel – firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę o 267,3 mln zł więcej, co oznacza 12,7% więcej rok do roku. Największy spadek wolumenu inwestycji reklamowych miał miejsce w sektorze telekomunikacja – firmy z tego sektora przeznaczyły na reklamę mniej o 82,1 mln zł (dyn. -15,2%). Budżety reklamowe zmniejszyli istotnie: Cyfrowy Polsat, Orange Polska oraz P4, szczególnie zredukowane zostały inwestycje internetowe i telewizyjne tego sektora, ale również nakłady na out-of-home.



Udział największego sektora na rynku reklamy, czyli handlu, wzrósł o 1,4 p.p. do wartości 25,4%. Od czwartego kwartału 2021 r. drugą pozycję zajmuje sektor produkty farmaceutyczne, leki, który wyprzedził sektor żywność. Udział farmacji jednak spadł w analizowanym okresie o 0,5 p.p. do 10,5%. Zmniejszył się również udział trzeciego pod względem wielkości inwestycji sektora żywność (o 0,4 p.p.) i wyniósł 8,8%.

