42% Polaków codziennie korzysta z social mediów jako źródła informacji, ale tylko 6% uważa je za bardzo wiarygodne

42% Polaków czyta newsy w social mediach, ale tylko 6% uważa je za bardzo wiarygodne © wygenerowane przez AI

Aż 42% Polaków sięga po informacje z mediów społecznościowych codziennie, ale tylko 6% ocenia je jako "bardzo wiarygodne" - wynika z najnowszego raportu Santander Consumer Banku. Co czwarty respondent uważa treści w social mediach za wiarygodne, ale aż 73% postrzega deepfake'i jako realne zagrożenie. Jak Polacy radzą sobie z dezinformacją i jakie narzędzia pomagają im odróżnić prawdę od manipulacji?

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak często Polacy korzystają z mediów społecznościowych jako źródła informacji – 42% robi to codziennie, ale tylko 6% uważa je za bardzo wiarygodne.

Które grupy wiekowe najczęściej sięgają po newsy w social mediach – młodzi (18–29 lat) są najaktywniejsi, ale jednocześnie najbardziej sceptyczni.

Dlaczego deepfake’i i fake newsy są postrzegane jako poważne zagrożenie – 73% Polaków obawia się manipulacji treściami.

Jak chronić się przed dezinformacją – 68% Polaków deklaruje, że wie, jak weryfikować informacje, ale najmłodsi i najstarsi czują się najmniej pewnie.

Jakie praktyczne kroki można podjąć, aby sprawdzać wiarygodność informacji i unikać manipulacji w sieci.

Wielu użytkowników, umiarkowane zaufanie

Według wyników naszego badania najbardziej aktywne w kontekście wyszukiwania informacji za pośrednictwem social mediów są osoby młodsze. W grupie 18–29 lat połowa (51 proc.) deklaruje codzienne korzystanie z mediów społecznościowych w celu pozyskania informacji. Mimo to nawet w tej grupie tylko co dziesiąty badany (11 proc.) ocenia te newsy jako bardzo rzetelne, a blisko jedna czwarta (24 proc.) deklaruje, że nie ufa im w pełni.



To pokazuje, że częste korzystanie nie równa się bezkrytycznemu zaufaniu – młodzi użytkownicy intensywnie korzystają z platform, ale pozostają stosunkowo sceptyczni wobec jakości informacji. Co ciekawe, kobiety rzadziej (23 proc.) niż mężczyźni (28 proc.) postrzegają znalezione w mediach społecznościowych jako wiarygodne lub bardzo wiarygodne – komentuje Marcin Szklarski, Koordynator Ds. Cyberryzyka z Santander Consumer Banku.

Świadomość działania

Realne i powszechne zagrożenie

Media społecznościowe to dziś jedno z głównych źródeł informacji dla Polaków, ale to nie oznacza, że każdej treści można ufać. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek wątpliwości, warto sprawdzić źródło informacji, poszukać potwierdzenia w innych mediach i zachować czujność wobec materiałów budzących emocje – szczególnie gdy mogą być zmanipulowane, np. za pomocą deepfake’ów.



W praktyce oznacza to nie tylko korzystanie z narzędzi do weryfikacji treści, ale też systematyczne śledzenie aktualnych wskazówek dotyczących cyberbezpieczeństwa. Nawet jeśli wydaje się, że mamy wystarczającą wiedzę, zagrożenia w sieci stale ewoluują, dlatego regularna aktualizacja umiejętności i źródeł wiedzy jest kluczowa, by skutecznie chronić się przed manipulacją – podsumowuje Marcin Szklarski z Santander Consumer Banku.