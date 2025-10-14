Prawie 20% pracowników w Polsce udostępnia AI dane wrażliwe firmy, a 58% nie wie, czym jest deepfake © wygenerowane przez AI

Według najnowszego raportu Cyberportret polskiego biznesu 2025 opracowanego przez ESET i DAGMA Bezpieczeństwo IT, aż 19% polskich pracowników udostępnia narzędziom AI wrażliwe dane firmowe, takie jak informacje finansowe czy dokumenty zastrzeżone, podczas gdy 58% zatrudnionych nie wie, czym jest deepfake. Niewystarczająca wiedza o sztucznej inteligencji i brak odpowiednich szkoleń sprawiają, że polskie przedsiębiorstwa są szczególnie podatne na manipulacje oraz cyberataki.

Z tego artykułu dowiesz się:

Prawie 20% polskich pracowników udostępnia narzędziom AI wrażliwe dane firmowe, w tym dane klientów i dokumenty objęte tajemnicą firmy.

58% zatrudnionych nie wie, czym jest deepfake – zagrożenie polegające na tworzeniu fałszywych komunikatów audio-wizualnych przez AI.

30% pracowników błędnie uznaje materiały wygenerowane przez sztuczną inteligencję za prawdziwe, co zwiększa ryzyko manipulacji i cyberataków.

Ponad 55% osób nie brało udziału w żadnym szkoleniu z cyberbezpieczeństwa w ostatnich pięciu latach, a temat AI często nie jest poruszany na szkoleniach firmowych.

Deepfake w praktyce: gdy fałsz udaje prawdę

Skuteczna reakcja na zagrożenia wymaga odpowiedniego poziomu wiedzy i kompetencji. Jeżeli pracownik nie rozumie, że ma do czynienia z incydentem – nie zgłosi go, nawet jeśli odpowiednie procedury istnieją w firmie. Ten problem jest szczególnie widoczny w kontekście nowych form zagrożeń, takich jak manipulacje z wykorzystaniem sztucznej inteligencji.



Technologie deepfake, które umożliwiają tworzenie realistycznych, lecz fałszywych komunikatów głosowych i wizualnych, są coraz częściej wykorzystywane przez cyberprzestępców. Tymczasem, jak wynika z badania, tylko 42% pracowników deklaruje, że zna to pojęcie. Niska rozpoznawalność takich zjawisk zwiększa ryzyko, że fałszywe komunikaty nie zostaną zidentyfikowane jako potencjalne zagrożenie, które może mieć realne konsekwencje, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i reputacyjnym – mówi Beniamin Szczepankiewicz, ekspert cyberbezpieczeństwa ESET.

Edukacja, która nie nadąża

Dlatego tak ważne jest, by działania w zakresie cyberbezpieczeństwa nie ograni¬czały się wyłącznie do szkoleniowej wiedzy teoretycznej. Kluczowe jest np. wpro¬wadzanie różnego rodzaju praktycznych symulacji ataków z wykorzystaniem nowych technik aby zwiększać odporność pracowników na zagrożenia.



Duże znaczenie ma budowanie kultury organizacyjnej, która sprzyja otwartości, umożliwia zada¬wanie pytań i wzmacnia nawyk zgłaszania wszelkich niepokojących sygnałów – dodaje Beniamin Szczepankiewicz z ESET.