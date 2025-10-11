Gdy AI kradnie nam twarz i głos. Co zrobić, gdy padnie się ofiarą deepfake? © wygenerowane przez AI

Rozwój sztucznej inteligencji przyspiesza tak szybko, że coraz trudniej nadążyć za jej możliwościami, zwłaszcza gdy przestępcy wykorzystują AI do tworzenia deepfake'ów - fałszywych wizerunków i nagrań, które podszywają się pod prawdziwe osoby. Ofiarami takich manipulacji są nie tylko znane gwiazdy czy politycy, ale też przedsiębiorcy i osoby prywatne. W artykule omawiamy realne konsekwencje kradzieży cyfrowej tożsamości, zagrożenia psychiczne, zawodowe i prawne oraz podpowiadamy co zrobić, gdy padniemy ofiarą deepfake.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jak działa technologia deepfake i w jaki sposób AI kradnie wizerunek oraz głos.

Jakie są skutki osobiste, psychiczne, społeczne i biznesowe takich ataków.

Jak wygląda obecna sytuacja prawna dotycząca deepfake w Polsce i na świecie.

Jakie kroki powinny podjąć ofiary, by się chronić i reagować na takie zagrożenia.

Nowa era kradzieży tożsamości

Jak działają przestępcy?

Sytuacja jest na pewno bardzo dziwna, zwłaszcza gdy tak jak w moim przypadku, pewnego dnia widzi się swoją twarz, a wcale nie udzielało się danego wywiadu. Do tej pory najbardziej baliśmy się, że AI ukradnie nam pracę, a nie że pozwoli oszustom wypowiadać się w naszym imieniu w Internecie.



W ciągu kilku najbliższych lat wiele zawodów zostanie zastąpionych, co na zachodzie jest już coraz bardziej widoczne. Nie mieliśmy jednak w świadomości takiego zagrożenia jak kradzież tożsamości w sieci. Zdarzało się to przez telefon, gdy ktoś podszywa się pod bliskich, czy na Messengerze lub mailach. Był to popularny sposób wyłudzeń. Jednak, gdy pewnego dnia budzisz się i ileś osób wysyła Ci filmy, na których mówisz bzdury, to przeżywasz szok. Osoba wygląda jak Ty, mówi jak Ty, ale to nie jesteś Ty.



Skutki takiego działania mogą nas bardzo dotknąć, nie tylko prywatnie, emocjonalnie, ale też zawodowo. Dlatego trzeba być świadomym zagrożenia – mówi Tomasz Kalko, psycholog biznesu, szkoleniowiec, autor książek.

Skutki ataku: osobiste, psychiczne, zawodowe

Sytuacja prawna – czy są sposoby na walkę?

W polskim prawie

W Polsce brak jest obecnie jednej, kompleksowej regulacji dotyczącej deepfake’ów, co sprawia, że ochrona ofiar opiera się na rozproszonych przepisach — od kodeksu karnego (art. 190a §2 k.k. o podszywaniu się pod inną osobę, art. 286 k.k. o oszustwie), przez kodeks cywilny (ochrona dóbr osobistych), po prawo autorskie i RODO. W efekcie postępowania sądowe bywają długie, śledzenie sprawców trudne, a platformy społecznościowe nie zawsze reagują sprawnie.



W UE trwają prace nad AI Act i funkcjonuje Digital Services Act, które nakładają obowiązki oznaczania treści generowanych automatycznie i moderacji nielegalnych materiałów, ale przepisy te dopiero zaczynają być wdrażane. Dlatego na razie walka z oszustami w sieci jest utrudniona.



Ofiary powinny przede wszystkim dokumentować dowody, zgłaszać materiały platformom, powiadamiać policję i dochodzić swoich praw cywilnych – mówi mec. Tymoteusz Paprocki, Kancelaria Paprocki Wojciechowski & Partnerzy.

Co może zrobić ofiara?

Cyfrowy świat pełen pułapek

Takich sytuacji będzie coraz więcej, prawo na ten moment nie jest jeszcze gotowe nas bronić. Ważne jest budowanie swojego wizerunku w mediach w taki sposób, aby odbiorcy od razu wiedzieli, że my nie mogliśmy nakłaniać do sprzedaży wątpliwych inwestycji czy leków.



Musimy również budować swoją odporność psychiczną i nie załamywać się, gdy do przestępstwa dojdzie, a podejmować właściwe kroki prawne – tłumaczy Tomasz Kalko.

Ten rodzaj ataku jest testem odporności emocjonalnej i naszej reputacji. I choć trudno się na to przygotować, sposób w jaki zareagujemy, może stać się naszą siłą. Można pokazać, że potrafimy zachować spokój w kryzysie, działać z klasą i troską zarówno o siebie, jak i o swoich klientów. Bo w świecie, w którym coraz częściej nie wiemy, co jest prawdą, autentyczność i spójność stają się największym kapitałem lidera – wspomina Tomasz Kalko.