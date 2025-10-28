Techniki i metody hakerów, które nigdy nie odejdą do lamusa © wygenerowane przez AI

Od pierwszego globalnego cyberataku w latach 80. do dzisiejszych złośliwych działań na skalę miliardów dolarów, techniki hakowania ewoluowały, ale niektóre metody pozostają niezmienne. Socjotechnika, eksploatacja błędów oprogramowania i manipulacja zaufaniem wciąż stanowią fundament działań cyberprzestępców, którzy coraz skuteczniej posługują się zaawansowanymi narzędziami, w tym sztuczną inteligencją. W artykule przybliżamy najważniejsze techniki, które pozostają aktualne od dekad i które każda organizacja powinna znać, aby się skutecznie bronić.

Przeczytaj także: Cyberataki kosztują firmy średnio 5,34 miliona dolarów rocznie

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie techniki i metody stosują hakerzy od lat

Dlaczego socjotechnika nadal jest najskuteczniejszym narzędziem cyberprzestępców

Jakie zagrożenia niosą zaawansowane narzędzia i sztuczna inteligencja

Jak chronić się przed najbardziej popularnymi technikami ataków cybernetycznych

Kevin Mitnick zapisał się w historii jako ten, który pierwszy pokazał, że najłatwiej jest łamać nie systemy a ludzi, którzy je obsługują. Od tego momentu socjotechnika weszła do kanonu narzędzi wykorzystywanych przez cyberprzestępców i z pewnością w nim pozostanie – mówi Aleksander Kostuch, inżynier Stormshield, europejskiego producenta technologii bezpieczeństwa IT.

Liczba zagrożeń w sferze cyfrowej rośnie wykładniczo i zmienia się ich charakter, do czego przyczynia się m.in. rozwój sztucznej inteligencji. Niezmiennie jednak manipulowanie zaufaniem i emocjami, w połączeniu na przykład z możliwościami oprogramowania ransomware, pozostaje najważniejszym sposobem umożliwiającym kradzież danych osób prywatnych i przedsiębiorców – dodaje Aleksander Kostuch.

Szczególną uwagę warto zwrócić w tym kontekście na aspekt łańcucha dostaw. Ujmując rzecz obrazowo, dostawca usług może się okazać nitką wiodącą przestępców do teoretycznie bardzo dobrze zabezpieczonego przez macierzystą organizację skarbca. Ryzyka w tym obszarze dostrzeżono na poziomie europejskim, co przełożyło się na odpowiednie zapisy dyrektywy NIS2, a także noweli ustawy KSC – podkreśla ekspert.

Cyberprzestępczość: na przestrzeni lat całkowicie zmienił się profil celów

Na początku wiele włamań miało charakter eksperymentu czy nawet psikusa, atakowano uczelnie, laboratoria bądź pojedyncze komputery. Często z ciekawości lub dla prestiżu, czego dobrą ilustracją są przykłady „Robaka Morrisa” czy działalność Kevina Mitnicka.



Dzisiaj sytuacja jest zupełnie inna, z uwagi na wpisanie cyberprzestępczości w kanon narzędzi wykorzystywanych przez politykę. Nieprzypadkowo polska infrastruktura krytyczna, firmy, sektor ochrony zdrowia, czy administracja są atakowane przez naszych wrogów, w sporej części pochodzących ze wschodu – wskazuje Aleksander Kostuch.

W 2022 roku szacowano liczbę komputerów osobistych na około 3 miliardy. Gdyby więc, dzisiaj miał miejsce incydent o skali jaka wystąpiła w przypadku ILoveYou, to ekstrapolując skutki do bieżących realiów oznaczałoby to infekcję setek milionów komputerów i straty finansowe mierzone w dziesiątkach miliardów dolarów. Rozwój technik wykorzystywanych do przestępstw sprawia, że takiego scenariusza nie można wykluczyć – mówi ekspert Stormshield.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Parafka Kevina Mitnicka Odręczna parafka Kevina Mitnicka pojawia się na stronie wstępnej polskiego wydania książki jako symboliczny podpis jednego z najsłynniejszych hakerów w historii, który udowodnił, że to człowiek – nie technologia – jest najsłabszym ogniwem w systemach bezpieczeństwa informatycznego. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

Dla Ciebie, dla organizacji - narzędzia, które pomogą być bezpiecznym

Niestety, nie ma rozwiązań gwarantujących stuprocentowe bezpieczeństwo, ponieważ każdy człowiek pozostaje, w większym lub mniejszym stopniu, podatny na manipulacje. Niemniej właściwym sposobem zadbania o bezpieczeństwo prywatnych zasobów jest przede wszystkim dwuskładnikowa autoryzacja, filtry blokujące niebezpieczne serwisy oraz zasada, by jakiekolwiek oprogramowanie instalować jedynie po pobraniu go z domeny producenta i sprawdzeniu jego integralności, na przykład poprzez weryfikację sumy kontrolnej – wskazuje Aleksander Kostuch.

Skuteczną metodą na ograniczenie skutków potencjalnego przeniknięcia przestępców do cyfrowych zasobów organizacji jest segmentacja sieci oraz dbałość by pracownicy mieli przyznany dostęp jedynie do tych zasobów, które są im niezbędne do wykonywania obowiązków zawodowych – podsumowuje ekspert Stormshield.

Przeczytaj także: Na celowniku ransomware głównie przemysł i edukacja