BEWA rewitalizuje dawną rozlewnię wody Evita. Nowy zakład w Biskupcu
2026-03-26 00:14
Z tego artykułu dowiesz się:
- Jakie korzyści przyniesie nowa inwestycja BEWA w Biskupcu dla lokalnej gospodarki i środowiska.
- Dlaczego BEWA zdecydowała się na model brownfield i jakie są jego zalety.
- Jakie obiekty powstaną w ramach inwestycji i jakie technologie zostaną wdrożone.
- Jakie znaczenie dla regionu ma powrót funkcji przemysłowych do Biskupca.
- Jakie są plany BEWA związane z rozwojem produkcji i logistyki w północnej Polsce.
Powrót do przemysłowych tradycji
BEWA jest polskim przedsiębiorstwem z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży napojowej, specjalizującym się w produkcji wód, napojów oraz soków NFC.
Najnowsza inwestycja firmy stanowi powrót do przemysłowych tradycji Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie w latach 90. produkowana była, znana nie tylko w Polsce, woda mineralna Evita. Lokalizacja w północnej Polsce umożliwi skrócenie łańcuchów dostaw, zwiększenie dostępności produktów i ograniczenie kosztów transportu dla klientów z tej części kraju oraz rynków ościennych.
Budowa zakładu w Biskupcu to inwestycja, która realnie wzmacnia naszą przewagę konkurencyjną. Rozwijamy zaplecze produkcyjne i logistyczne bliżej klientów, co pozwoli nam działać szybciej, efektywniej i stabilniej kosztowo. To ważny element naszej długofalowej strategii wzrostu – mówi Wojciech Górski Doradca Zarządu ds. Operacyjnych w Bewa sp. z o.o.
Projekt zrealizuje generalny wykonawca Commercecon, którego wybór nie jest przypadkowy. Będzie to kontynuacja dobrze układającej się współpracy obu podmiotów w latach 2012–2016, w ramach której w Kamieńsku koło Bełchatowa powstały trzy hale przemysłowe.
Architektura kompleksu – od produkcji po zaplecze logistyczne
Obecna umowa o współpracy obejmuje budowę kilku obiektów, których łączna powierzchnia sięgnie blisko 13.000 mkw. Będą to:
- hala produkcyjna (2 300 mkw.)
- dwie hale magazynowe o powierzchni 9 000 mkw. i 1 050 mkw., stanowiące zaplecze logistyczne zakładu
- budynek biurowo-socjalny (500 mkw.)
Projekt zakłada również rozbudowę infrastruktury towarzyszącej. Powstaną parkingi, place manewrowe, drogi wewnętrzne, a także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego – zbiornik przeciwpożarowy wraz z pompownią, oraz fundamenty pod zbiorniki gazów technicznych.
Efektywność operacyjna w modelu brownfield
Inwestycja realizowania z formulebrownfield (zagospodarowanie terenów poprzemysłowych), niesie ze sobą wymierne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.
Zamiast całkowitej rozbiórki, inwestor zdecydował o adaptacji i modernizacji części istniejącej infrastruktury. Takie podejście redukuje zapotrzebowanie na nowe materiały budowlane i minimalizuje ilość odpadów, co jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju naszego klienta – wyjaśnia Katarzyna Malinowska-Solarek Prezes w firmie Commercecon.
W trosce o środowisko naturalne w projekcie przewidziano implementację nowoczesnych technologii – system ogrzewania największej hali wykorzystywać będzie absorpcję ciepła właściwego magazynowanej w niej wody, a konstrukcja dachu przygotowana zostanie pod instalację fotowoltaiczną.
Planowana jest także przebudowa kanalizacji miejskiej w tym regionie. W ramach inwestycji, w porozumieniu z lokalnymi władzami, Commercecon odtworzy zaniedbane i zanieczyszczone rowy melioracyjne, co wpłynie na poprawę retencji wody i uporządkuje lokalną infrastrukturę wodną.
oprac. : Beata Szkodzin / eGospodarka.pl
