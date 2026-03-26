Biskupiec wraca do przemysłowych tradycji dzięki inwestycji firmy BEWA, która na terenach po dawnej rozlewni Evita buduje nowy zakład produkcyjny. Projekt, realizowany w formule brownfield, obejmuje hale produkcyjne, magazynowe oraz biurowo-socjalne, a także nowoczesne rozwiązania ekologiczne, takie jak instalacja fotowoltaiczna i system odzysku ciepła. Generalnym wykonawcą projektu został Commercecon, z którym BEWA współpracowała już przy wcześniejszych inwestycjach.

Powrót do przemysłowych tradycji

fot. mat. prasowe BEWA rewitalizuje dawną rozlewnię wody Evita. Nowy zakład w Biskupcu Inwestycja obejmuje halę produkcyjną, magazyny oraz budynek biurowo-socjalny. Projekt uwzględnia rozwiązania proekologiczne, takie jak system ogrzewania wykorzystujący ciepło właściwe magazynowanej wody oraz przygotowanie dachu pod instalację fotowoltaiczną.

Budowa zakładu w Biskupcu to inwestycja, która realnie wzmacnia naszą przewagę konkurencyjną. Rozwijamy zaplecze produkcyjne i logistyczne bliżej klientów, co pozwoli nam działać szybciej, efektywniej i stabilniej kosztowo. To ważny element naszej długofalowej strategii wzrostu – mówi Wojciech Górski Doradca Zarządu ds. Operacyjnych w Bewa sp. z o.o.

Architektura kompleksu – od produkcji po zaplecze logistyczne

hala produkcyjna (2 300 mkw.)

dwie hale magazynowe o powierzchni 9 000 mkw. i 1 050 mkw., stanowiące zaplecze logistyczne zakładu

budynek biurowo-socjalny (500 mkw.)

fot. mat. prasowe Nowy zakład produkcyjny BEWA w Biskupcu Hala produkcyjna BEWA w Biskupcu, o powierzchni 2.300 mkw., stanowi serce nowej inwestycji firmy. Obiekt został zaprojektowany z uwzględnieniem nowoczesnych standardów bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. W ramach projektu powstały również parkingi, place manewrowe oraz drogi wewnętrzne, ułatwiające logistykę i transport.

Efektywność operacyjna w modelu brownfield

Zamiast całkowitej rozbiórki, inwestor zdecydował o adaptacji i modernizacji części istniejącej infrastruktury. Takie podejście redukuje zapotrzebowanie na nowe materiały budowlane i minimalizuje ilość odpadów, co jest zgodne z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju naszego klienta – wyjaśnia Katarzyna Malinowska-Solarek Prezes w firmie Commercecon.

fot. mat. prasowe Nowy zakład produkcyjny BEWA w Biskupcu Część magazynowa i logistyczna zakładu BEWA w Biskupcu, o łącznej powierzchni ponad 10.000 mkw., zapewnić ma efektywną obsługę procesów dystrybucyjnych. Inwestycja obejmuje również modernizację lokalnej infrastruktury, w tym odtworzenie rowów melioracyjnych, co ma poprawić retencję wody w regionie.

BEWA jest polskim przedsiębiorstwem z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży napojowej, specjalizującym się w produkcji wód, napojów oraz soków NFC.Najnowsza inwestycja firmy stanowi powrót do przemysłowych tradycji Biskupca w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie w latach 90. produkowana była, znana nie tylko w Polsce, woda mineralna Evita. Lokalizacja w północnej Polsce umożliwi skrócenie łańcuchów dostaw, zwiększenie dostępności produktów i ograniczenie kosztów transportu dla klientów z tej części kraju oraz rynków ościennych.Projekt zrealizuje generalny wykonawca Commercecon, którego wybór nie jest przypadkowy. Będzie to kontynuacja dobrze układającej się współpracy obu podmiotów w latach 2012–2016, w ramach której w Kamieńsku koło Bełchatowa powstały trzy hale przemysłowe.Obecna umowa o współpracy obejmuje budowę kilku obiektów, których łączna powierzchnia sięgnie blisko 13.000 mkw. Będą to:Projekt zakłada również rozbudowę infrastruktury towarzyszącej. Powstaną parkingi, place manewrowe, drogi wewnętrzne, a także rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa pożarowego – zbiornik przeciwpożarowy wraz z pompownią, oraz fundamenty pod zbiorniki gazów technicznych.Inwestycja realizowania z formulebrownfield (zagospodarowanie terenów poprzemysłowych), niesie ze sobą wymierne korzyści zarówno ekonomiczne, jak i ekologiczne.W trosce o środowisko naturalne w projekcie przewidziano implementację nowoczesnych technologii – system ogrzewania największej hali wykorzystywać będzie absorpcję ciepła właściwego magazynowanej w niej wody, a konstrukcja dachu przygotowana zostanie pod instalację fotowoltaiczną.Planowana jest także przebudowa kanalizacji miejskiej w tym regionie. W ramach inwestycji, w porozumieniu z lokalnymi władzami, Commercecon odtworzy zaniedbane i zanieczyszczone rowy melioracyjne, co wpłynie na poprawę retencji wody i uporządkuje lokalną infrastrukturę wodną.