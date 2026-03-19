ChatGPT, Gemini, Claude czy Bielik: które modele AI najlepiej radzą sobie z językiem polskim?

Który model AI najlepiej radzi sobie z językiem polskim?

Czy sztuczna inteligencja naprawdę rozumie język polski? Okazuje się, że nawet zaawansowane modele mają problem z prostymi niuansami, jak różnica między „pomoże” a „pomorze”. Test kilkunastu popularnych systemów AI pokazuje, które narzędzia najlepiej radzą sobie w polskich realiach – i dlaczego przewaga globalnych gigantów wciąż jest trudna do podważenia.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jak popularne modele AI radzą sobie w praktycznych zadaniach z językiem polskim?

Dlaczego polszczyzna stanowi tak duże wyzwanie dla systemów trenowanych głównie po angielsku?

Które modele AI osiągnęły najlepsze wyniki w testach językowych i biznesowych?

Jakie znaczenie mają te wyniki dla firm wykorzystujących AI w Polsce i Europie?

Mapa testowanych modeli AI działających w ramach swoich oficjalnych chatbotów Język polski dla wielu modeli językowych stanowi większe wyzwanie niż angielski

„Pomoże” czy „Pomorze”? Detale, które sprawiają trudność modelom AI

Korekta trudnego tekstu w języku polskim pozostaje dla modeli językowych stosunkowo wymagającym zadaniem – mówi Marek Jeleśniański, założyciel firmy Oxido. – W tym konkretnym przypadku najlepiej poradził sobie model Llama firmy Meta. Relatywnie wysoki wynik osiągnął także EuroLLM, wyprzedzając polskie modele, w tym Bielika.

Błędy modeli AI w rozróżnianiu „pomoże”, „Pomorze” oraz błędnego „pomorze” pokazują, że sztuczna inteligencja wciąż mierzy się z niuansami – wyjaśnia Marek Jeleśniański. – Współczesne modele korzystają z tokenizerów, które widzą wielkość liter. Jednak ich mechanizmy czasem przedkładają znaczenie słowa nad jego ścisłą ortografię. Myślę, że najprościej można to opisać tak: model skupia się na tym, że słowo oznacza istniejący region geograficzny, i „dopowiada” sobie resztę, ignorując błąd ortograficzny.

Wyniki ogólne na bazie średnich ze wszystkich zadań Wysokie miejsca zajęły m.in. systemy Qwen i Llama, które – w przeciwieństwie do części konkurencyjnych rozwiązań – mogą być instalowane we własnej infrastrukturze

AI w polskim biznesie

Najlepsi najwięksi, ale…

Znaczenie ma nie tylko sam model, ale całe środowisko pracy, które oferuje dane narzędzie. ChatGPT wciąż wyróżnia się pod względem funkcjonalności i możliwości personalizacji. Z drugiej strony mocną stroną Gemini i Copilota jest możliwość szerokiej integracji z popularnymi pakietami biurowymi – mówi założyciel firmy Oxido.

Mocno trzymam kciuki za modele europejskie, w tym naturalnie przede wszystkim za polskie rozwiązania. Na ich wyniki należy patrzeć szeroko, mając też na uwadze chociażby wielkość modeli czy skalę inwestycji. Mam nadzieję, że przed nami wiele mądrych decyzji, które będą służyć rozwojowi AI i ogólnie technologii – dodaje Marek Jeleśniański.