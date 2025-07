Nowy ChatGPT Agent działa za Ciebie - AI wchodzi na wyższy poziom

Nowość od OpenAI, ChatGPT Agent, to przełom w wykorzystaniu sztucznej inteligencji. Zamiast odpowiadać na pytania, AI wchodzi na strony, analizuje dane, planuje zakupy, tworzy prezentacje i wykonuje polecenia w imieniu użytkownika. Działa w wirtualnym środowisku z dostępem do terminala, API, przeglądarek i narzędzi badawczych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Czym jest i jak działa ChatGPT Agent – nowa funkcja OpenAI wykonująca zadania za użytkownika

Jakie zadania potrafi realizować agent – od analizy danych po tworzenie prezentacji i planowanie kampanii

Jakie technologie łączy ChatGPT Agent – Browser, Operator, Deep Research i ChatGPT

Dla kogo i od kiedy dostępna jest nowa funkcja – start od 17 lipca dla użytkowników Pro

Co potrafi nowy ChatGPT Agent?

Samodzielnie przeszukuje internet i wykonuje złożone zadania – od analizy konkurencji, przez aktualizację arkuszy finansowych, po konwersję screenshotów w prezentacje.

– od analizy konkurencji, przez aktualizację arkuszy finansowych, po konwersję screenshotów w prezentacje. Korzysta z narzędzi systemowych i przeglądarek wirtualnych – działa jak zaawansowany asystent z dostępem do komputera, przeglądarki i terminala.

– działa jak zaawansowany asystent z dostępem do komputera, przeglądarki i terminala. Integruje wcześniejsze technologie OpenAI – ChatGPT, Browser, Deep Research i Operatora w jednym.

– komentuje Piotr Michalak, Head of SEO & GA w Harbingers.W testach, takich jak DSBench, WebArena i SpreadsheetBench, agent OpenAI osiąga wyniki lepsze niż ludzie czy dotychczasowe rozwiązania (np. Copilot w Excelu). Od 17 lipca funkcja jest udostępniana użytkownikom ChatGPT Pro. W kolejnych dniach trafi do wersji Plus, Team, a w najbliższych tygodniach do firm i instytucji edukacyjnych.OpenAI podkreśla, że zadbało o środki bezpieczeństwa, a każde działanie wymagające ingerencji w dane czy konta musi być zatwierdzone przez użytkownika. Agent działa z wyłączoną pamięcią i oferuje łatwe usuwanie danych.– podkreśla Piotr Michalak z Harbingers.OpenAI zapowiada, że 2025 to dopiero początek. Jak mówi Kevin Weil, Chief Product Officer: To moment, w którym ChatGPT przestaje być tylko superinteligentnym doradcą i zaczyna działać w prawdziwym świecie za Ciebie.Źródła:https://openai.com/index/introducing-chatgpt-agent/https://aimagazine.com/news/openai-launches-chatgpt-agent-for-enterprise-usershttps://www.tomsguide.com/ai/chatgpt-agent-supercharges-ai-to-carry-out-tasks-heres-how-openais-new-agent-workshttps://techcrunch.com/2025/07/17/openai-launches-a-general-purpose-agent-in-chatgpt/