Jak kupują Polacy - online, offline, a może hybrydowo?

Rok 2025 przynosi kolejne zmiany w zachowaniach zakupowych Polaków. Konsumenci coraz częściej wybierają sposób robienia zakupów w zależności od sytuacji i własnych potrzeb, a granica między zakupami online i offline zaciera się. Wyniki badania "Adyen Index: Retail Report 2025" pokazują, że Polacy oczekują dziś nie tylko wygody, ale także elastyczności i nowych doświadczeń zakupowych.

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie kanały zakupowe – online, offline czy hybrydowe – wybierają Polacy w 2025 roku.

Jakie są główne motywacje Polaków do zakupów przez internet i w sklepach stacjonarnych.

Jakie nowe oczekiwania wobec marek mają konsumenci, w tym dotyczące zwrotów, dostępności i ekologii.

Jak firmy inwestują w technologie i doświadczenia zakupowe, by sprostać rosnącym wymaganiom klientów.

Gdzie kupują Polacy? Online, offline czy oba kanały?

39% konsumentów wciąż preferuje sklepy stacjonarne.

24% wybiera e-commerce.

37% korzysta z obu kanałów równie chętnie.

Motywacje wyboru zakupów online

atrakcyjnymi cenami (42% wskazań),

łatwością porównywania ofert (41%),

oszczędnością czasu (39%),

szerszym wyborem produktów (35%).

Powody powrotu do sklepów stacjonarnych

możliwość zobaczenia i dotknięcia produktu przed zakupem (43%),

opcja przymierzenia (42%),

unikanie kosztów wysyłki (34%),

natychmiastowa dostępność towaru (36%),

zakupy na ostatnią chwilę (31%).

Nowe oczekiwania wobec handlu

łatwiejsze zwroty i wymiany między kanałami online i offline (30%),

możliwość zwrotu online w sklepie stacjonarnym (55%),

zamawianie niedostępnych produktów z dostawą do domu (52%),

ekologiczne opakowania i zrównoważone dostawy (24%),

informacje o dostępności produktów w czasie rzeczywistym (23%).

Zakupy stacjonarne jako doświadczenie

wirtualna lub rozszerzona rzeczywistość,

strefy relaksu,

specjalne wydarzenia.

Wnioski i rekomendacje dla branży

Kluczowe staje się budowanie komplementarności kanałów sprzedaży, a nie ich rywalizacja.

Marki powinny inwestować w płynne, elastyczne i bezpieczne doświadczenia zakupowe.

Technologie i innowacje są niezbędne, by sprostać rosnącym oczekiwaniom konsumentów.

Decyzja o wyborze kanału zakupowego zależy od konkretnej sytuacji, a coraz więcej osób deklaruje, że nie przywiązuje się na stałe do jednej formy zakupów. To sygnał, że rywalizacja między online a offline ustępuje miejsca komplementarności tych kanałów.Zakupy internetowe przyciągają przede wszystkim:Wygoda, elastyczność i potencjalne oszczędności są kluczowymi atutami zakupów cyfrowych, choć nie wystarczają, by całkowicie zdominować rynek.Do sklepów stacjonarnych przyciągają Polaków:Fizyczne doświadczenie produktu oraz natychmiastowa realizacja zakupu pozostają niezmiennie ważne dla wielu konsumentów.W 2025 roku Polacy coraz wyraźniej sygnalizują, czego oczekują od marek:Konsumenci oczekują płynnych, zintegrowanych doświadczeń zakupowych oraz swobody poruszania się między kanałami sprzedaży.Dla 34% Polaków sama obecność w sklepie to za mało – oczekują dodatkowych wrażeń, takich jak:Firmy dostrzegają ten trend: 32% oferuje ekskluzywne doświadczenia zakupowe, a 24% inwestuje w nowe technologie, by uczynić zakupy bardziej atrakcyjnymi.Badanie Adyen Retail Report 2024 przeprowadzono między 15 stycznia a 1 lutego br. na grupie 38 tys. konsumentów i 13 tys. przedsiębiorstw handlowych z Wielkiej Brytanii, Singapuru, Hongkongu, Japonii, Australii, ZEA, Francji, Włoch, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Polski, Belgii, Holandii, Brazylii, Norwegii, Danii, Szwecji, USA, Kanady, Malezji, Meksyku, Austrii, Szwajcarii, Chin oraz Indii. W Polsce badanie Adyen Retail Report 2024 przeprowadzono na grupie 500 osób zarządzających spółkami handlowymi oraz na grupie 1000 konsumentów.