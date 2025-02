Wprawdzie powszechny dostęp do internetu doprowadził do szalonego wręcz wzrostu popularności zakupów online, to jednak okazuje się, że spora część polskich konsumentów może śmiało nazwać się tradycjonalistami. Jak wynika bowiem z raportu Santander Consumer Banku "Między półką a ekranem: wybory zakupowe Polaków", co trzeci Polak w minionym roku stacjonarnie kupował równie często jak w sieci.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Jakiemu stylowi zakupów hołdują polscy konsumenci?

Jakie mają oczekiwania względem doświadczeń zakupowych?

Czy robiąc zakupy stawiamy na programy lojalnościowe?

Zakupy online nie wyparły tradycyjnego handlu Kobiety są nieco bardziej przychylne zakupom online, z kolei mężczyźni częściej skłaniają się ku zakupom stacjonarnym.

Zakupy? Najlepiej hybrydowe

Szybko i wygodnie

Polacy cenią rozwiązania zakupowe, które łączą wygodę, szybkość i nowoczesność. Szczególnie popularne są punkty odbioru zamówień, zwłaszcza dla Polaków w wieku 40-49 lat – 62 proc. wskazań oraz 30-39 lat i 50-59 lat – po 57 proc. wskazań. Istotne podczas procesu zakupowego są także szybkie dostawy, które umożliwiają dopasowanie zakupów do dynamicznego stylu życia. Ten aspekt szczególnie podkreślają młodsi konsumenci. Wskazało na nie 52 proc. respondentów w wieku 18-29 lat oraz 50 proc. ankietowanych w wieku 30-39 lat. Ciekawym trendem jest również rosnąca świadomość ekologiczna klientów oraz znaczenie programów lojalnościowych, które stają się nieodłącznym elementem współczesnego rynku – mówi Patryk Perliński, Dyrektor Departamentu Sprzedaży i Relacji z Klientami Biznesowymi z Santander Consumer Banku.

Lojalność w zamian za zniżki

Naszym priorytetem jest wspieranie klientów w ich codziennych decyzjach zakupowych. Dlatego Santander Consumer Bank stawia na rozwiązania, które łączą elastyczność i wygodę. Dzięki ofercie kredytów ratalnych klienci mogą rozłożyć koszt zakupów na dogodne raty, co pozwala lepiej zarządzać budżetem domowym. W połączeniu z innowacyjnymi funkcjami, jak integracja z mObywatelem, udowadniamy, że nowoczesna bankowość może być jednocześnie prosta i przyjazna – komentuje Patryk Perliński w Santander Consumer Banku. – Alternatywnym rozwiązaniem są karty kredytowe Visa Comfort i Visa TurboKARTA, które gwarantują wygodne i szybkie opłacenie koszyków zakupowych, a ich obsługa jest bez kosztowa. Dodatkowo Visa Comfort zapewnia kredyt bez odsetek nawet do 52 dni, a z Visa TurboKARTĄ można otrzymać do 360 zł zwrotu rocznie za wybrane zakupy – podsumowuje.

Fakt, że niemal każdy Polak korzysta z Internetu codziennie tylko potwierdza, jak bardzo fundamentalną częścią życia stał się wirtualny świat. Szczególnie widoczne jest to wśród osób młodych, w przedziale wiekowym 18-29 lat oraz 30-39 lat – gdzie odsetek ten wzrasta odpowiednio do 97 proc. i 98 proc.Takie statystyki nie powinny jednak dziwić. Internet pozwala m.in. na utrzymywanie kontaktu ze znajomymi i nawiązywanie nowych znajomości, załatwianie spraw urzędowych, dostęp do bankowości bez wychodzenia z domu, a także możliwość zakupów online.Z raportu Santander Consumer Banku wynika, że w ciągu ostatniego roku większy odsetek Polaków częściej robił zakupy stacjonarne . Wskazało tak 41 proc. ankietowanych. Jednocześnie, zakupy online wybierał co czwarty (27 proc.), a 30 proc. deklaruje, że korzystało z obu form po równo.Co ciekawe, preferencje zakupowe Polaków różniły się m.in. w zależności od miejsca zamieszkania, wieku i dochodów. W grupie mieszkańców małych miasteczek aż 44 proc. badanych wskazuje, że częściej kupuje stacjonarnie. Niewielkie różnice widać także pomiędzy kobietami, a mężczyznami. Kobiety są nieco bardziej przychylne zakupom online , z kolei mężczyźni częściej skłaniają się ku zakupom stacjonarnym.Współcześni konsumenci mają wysokie oczekiwania względem doświadczeń zakupowych. Postęp technologiczny w sektorze handlowym sprawił, że szybkie dostawy, intuicyjny proces zakupowy czy personalizacja są na porządku dziennym. Tę zależność odzwierciedla także raport „Między półką a ekranem: wybory zakupowe Polaków ”. Jak się okazuje, najistotniejsze dla Polaków w kontekście zakupów są punkty odbioru umożliwiające odbiór zamówienia blisko domu (54 proc.), oraz szybkie dostawy (42 proc.).Inne rozwiązania choć mniej popularne niż punkty odbioru czy ekspresowe dostawy także mają swoje grono zwolenników wśród konsumentów. Zakupy bez kas (np. Żabka 24/7), na które wskazało 26 proc. respondentów oraz ekologiczne rozwiązania (17 proc.), takie jak recykling czy minimalizacja odpadów, zyskują na znaczeniu. Natomiast technologie takie jak showroomy – oglądanie produktów na żywo i zakup online (9 proc), rzeczywistość rozszerzona (AR) (7 proc.) czy personalizacja dzięki AI (6 proc.) na ten moment mają dla konsumentów marginalne znaczenie. Najmniejszą popularnością cieszą się jednak wirtualni asystenci zakupowi AI, na których wskazało zaledwie 3 proc. respondentów.Niemal połowa (44 proc.) Polaków podkreśla, jak istotne w procesie zakupowym są dla nich programy lojalnościowe i subskrypcje. Ten aspekt jest szczególnie istotny dla osób w wieku 40-49 lat (52 proc.), mieszkańców dużych miast (50 proc.) oraz osób, których miesięczny dochód wynosi pomiędzy 4000 a 4999 zł (55 proc.). Programy lojalnościowe i subskrypcje oferują rabaty i promocje, które pozwalają zaoszczędzić, dlatego tak przyciągają konsumentów. To pokazuje, że kwestie finansowe pozostają dla Polaków jednym z najistotniejszych czynników podczas zakupów.Wraz z postępem technologicznym na rynku pojawia się coraz więcej rozwiązań ułatwiających płatności za zamówienia, a także wygodnych funkcji, dzięki którym przyspieszyć proces finalizacji transakcji. Jednym z nich jest integracja produktów bankowych z aplikacjami rządowymi, jak np. mObywatel. Santander Consumer Bank zintegrował część procesów kredytowych z aplikacją mObywatel. Dzięki tej współpracy wnioski o kredyty ratalne online stały się jeszcze prostsze – dane częściowo uzupełniają się automatycznie, co znacząco przyspiesza proces aplikacyjny. Jest to odpowiedź na potrzeby klientów, którzy oczekują prostoty, szybkości i nowoczesnych rozwiązań w codziennej obsłudze finansowej.