60% Polaków robi zakupy online. Co i jak kupują?

Zakupy online cieszą się wśród Polaków rosnącą popularnością, a wybuch pandemii stał się czynnikiem, który dodatkowo wzmocnił ten trend. Obecnie już 60 proc. Polaków przyznaje, że przez internet kupuje kilka razy w miesiącu. Jakie zwyczaje konsumenckie towarzyszą zakupom online? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi opracowany przez Advox raport „Jak Polacy korzystają ze sklepów internetowych: Zwyczaje e-zakupowe Polaków 2021”.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Co jest kluczową kwestią w prowadzeniu sprzedaży przez internet?

Jakie kwoty przeznaczamy na zakupy online?

Które kategorie produktów najczęściej kupujemy przez internet?

Z jakich urządzeń korzystamy podczas zakupów internetowych?

Kliknij, aby powiekszyć fot. apops - Fotolia.com 60% Polaków robi zakupy online Co 10. Polak wydaje ponad 500 zł miesięcznie na zakupy online.

Powszechną bolączką polskiego handlu elektronicznego jest założenie, że do sukcesu i efektywnej sprzedaży wystarczy założenie sklepu internetowego oraz jego uruchomienie i wystawienie towarów - mówi Rafał Gadomski, CEO Advox Studio - software house’u z główną siedzibą w Poznaniu i oddziałami w Europie, który zrealizował ponad 120 projektów sklepów internetowych - Tymczasem właściwe określenie grup docelowych i dostosowanie do nich działań marketingowych, poznanie potrzeb, zainteresowań i przyzwyczajeń konsumentów oraz zrozumienie, co zachęca i zniechęca ich do zakupów w danym sklepie, jest absolutnie kluczową kwestią w prowadzeniu tego typu biznesu.

Postanowiliśmy więc sprawdzić, jak i co Polacy kupują w Internecie w 2021 r. Zapytaliśmy ich m.in. o częstotliwość zakupów online, wydatki w tym kanale oraz o najczęściej wybierane produkty.

⅓ internetowych konsumentów kupuje online raz w tygodniu lub częściej

Mobilne aplikacje zakupowe w Polsce nie są tak popularne jak na świecie

Coraz więcej osób, szczególnie młodych, ceni sobie wygodę robienia zakupów w dowolnym miejscu i czasie, dlatego mobile commerce, zwany też mCommercem, jest dziś niezwykle ważnym aspektem działań proklienckich. Z mobilnych aplikacji zakupowych, które w Polsce dopiero rosną w siłę, korzysta już 70 proc. użytkowników smartfonów na świecie - komentuje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio.

Najczęściej online kupujemy odzież, najrzadziej oprogramowanie komputerowe

Wiele sklepów nie chce dawać klientom możliwości recenzowania swoich produktów, obawiając się negatywnych wypowiedzi, ale to błąd. Możliwość zapoznania się z opiniami zwykłych użytkowników zwiększa zaufanie klientów do sprzedających - dodaje Rafał Gadomski, CEO Advox Studio.

Obecnie zakupy online regularnie robi 60 proc. internautów, jak podaje Izba Gospodarki Elektronicznej*. Polski rynek e-Commerce należy do najszybciej rozwijających się w Europie - jego wartość na początku 2021 r. przekroczyła 100 mld zł, a od trzech lat w KRS przybywa ok. 25 proc. sklepów internetowych rocznie. Dziś w Polsce zarejestrowanych jest 51 tys. sklepów internetowych, ale aż ¾ z nich znajduje się w złej lub bardzo złej sytuacji finansowej.Z raportu Advox „Zwyczaje e-zakupowe Polaków 2021” wynika, że już 28 proc., a więc niemal ⅓ respondentów, kupuje przez Internet raz w tygodniu lub częściej - blisko 3 proc. nawet codziennie. Większość, bo blisko 60 proc., robi to raz lub kilka razy w miesiącu. Aż 44 proc. przyznaje, że na zwiększenie częstotliwości robienia przez nich zakupów w Internecie znaczny wpływ miała pandemia.Spośród osób, które zauważyły tę zależność, 61 proc. na skali od 0 do 10, gdzie 0 oznaczało, że ta częstotliwość nie zwiększyła się prawie wcale a 10, że robią zakupy już tylko przez Internet, wskazało wartości 6 lub wyższe. Blisko połowa kupujących online przeciętnie wydaje tą drogą między 101 a 300 zł miesięcznie. Ponad ⅕ wydaje pomiędzy 301 a 500 zł miesięcznie, a niecałe 20 proc. pomiędzy 51 a 100 zł. Niecałe 10 proc. wydaje powyżej 500 zł miesięcznie.Najpopularniejszymi urządzeniami, za których pośrednictwem Polacy robią zakupy online, pozostają komputer stacjonarny lub laptop, wskazane przez ponad połowę badanych. Ponad 1/4 używa do tego przeglądarki na smartfonie lub tablecie, a niemal ⅕ korzysta z aplikacji mobilnych i platform zakupowych.Polacy przez Internet kupują już w zasadzie wszystko, nawet ubezpieczenia, które wskazało 20 proc. badanych, oraz samochody i części samochodowe, wskazane przez 24 proc. badanych. Najczęściej kupowanymi online kategoriami produktów od lat pozostają odzież i dodatki, które w raporcie Advox wskazało 62 proc. respondentów. Na drugim miejscu znalazło się obuwie - 56 proc. odpowiedzi, a na trzecim kosmetyki i perfumy - 49 proc. odpowiedzi. Najrzadziej kupowane online produkty to oprogramowanie komputerowe (13 proc. odpowiedzi) oraz materiały budowlane i wykończeniowe (14 proc.). Już co 5. internetowy konsument robi tą drogą zakupy spożywcze. W sumie aż 80 proc. internetowych konsumentów po zakupach online dodaje swoje recenzje produktów na stronach sklepów internetowych.