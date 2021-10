Praca fizyczna: kiedy fachowcy godzą się na niższe zarobki?

Serwis Pracuj.pl zaprezentował kolejną porcję danych na temat pracy fizycznej. Autorzy raportu „Fachowcy o lepszej pracy” przyjrzeli się postawom pracowników fizycznych w takich kwestiach jak wysokość pensji, częstotliwość podwyżek, równowaga między zarobkami a stabilnością zatrudnienia oraz możliwość odłożenia pieniędzy. Oto, co udało się im ustalić.

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Czy pracownicy fizyczni są zadowoleni z wynagrodzeń?

Jaki procent pracowników otrzymał podwyżkę w minionym roku?

Czy fachowcy wolą firmy stabilne i nieco niższe zarobki, czy mniej stabilne zatrudnienie, ale wyższe pensje?

Czy wynagrodzenia pracowników pozwalają im na oszczędności?

Czego pracownicy fizyczni wymagają od pracodawców i w jakim stopniu udaje im się osiągać ten cel?



Fachowcy poszukiwani jak nigdy

Słodko-gorzkie opinie o płacach

Podwyżka otrzymana częstsza niż… postulowana

Na rynku pracy fizycznej obserwujemy niewątpliwie rekrutacyjną falę wznoszącą. W bardzo wielu specjalizacjach pracodawcy sygnalizują niedobór kandydatów, co napędza rywalizację także pod kątem płacowym. Wyniki naszego badania mogą sugerować, że część pracodawców zdecydowało się na zwiększenie pensji swoich specjalistów bez ich inicjatywy. Takie działania są jednym z symptomów rywalizacji pracodawców na płace w przypadku przynajmniej części branż zatrudniających fachowców. Oczywiście należy pamiętać, że nie wszyscy pracownicy fizyczni są beneficjentami tej zmiany. Jednak ogólny klimat wokół możliwości negocjacyjnych czy możliwości wyboru ofert przez fachowców wyraźnie się polepszył – podkreśla Łukasz Marciniak, dyrektor sprzedaży w eRecruiter.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Fachowcy: starania o podwyżkę i jej utrzymanie Więcej niż co 5. osoba uczestnicząca w badaniu deklarowała, że nigdy proaktywnie nie starała się o podwyżkę. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wyższe zarobki – nie za cenę bezpieczeństwa

Pensja – do skarbonki czy do portfela?

Nowe zasady rekrutacyjnej gry

Duży wpływ na to zjawisko ma zmieniająca się świadomość kandydatów i kandydatek. Osoby wykonujące pracę fizyczną z coraz większą pewnością starają się egzekwować bardziej atrakcyjne warunki zatrudnienia od pracodawców, a jeśli nie są zadowolone, mają możliwość wyboru rosnącej liczby ofert. Widzimy, jak to zjawisko wpływa także na działania rekrutacyjne. Kampanie HR firm w tym obszarze stopniowo ewoluują, reagując także na zmieniające się oczekiwania kandydatów i kandydatek z segmentu pracy fizycznej – podsumowuje Konstancja Zyzik, Menedżerka ds. Pozyskiwania Talentów i Rozwoju Pracowników w Grupie Pracuj.

Blisko 12% ofert pracy zamieszczonych na portalu Pracuj.pl między styczniem i wrześniem 2021 dotyczyło pracy fizycznej . Co więcej, popyt na rekrutację fachowców rośnie – pod koniec września br. do tej grupy kierowano więcej niż co czwarte aktywne ogłoszenie na portalu. Przytaczane liczby pokazują, jak zmienia się w ostatnich latach rola pracy fizycznej.Kwestie rosnących oczekiwań płacowych Polaków stanowią w ostatnich miesiącach jeden z ważniejszych tematów dyskusji o pracy. Pracownicy fizyczni nie odróżniają się pod tym względem od wielu innych grup zawodowych - wynagrodzenia stanowią dla nich priorytet, pozostając główną motywacją do zmiany pracy i wyboru pracodawcy. Jak jednak w praktyce przedstawia się ich sytuacja zawodowa? Opinie respondentów są mieszane. Wśród badanych deklarujących posiadanie pracy niecała połowa (45%) jest zadowolona z obecnych zarobków, jednocześnie jednak tylko 23% jest otwarcie niezadowolonych. Blisko co trzeci (32%) nie ma wyraźnej opinii na temat swojego wynagrodzenia.Warto zauważyć dwie ciekawe tendencje wśród grup badanych – z otrzymywanej pensji wyraźnie częściej zadowoleni są badani mężczyźni (48%) niż kobiety (42%). Zadowolenie z wynagrodzenia malało także stopniowo z wiekiem – wśród osób mających 18-24 lat pozytywnie do swojej pensji odnosiło się 54% respondentów, w grupie 45-65 było to już zaledwie 38%.Badani fachowcy coraz częściej starają się o podwyżki. Ich postawy są zrozumiałe w kontekście rosnącej presji na wzrost płac czy rywalizacji części pracodawców o kandydatów. Aż 46% fachowców badanych przez Pracuj.pl starało się o podwyżkę w ciągu 12 miesięcy od badania. Co interesujące, jeszcze częściej badani deklarują, że taką podwyżkę otrzymali (51,5%).Analizując badania warto zwrócić uwagę na fakt, że więcej niż co piąta osoba uczestnicząca w badaniu deklarowała, że nigdy proaktywnie nie starała się o podwyżkę, a 13% - że w zatrudniającej ją firmie nie daje się podwyżek. Oznacza to, że co trzeci uczestnik badania nie jest prawdopodobnie beneficjentem lub beneficjentką zmieniających się warunków na rynku.Choć badani w wielu aspektach podkreślają lepsze zarobki jako dominującą przyczynę mobilności zawodowej, nie chcą stawiać na nie za wszelką cenę. Bardzo ciekawe wyniki przynosi bowiem pytanie, w którym badani pracownicy fizyczni mieli wybór między firmami mniej stabilnymi, ale oferującymi lepsze warunki zatrudnienia oraz bezpiecznymi, ale o mniejszej dynamice rozwoju. Najwięcej, bo aż 84% respondentów woli pracować dla firm płacących mniej, ale z małą rotacją, 78% - dla tych gwarantujących dobrą atmosferę przy mniejszych możliwościach rozwoju, a 71% dla przedsiębiorstw posiadających stabilną pozycję rynkową, choć płacących mniej od tych niestabilnych.W obliczu zmieniającej się sytuacji gospodarczej na dodatkowej intensywności zyskały w ostatnim czasie dyskusje na temat gromadzenia oszczędności i zarządzania nimi. Według różnorodnych rynkowych doniesień od 1/3 do blisko połowy Polaków może mieć odłożone śladowe oszczędności lub nie mieć ich wcale. Czy zagadnienie oszczędzania stanowi też ważny temat dla pracowników fizycznych? 48% respondentów Pracuj.pl przyznaje, że regularnie odkłada oszczędności z otrzymywanego wynagrodzenia. Tylko 25% nie zgadza się z tym stwierdzeniem, nieco więcej – nie odkłada regularnie (27%).W opinii badanych wysokość zarobków wydaje się być podstawowym czynnikiem ograniczającym możliwości odkładania dodatkowych oszczędności. Tylko mniej niż co trzeci z nich uważa, że może zbierać oszczędności bez mocnego cięcia wydatków. Aż 68% respondentów jest przekonanych, że odkładaliby więcej, jeśli ich obecna pensja by wzrosła. Ponadto 53% badanych dodaje, że ich wydatki utrzymałyby się na obecnym poziomie w przypadku, gdyby otrzymali wyższe wynagrodzenie.Warto pamiętać, że pensje i podwyżki to nie wszystko. Jak wykazuje raport „Fachowcy o lepszej pracy”, obok zarobków pojawia się wiele innych istotnych kwestii, które napędzają pracowników do aplikowania na konkretne ogłoszenia rekrutacyjne. Mimo to odpowiednio komunikowane atrakcyjne wynagrodzenie może być magnesem na kandydatów – także tych, którzy nie szukają obecnie proaktywnie pracy.