Branża BSS: rekrutacja pracowników bez nowych miejsc pracy?

Usługi dla biznesu rozwijają się na polskim gruncie z dość dużym impetem, za sprawą czego cieszymy się mianem branżowego lidera naszego regionu. Ostatnio jednak rynek nieco wyhamował, a bieżący rok najprawdopodobniej nie przyniesie znaczących inwestycji w sektorze BSS. Dane Hays wskazują wprawdzie, że 8 na 10 firm z branży ma w planach rekrutacje pracowników, ale niekoniecznie oznaczać to będzie tworzenie nowych miejsc pracy.

Wzrost płac ograniczył konkurencyjność polskiego sektora BSS

Dynamiczny wzrost płac w ostatnich latach nadwyrężył możliwości finansowe firm, które w najbliższym czasie będą dążyły do wyrównania różnic wynagrodzeń na stanowiskach specjalistycznych niższego i średniego szczebla. W kontekście stanowisk eksperckich i menedżerskich w branży BSS należy jednak oczekiwać stagnacji płacowej – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz, CEE Executive Director – Enterprise Solutions w Hays.

Kliknij, aby powiekszyć fot. janews094 - Fotolia.com Rok 2025 może przynieść ożywienie rekrutacyjne Jak wynika z Raportu płacowego 2025 dla sektora nowoczesnych usług dla biznesu, 79 proc. pracodawców z branży planuje rekrutować, a 57 proc. spodziewa się, że pozyskiwanie pracowników będzie przysparzało wyzwań.

Czy w 2025 wynagrodzenia pracowników firmy ulegną zmianie?



Perspektywa firm z sektora BSS

Wzrosną o ponad 20% - 0%

Wzrosną o 10-20% - 7%

Wzrosną o mniej niż 10% - 70%

Pozostaną bez zmian - 22%

Zostaną zmniejszone - 1%

Źródło: Raport płacowy 2025 – Business Services, Hays Poland

Mniej podstawowych, więcej eksperckich stanowisk w polskich centrach SSC/ BPO

W dłuższej perspektywie, zmniejszenie skali inwestycji opartych na oszczędnościach jest jednak dla Polski korzystne. Nasz sektor usług dla biznesu w większym stopniu powinien koncentrować się na inwestycjach o wysokiej wartości dodanej, zakładających realizację zaawansowanych i wiedzochłonnych procesów biznesowych, tworzenie centrów R&D oraz hubów IT. Elementem, który może wesprzeć transformację Polski, niezaprzeczalnie jest nasz kapitał ludzki, jego dostępność, kompetencje i doświadczenie – zaznacza Łukasz Grzeszczyk, CEE Executive Director – Talent Location Strategy w Hays.

Mimo że w polskim sektorze BSS ubywa stanowisk podstawowych, to stale rośnie liczba ról eksperckich. Nic innego nie zobrazuje lepiej drogi, jaką kroczy Polska: od taniego zaplecza biznesowego globalnych korporacji do strategicznej lokalizacji zarezerwowanej dla zadań specjalnych – dodaje Łukasz Grzeszczyk.

Rok 2025 może przynieść ożywienie rekrutacyjne

Czy w 2025 firma planuje prowadzić rekrutacje?

Perspektywa firm z sektora BSS

Tak - 79%

Nie - 21%

Źródło: Raport płacowy 2025 – Business Services, Hays Poland

Polska nadal jest atrakcyjną lokalizacją dla coraz bardziej zaawansowanych procesów biznesowych. Może skutecznie przyciągać projekty, które obecnie są realizowane w innych państwach, np. Europy Zachodniej. Tutejszy rynek wciąż wyróżnia szeroki dostęp do wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych, znających języki obce i wykazujących się dużym zaangażowaniem kadr. Chociaż luka wynagrodzeń pomiędzy Polską i krajami Europy Zachodniej czy Stanami Zjednoczonymi maleje, to rynek ten wciąż oferuje atrakcyjny stosunek jakości do ceny – komentuje Aleksandra Tyszkiewicz.

