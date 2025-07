Polacy lekceważą zagrożenia w sieci - 97% akceptuje politykę prywatności bez czytania

Ponad 25% Polaków padło ofiarą naruszenia prywatności danych, a mimo to aż 97% użytkowników akceptuje polityki prywatności bez dokładnego czytania ich treści - wynika z najnowszego badania Huawei. Najczęstsze incydenty to niechciane wiadomości, phishing i przejęcia kont, a najbardziej narażone są osoby młode oraz mieszkańcy małych miast. Eksperci alarmują: automatyzm i brak uważności w sieci znacząco zwiększają ryzyko utraty danych i tożsamości.

Skala naruszeń prywatności danych w Polsce

Jak reagujemy na incydenty i czego się boimy?

Choć wiele osób deklaruje, że dba o bezpieczeństwo danych, w praktyce ignorują kluczowe informacje zawarte w politykach prywatności i akceptują je bez refleksji. Zauważyć można również, że młodsi użytkownicy i osoby z mniejszych miejscowości są bardziej narażone — prawdopodobnie z powodu większej aktywności online lub mniejszego dostępu do wiedzy o cyberzagrożeniach. Co ważne, reakcje na incydenty są w większości prawidłowe (m.in. zmiana haseł, kontakt z firmami), ale stosunkowo niewiele osób korzysta z dostępnych narzędzi do monitorowania bezpieczeństwa danych, co może wydłużać czas wykrycia i reakcji na incydent – mówi dr Paweł Stobiecki, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa.

Teoretycznie troszczymy się o swoje dane

A w praktyce klikamy „akceptuję” bez czytania

Badanie firmy Huawei ujawnia brutalną prawdę o naszym podejściu do prywatności w sieci. Teoretycznie deklarujemy wysoką ostrożność: nie udostępniamy danych, wybieramy mniej inwazyjne usługi, sprawdzamy ustawienia aplikacji. Jednak w praktyce, kiedy przychodzi do rzeczywistego działania – klikamy „Akceptuję” niemal automatycznie, nawet jeśli polityka prywatności jest oczywiście wadliwa, pełna błędów i ewidentnie niekorzystna dla użytkownika.



To nie jest przypadek, a efekt przyzwyczajenia i wymuszonego kompromisu. Dziś korzystanie z większości usług internetowych uzależnione jest od zgody na warunki, które użytkownik może zaakceptować albo zrezygnować z dostępu. W takiej sytuacji wiele osób wybiera pragmatyzm: akceptują nawet niekorzystne zasady, bo alternatywą jest brak dostępu do potrzebnych funkcji – komentuje dr Paweł Stobiecki.

Dla przeciętnego użytkownika dane osobowe stają się walutą wymienną za wygodę, szybki dostęp, darmowe aplikacje czy usługi. Bariera psychologiczna, która kiedyś istniała, została obniżona do minimum – przyzwyczailiśmy się do myśli, że nasze dane są zawsze "w grze". Obecnie użytkownicy są skłonni akceptować niemal wszystko, byleby nie stracić dostępu. Nawet jawne błędy czy nielogiczne zapisy w polityce prywatności nie zatrzymują ich przed kliknięciem „Akceptuję”. To bardzo niebezpieczna sytuacja, bo oznacza, że firmy mogą coraz bardziej przesuwać granice w stronę coraz większej inwazyjności bez realnego oporu ze strony użytkowników – dodaje dr Paweł Stobiecki.

Czego nie zauważamy w politykach prywatności?

Brak uważności podczas czytania polityk prywatności i rutynowe udostępnianie danych osobowych w sieci znacząco zwiększa ryzyko naruszeń bezpieczeństwa. Kiedy użytkownicy mechanicznie akceptują warunki bez zrozumienia, na co się zgadzają, oddają kontrolę nad swoimi danymi firmom, które mogą wykorzystywać je w sposób nieprzewidywalny — od sprzedaży danych stronom trzecim, przez profilowanie marketingowe, aż po ryzyko realnych wycieków i kradzieży tożsamości.



W praktyce to właśnie w nieuwadze i automatyzmie tkwi największe zagrożenie. Większość naruszeń nie wynika z dużych, spektakularnych włamań, ale właśnie z drobnych, codziennych decyzji użytkowników, którzy nieświadomie zgadzają się na szeroki zakres przetwarzania swoich danych. Dlatego warto zastanowić się nad drobnymi zmianami w nawykach – większa uważność i świadomy wybór usług – realnie wzmacniają bezpieczeństwo i zmniejszają ryzyko, że nasze dane zostaną użyte w sposób, na który byśmy nigdy świadomie nie wyrazili zgody – mówi dr Paweł Stobiecki.

