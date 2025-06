5 kroków do bezpieczeństwa dzieci w sieci

Tablety, smartfony i komputery stały się częścią codzienności naszych dzieci. Towarzyszą im zarówno w szkole, jak i w domu. Niestety powszechny dostęp do internetu to nie tylko możliwość korzystania z edukacyjnych, wartościowych treści, ale także szereg realnych zagrożeń, takich jak cyberprzemoc, kontakt z nieznajomymi czy różnego rodzaju oszustwa. Dlatego warto przygotować dzieci do mądrego korzystania z cyfrowego świata. Jak to zrobić, radzą eksperci Bitdefender.

Przeczytaj także: Dzieci w sieci coraz bardziej zagrożone. Co mogą zrobić rodzice?

Funkcje, które wspierają rodziców

Zaawansowana kontrola rodzicielska

Pozwala rodzicom na monitorowanie i zarządzanie aktywnością dziecka w sieci. Umożliwia m.in. blokowanie dostępu do określonych stron internetowych, aplikacji czy kategorii treści (np. przemoc, treści seksualne, hazard). Można również tworzyć profile dostosowane do wieku dziecka, co ułatwia dostosowanie poziomu ochrony do jego etapu rozwoju.

Pozwala rodzicom na monitorowanie i zarządzanie aktywnością dziecka w sieci. Umożliwia m.in. blokowanie dostępu do określonych stron internetowych, aplikacji czy kategorii treści (np. przemoc, treści seksualne, hazard). Można również tworzyć profile dostosowane do wieku dziecka, co ułatwia dostosowanie poziomu ochrony do jego etapu rozwoju. Ustalanie limitów czasu spędzanego przed ekranem

Rodzice mogą określić, jak długo dziecko może korzystać z Internetu lub konkretnych aplikacji w ciągu dnia. Dodatkowo, możliwe jest ustawienie godzin, w których korzystanie z urządzeń jest dozwolone – np. wyłączenie Internetu po godzinie 20:00, by dziecko nie używało telefonu w nocy.

Rodzice mogą określić, jak długo dziecko może korzystać z Internetu lub konkretnych aplikacji w ciągu dnia. Dodatkowo, możliwe jest ustawienie godzin, w których korzystanie z urządzeń jest dozwolone – np. wyłączenie Internetu po godzinie 20:00, by dziecko nie używało telefonu w nocy. Raporty aktywności i powiadomienia w czasie rzeczywistym

Systemy zabezpieczeń oferują przejrzyste raporty, które pokazują, jakie strony odwiedzało dziecko, ile czasu spędzało w poszczególnych aplikacjach, a także jakie próby dostępu do zablokowanych treści zostały odnotowane. W razie wykrycia potencjalnego zagrożenia, rodzic może otrzymać powiadomienie SMS-em, e-mailem lub w dedykowanej aplikacji.

Systemy zabezpieczeń oferują przejrzyste raporty, które pokazują, jakie strony odwiedzało dziecko, ile czasu spędzało w poszczególnych aplikacjach, a także jakie próby dostępu do zablokowanych treści zostały odnotowane. W razie wykrycia potencjalnego zagrożenia, rodzic może otrzymać powiadomienie SMS-em, e-mailem lub w dedykowanej aplikacji. Ochrona przed phishingiem i próbami wyłudzeń

Dzieci, które nie mają jeszcze doświadczenia w rozpoznawaniu fałszywych wiadomości e-mail, linków czy stron podszywających się pod znane serwisy, są łatwym celem dla cyberprzestępców. Program antywirusowy potrafi automatycznie wykrywać i blokować próby wyłudzenia danych, zanim dziecko zdąży kliknąć w niebezpieczny link.

Dzieci, które nie mają jeszcze doświadczenia w rozpoznawaniu fałszywych wiadomości e-mail, linków czy stron podszywających się pod znane serwisy, są łatwym celem dla cyberprzestępców. Program antywirusowy potrafi automatycznie wykrywać i blokować próby wyłudzenia danych, zanim dziecko zdąży kliknąć w niebezpieczny link. Zdalne zarządzanie urządzeniem

Rodzice mogą zdalnie sprawdzić, co dzieje się na urządzeniu dziecka – z poziomu swojego telefonu lub komputera. Niektóre programy umożliwiają też zdalne zablokowanie urządzenia w razie potrzeby (np. gdy dziecko zgubi tablet lub nie przestrzega zasad domowych).

Rodzice mogą zdalnie sprawdzić, co dzieje się na urządzeniu dziecka – z poziomu swojego telefonu lub komputera. Niektóre programy umożliwiają też zdalne zablokowanie urządzenia w razie potrzeby (np. gdy dziecko zgubi tablet lub nie przestrzega zasad domowych). Blokada instalowania nieautoryzowanych aplikacji

Dzieci mogą być ciekawe nowych gier czy aplikacji i pobierać je bez wiedzy dorosłych. Funkcja blokowania instalacji bez zgody rodzica pozwala uniknąć sytuacji, w której dziecko ma dostęp do niebezpiecznych lub nieodpowiednich treści.

Dzieci mogą być ciekawe nowych gier czy aplikacji i pobierać je bez wiedzy dorosłych. Funkcja blokowania instalacji bez zgody rodzica pozwala uniknąć sytuacji, w której dziecko ma dostęp do niebezpiecznych lub nieodpowiednich treści. Lokalizacja i bezpieczeństwo fizyczne

Niektóre programy oferują także funkcję geolokalizacji – rodzic może sprawdzić, gdzie znajduje się dziecko, co zwiększa poczucie bezpieczeństwa również poza światem wirtualnym. Dostępne są również tzw. strefy bezpieczeństwa – po ich opuszczeniu przez dziecko rodzic otrzymuje powiadomienie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Freepik Jak przygotować dziecko do przebywania w sieci? Zainstaluj program antywirusowy z funkcją kontroli rodzicielskiej, ustaw silne hasła i zabezpieczenia, stwórz wspólne zasady korzystania z Internetu.

Edukacja i rozmowa – drugi filar bezpieczeństwa

Zaufanie i otwarty dialog to fundament. Dziecko musi wiedzieć, że może zgłosić się do rodzica z problemem – np. jeśli ktoś je obraził, przestraszył albo poprosił o zdjęcia. Program antywirusowy nas nie zastąpi, ale może uchronić dzieci przed wieloma cyberzagrożeniami – dodaje Arkadiusz Kraszewski z firmy Marken Systemy Antywirusowe, polskiego dystrybutora oprogramowania Bitdefender.

5 kroków do bezpiecznego Internetu dla dziecka

Zainstaluj program antywirusowy z funkcją kontroli rodzicielskiej – najlepiej taki, który aktualizuje się automatycznie i działa w tle.

– najlepiej taki, który aktualizuje się automatycznie i działa w tle. Ustaw silne hasła i zabezpieczenia – np. blokadę ekranu i uwierzytelnianie dwuskładnikowe.

– np. blokadę ekranu i uwierzytelnianie dwuskładnikowe. Stwórz wspólne zasady korzystania z Internetu – np. bez urządzeń przy stole, limity czasowe, zakaz korzystania z Internetu w nocy.

– np. bez urządzeń przy stole, limity czasowe, zakaz korzystania z Internetu w nocy. Bądź obecny w cyfrowym życiu dziecka – sprawdzaj, z jakich aplikacji korzysta, w co gra, co ogląda.

– sprawdzaj, z jakich aplikacji korzysta, w co gra, co ogląda. Rozmawiaj o zagrożeniach i ucz krytycznego myślenia – pokazuj przykłady niebezpiecznych treści i ucz, jak je rozpoznawać.

– pokazuj przykłady niebezpiecznych treści i ucz, jak je rozpoznawać. Dzieci rosną w cyfrowym świecie – to nieuniknione. Jednak to od nas, dorosłych, zależy, czy będą w nim bezpieczne. Połączenie edukacji, rozmowy i nowoczesnych narzędzi ochrony, takich jak programy antywirusowe, daje realną szansę na bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu już od najmłodszych lat.

Nowoczesne oprogramowanie antywirusowe oferuje znacznie więcej niż tylko podstawową ochronę przed wirusami. Dla rodziców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w cyfrowym życiu swoich dzieci i jednocześnie zapewnić im bezpieczne warunki do nauki i zabawy, wiele współczesnych rozwiązań dostarcza kompleksowych narzędzi wsparcia. Oto niektóre z najważniejszych funkcji, które mogą stać się realnym wsparciem w codziennym dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo dziecka:Dzięki tym funkcjom programy antywirusowe przestają być wyłącznie narzędziem do ochrony przed zagrożeniami technologicznymi, a stają się realnym wsparciem w wychowywaniu dziecka w odpowiedzialnym i bezpiecznym korzystaniu z technologii. Dają rodzicom kontrolę, spokój i – co najważniejsze – szansę na wychowanie świadomego użytkownika Internetu.Choć technologia jest ważna, równie istotne są codzienne rozmowy z dzieckiem. Warto wspólnie ustalić zasady korzystania z Internetu, omówić, czym jest prywatność online, jakie informacje można udostępniać, a czego unikać.