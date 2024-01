3/4 dzieci na świecie doświadcza cyberzagrożeń

Raport Cybersecurity Forum pt. "Dlaczego dzieci są zagrożone w cyberprzestrzeni" potwierdza, jak ogromnym wyzwaniem jest ochrona dzieci w sieci. Aż 72 proc. najmłodszych doświadczyło przynajmniej jednego cyberzagrożenia. A dodać należy, że dostęp do internetu ma już ponad 90 proc. 12-latków i 40 proc. 8-latków - zwracają uwagę eksperci firmy Check Point Software. Kluczowa jest właściwa edukacja dzieci w kwestii cyberbezpieczeństwa.

Niebezpieczeństwa w cyberprzestrzeni są dla dzieci w tak młodym wieku wyjątkowo szkodliwe i mogą zagrozić ich zdrowiu emocjonalnemu, prywatności, a czasem i zdrowiu fizycznemu – zauważa Wojciech Głażewski, country manager firmy Check Point Software w Polsce. - W związku z tym faktem niezwykle ważne jest, aby dzieci otrzymały edukację w zakresie cyberbezpieczeństwa, otrzymały wiedzę, jak identyfikować zagrożenia oraz dysponowały narzędziami umożliwiającymi reagowanie.

Kliknij, aby powiekszyć fot. pexels-andrea-piacquadio

Nauka cyberbezpieczeństwa poprzez zabawę: zabawa jest zawsze doskonałym narzędziem do nauczania dzieci, ponieważ umożliwia lepsze przyswajanie wiedzy. Można zaproponować praktyczne ćwiczenia symulujące zagrożenia, dzięki którym uczestnicy nauczą się, jak się chronić. Obecnie bez problemu można stworzyć aplikacje i gry online, które pomogą dzieciom zdobyć wiedzę, jak rozpoznać zagrożenia oraz jak chronić swoje dane osobowe. Etyka jako sztandar: nauczanie cyberbezpieczeństwa zawsze zawiera element etyczny. Co więcej, zaszczepianie zasad etycznych jest niezwykle wskazane dla rozwoju przyszłych odpowiedzialnych obywateli. Rozwój umiejętności technologicznych powinien iść w parze ze świadomym ich wykorzystaniem. Demistyfikacja hakerów: ważne jest, aby dzieci rozumiały całą złożoność postaci hakera lub cyberprzestępcy. Hakerem jest osoba, która powoduje powstanie wad i luk w systemach komputerowych. Jednocześnie istnieją również „dobrzy hakerzy”, tzw. „białe kapelusze”, którzy w sposób etyczny wykorzystują swoją wiedzę komputerową do identyfikowania potencjalnych naruszeń systemów lub błędów w firmach i naprawiania ich, aby zapobiec atakom. Cyberbezpieczeństwo w programie nauczania: jedną z głównych strategii zapobiegania zagrożeniom dotykającym nieletnich jest edukacja w zakresie cyberbezpieczeństwa. Cyberbezpieczeństwo powinno być coraz ważniejszym zagadnieniem w szkołach i podnosząc świadomość dzieci na temat zagrożeń i nauczenie ich pewnych narzędzi pozwalających się chronić. Istotnym jest, by nauczyciele posiadali odpowiednią wiedzę i potrafili prowadzić na ten temat rozmowy – zarówno z dziećmi, jak i rodzicami. Tworzenie bezpiecznej sieci: dzieci powinny dowiedzieć się również, jak tworzyć bezpieczne sieci, aby zapobiegać potencjalnym zagrożeniom, z których jednym z najczęstszych jest phishing. Zagrożenie to polega na wykorzystywaniu wiadomości e-mail do oszukiwania ludzi i klikania złośliwych łączy lub załączników. Czasami takie e-maile są bardzo trudne do wykrycia, co zwiększa ryzyko skutecznego ataku. Młodzież powinna posiąść wiedzę, w jaki sposób cyberatak może zagrozić ich sieci, jak używać bezpiecznych haseł jako dodatkowej bariery, np. by chronić swoje media społecznościowe.

Eksperci firmy Check Point Software, firmy specjalizującej się w zabezpieczaniu sieci i urządzeń końcowych, wskazują, że choć rosną wysiłki w uświadamianiu i wdrażaniu nowych środków bezpieczeństwa, to nadal są one niewystarczające. Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci, są bardzo różne i większości przypadków młode ofiary nie są ich świadome. Z resztą podobnie jak ich rodzice. Z tego powodu niezwykle istotne jest podjęcie środków zapobiegawczych w celu zapewnienia ochrony dzieci w Internecie Specjaliści Check Pointa wskazują również na rozwiązania, które bezpieczeństwo najmłodszych powinny poprawić. Są to: