Wakacyjny detoks cyfrowy – ilu Polaków rezygnuje z internetu na urlopie?

Czy potrafisz wyobrazić sobie urlop bez internetu? Coraz więcej Polaków odpowiada na tak postawione pytanie twierdząco i świadomie wybiera cyfrowy detoks. Nowe badanie pokazuje, że lato sprzyja odpoczynkowi nie tylko od pracy, ale i od sieci. Co ciekawe, różnice w podejściu są znaczące w zależności od regionu. Sprawdź, gdzie najchętniej rezygnuje się z internetu i jak marki mogą wykorzystać ten trend.

Przeczytaj także: Czas wolny chętnie spędzamy w internecie

Z tego tekstu dowiesz się m.in.:

Ilu Polaków ogranicza korzystanie z internetu podczas urlopu?

Jakie formy spędzania wolnego czasu zyskują na popularności w czasie wakacji?

Jak marki mogą wykorzystać trend cyfrowego detoksu w swoich kampaniach?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Korzystanie z internetu podczas urlopu Większość Polaków deklaruje ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych i internetu w czasie urlopu Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Czy zgadzasz się ze stwierdzeniem: bez internetu mój urlop byłby lepszy 44% uczestników badania uważa, że urlop bez internetu byłby lepszy Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Z badania zrealizowanego na zlecenie agencji On Board Think Kong wynika, że większość Polaków deklaruje ograniczenie korzystania z mediów społecznościowych i internetu w czasie urlopu.Na ograniczenie aktywności online podczas wakacji w największym stopniu decydują się osoby z regionu północno-zachodniego (województwa lubuskie, zachodniopomorskie i wielkopolskie) – deklaruje tak aż (82% badanych z tego obszaru geograficznego). Najniższy odsetek odnotowano w województwie mazowieckim (66%).Największy kontrast w odpowiedziach widać między regionami południowo-zachodnim (województwa dolnośląskie i opolskie) a południowym (woj. małopolskie i śląskie) – w pierwszych aż 54% respondentów uważa, że urlop bez dostępu do internetu byłby lepszy, podczas gdy w drugich taką opinię wyraziło jedynie 39%.Na poziomie ogólnopolskim 72% badanych ogranicza w jakimś stopniu korzystanie z internetu w czasie wakacji, całkowicie rezygnuje z aktywności online niemal co piąta osoba. 44% respondentów deklaruje, że podczas urlopu częściej sięga po książki, a 27% spędza więcej czasu na oglądaniu telewizji i filmów w serwisach streamingowych. 15% badanych wskazuje na częstsze słuchanie podcastów. 44% uczestników badania uważa, że urlop bez internetu byłby lepszy, 32% nie ma zdania, a 24% jest przeciwnego zdania.Badanie wskazuje, że okres wakacyjny sprzyja ograniczaniu korzystania z Internetu, co tworzy korzystne warunki dla działań offline – wydarzeń, i kampanii odbywających się w przestrzeni publicznej. Warto rozwijać wydarzenia bez dostępu do sieci i treści drukowane, które odpowiadają na potrzebę cyfrowego resetu. Podcasty mogą być skutecznym kompromisem w takiej sytuacji. Dodatkowo rekomendowany jest dynamiczny kontent o krótkim formacie (Stories, Shorts, karuzele) i lokalne tworzenie kampanii w miejscach wypoczynku. Warto rozważyć sponsorowanie letnich podcastów i playlist oraz narrację skupioną na spokoju, regeneracji i dobrym samopoczuciu – bez presji bycia na bieżąco.