Samsung wprowadza na rynek nowe smartwatche Galaxy Watch8 i Watch8 Classic, które łączą odświeżony design z zaawansowanymi funkcjami monitorowania zdrowia i aktywności fizycznej. Urządzenia wyróżniają się smukłym profilem, jasnym ekranem o wartości 3000 nitów, wydajnym procesorem 3 nm oraz podwójnym modułem GPS. Zegarki oferują m.in. analizę snu, monitorowanie stresu, wskaźnik antyoksydantów oraz spersonalizowane plany treningowe. Nowością jest integracja z AI Google Gemini i systemem Wear OS 6, co zapewnia wygodę obsługi i szerokie możliwości personalizacji.

Konstrukcja i ergonomia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch8 Classic - czarna wersja Elegancka czarna wersja Galaxy Watch8 Classic podkreśla klasyczny design z obrotowym pierścieniem i minimalistyczną kopertą. Smukły profil oraz system Dynamic Lug zapewniają wygodę noszenia i precyzyjne dopasowanie do nadgarstka, co przekłada się na lepszą dokładność pomiarów zdrowotnych. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wyświetlacz i bateria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch8 Classic - widok z boku Profil zegarka Galaxy Watch8 Classic ukazuje przeprojektowaną, spłaszczoną kopertę oraz ergonomiczny pasek. Zastosowanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych zwiększa komfort użytkowania i pozwala na naturalne dopasowanie do ruchów nadgarstka, co sprzyja codziennemu monitorowaniu zdrowia. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Wydajność i lokalizacja

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung zaprezentował Galaxy Watch8 i Watch8 Classic - najcieńszy smartwatch Samsunga z AI Gemini Nowa generacja smartwatchy Samsung Galaxy Watch8 i Watch8 Classic to połączenie stylowego wzornictwa, rozbudowanych funkcji zdrowotnych oraz sportowych, a także innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Dzięki jaśniejszemu ekranowi, wydajniejszemu procesorowi i zaawansowanym opcjom monitorowania organizmu, zegarki stanowią atrakcyjną propozycję dla osób aktywnych i dbających o zdrowie. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Funkcje monitorowania zdrowia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch8 i Galaxy Watch Ultra - zestawienie modeli Zestawienie trzech modeli: Galaxy Watch8 Classic, Galaxy Watch8 oraz Galaxy Watch Ultra, podkreśla różnorodność oferty Samsunga. Każdy zegarek wyróżnia się innym stylem i przeznaczeniem - od codziennego użytkowania po ekstremalne warunki, oferując innowacyjne funkcje monitorowania zdrowia oraz szeroki wybór pasków i kolorów. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Funkcje sportowe

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch8 Classic - biała wersja z białym paskiem Model Galaxy Watch8 Classic w białej wersji kolorystycznej prezentuje się elegancko i nowocześnie. Zegarek wyposażony w białą kopertę oraz pasek, podkreśla uniwersalność i styl, który sprawdzi się zarówno w codziennych, jak i bardziej formalnych sytuacjach. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

System operacyjny i interfejs

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch8 Classic - czarna wersja z czarnym paskiem, widok rozłożony Czarna wersja Galaxy Watch8 Classic z klasycznym paskiem rozłożonym na płasko podkreśla ponadczasowy design i dbałość o detale. Zegarek wyposażony w obrotowy pierścień i duży, czytelny wyświetlacz, oferuje intuicyjną obsługę oraz szeroki wachlarz funkcji zdrowotnych i sportowych. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Warianty i design

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Watch8 Classic - biała wersja z białym paskiem, widok rozłożony Biała edycja Galaxy Watch8 Classic z białym paskiem wyróżnia się subtelną elegancją oraz wszechstronnością. Połączenie minimalistycznej stylistyki z nowoczesnymi technologiami sprawia, że zegarek doskonale komponuje się z różnymi stylizacjami. System Dynamic Lug oraz smukła koperta zapewniają wygodę noszenia, a jasny wyświetlacz gwarantuje czytelność w każdych warunkach. Kliknij, aby przejść do galerii (8)

Podsumowanie parametrów technicznych Galaxy Watch8 i Watch8 Classic

Galaxy Watch8 Galaxy Watch8 Classic Kolor – 44 mm: grafitowy, srebrny

– 40 mm: grafitowy, srebrny – 46 mm: czarny, biały Wymiary

i waga – 44 mm: 43,7 x 46 x 8,6 mm (34,0 g)

– 40 mm: 40,4 x 42,7 x 8,6 mm (30,0 g) – 46 mm: 46,4 x 46 x 10,6 mm (63,0 g) Wyświetlacz Szkło szafirowe

– 44 mm: 1,47 cala (480×480)

Super AMOLED, bez redukcji kolorów

– 40 mm: 1,34 cala (438×438)

Super AMOLED, bez redukcji kolorów Szkło szafirowe

– 46 mm: 1,34 cala (438×438)

Super AMOLED, bez redukcji kolorów Procesor Exynos W1000 (5 rdzeni, 3 nm) Pamięć operacyjna

i plikowa 2 GB operacyjna + 32 GB plikowa 2 GB operacyjna + 64 GB plikowa Bateria (typowo) – 44 mm: 435 mAh

– 40 mm: 325 mAh 445 mAh Ładowanie Szybkie ładowanie (ładowanie bezprzewodowe WPC) System operacyjny Samsung Wear OS (Wear OS 6) Interfejs użytkownika One UI 8 Watch Czujniki Czujnik Samsung BioActive (optyczny czujnik biosygnału + elektryczny sygnał serca + analiza impedancji bioelektrycznej), czujnik temperatury, akcelerometr, barometr, czujnik żyroskopowy, czujnik geomagnetyczny, czujnik światła Łączność LTE, Bluetooth 5.3, Wi-Fi 2.4+ 5 GHz, NFC, GPS (L1+L5) / Glonass / Beidou / Galileo Trwałość 5 ATM + IP68 / MIL-STD-810H Kompatybilność Android 12.0 lub nowszy, więcej niż 1,5 GB pamięci

Nowa seria zegarków została przeprojektowana – komponenty wewnętrzne są bardziej skondensowane, co pozwoliło na spłaszczenie koperty. System mocowania paska Dynamic Lug sprawia, że zegarek lepiej przylega do nadgarstka, co zwiększa precyzję pomiarów fizjologicznych.Ekran zegarka jest o 50% jaśniejszy w porównaniu do poprzednich modeli i osiąga szczytową jasność 3000 nitów. Dzięki temu treści pozostają czytelne nawet w jasnym świetle słonecznym. Udoskonalona bateria pozwala urządzeniu działać przez długi czas, co jest istotne dla osób aktywnych.Zegarki wyposażono w procesor o architekturze 3 nm, który zapewnia większą energooszczędność i wydajność. Podwójny układ GPS umożliwia dokładniejsze określanie lokalizacji, co jest przydatne podczas aktywności na świeżym powietrzu.Galaxy Watch8 i Watch8 Classic oferują rozszerzone funkcje zdrowotne w aplikacji Samsung Health. Użytkownik może korzystać z porad dotyczących snu (Bedtime Guidance), monitorować obciążenie naczyniowe (Vascular Load) oraz poziom antyoksydantów (Antioxidant Index) poprzez pomiar karotenoidów. Zegarki umożliwiają także monitorowanie poziomu stresu oraz korzystanie z funkcji Uważność (Mindfulness Tracker), która pomaga w ćwiczeniach oddechowych.Funkcja Running Coach analizuje poziom sprawności użytkownika i przygotowuje spersonalizowany plan treningowy. Podczas biegu zegarek udziela wskazówek i motywuje do wysiłku, a funkcja Razem (Together) pozwala rywalizować z rodziną i znajomymi.Zegarki działają pod kontrolą systemu Wear OS 6 i współpracują z modelem AI Google Gemini, co umożliwia obsługę urządzenia za pomocą naturalnych poleceń głosowych. Interfejs One UI 8 Watch został zoptymalizowany pod kątem wygody użytkowania, oferując szybki dostęp do najważniejszych wskaźników i powiadomień.Galaxy Watch8 dostępny jest w rozmiarach 44 mm i 40 mm, w kolorach grafitowym i srebrnym. Model Watch8 Classic wyróżnia się obrotowym pierścieniem i przyciskiem szybkiego dostępu, a jego koperta ma średnicę 46 mm i dostępna jest w kolorach czarnym i białym. Oba modele można personalizować dzięki szerokiemu wyborowi pasków.