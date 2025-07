Galaxy Z Flip7 - Nowy składany smartfon Samsung z AI i rozbudowaną funkcjonalnością

Samsung zaprezentował Galaxy Z Flip7 - kompaktowy, składany smartfon z nowoczesnym wyświetlaczem FlexWindow, zaawansowanymi funkcjami AI i wydajną baterią 4300 mAh. Urządzenie wyróżnia się wytrzymałą konstrukcją, dwoma ekranami AMOLED o wysokiej jasności i częstotliwości odświeżania 120 Hz, a także rozbudowanymi możliwościami fotograficznymi z aparatem 50 MP. Galaxy Z Flip7 działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8, oferując użytkownikom szereg inteligentnych rozwiązań i zaawansowane zabezpieczenia danych.

Przeczytaj także: Samsung Galaxy Z Fold7 - premiera nowego składanego smartfona

Z tego artykułu dowiesz się:

Jakie nowości technologiczne oferuje Galaxy Z Flip7, w tym wyświetlacz FlexWindow i funkcje AI

Jakie są kluczowe parametry techniczne smartfona, takie jak bateria 4300 mAh, aparaty 50 MP i 12 MP, oraz procesor 3 nm

W jaki sposób Galaxy Z Flip7 zapewnia bezpieczeństwo danych dzięki Knox Enhanced Encrypted Protection i szyfrowaniu postkwantowemu

Jakie funkcje ułatwiają codzienne użytkowanie, m.in. Gemini Live, Now Bar i Now Brief na zewnętrznym ekranie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip7 - ekran główny i zewnętrzny Galaxy Z Flip7 posiada 4,1-calowy zewnętrzny wyświetlacz Super AMOLED FlexWindow. Główny wyświetlacz to 6,9-calowy dynamiczny AMOLED 2X, który zapewnia szerokie pole widzenia oraz wysoką jakość obrazu. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Wyświetlacz FlexWindow i główny ekran

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip7 - boczny widok w trybie Flex Urządzenie w pozycji częściowo otwartej prezentuje zawias Armor FlexHinge, który umożliwia płynne i stabilne ustawienie ekranu pod różnym kątem. Taka konstrukcja pozwala wygodnie korzystać z funkcji FlexCam, nagrywać filmy lub prowadzić wideorozmowy bez konieczności trzymania telefonu w dłoni. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Konstrukcja i wytrzymałość

Wydajność i bateria

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip7 - profil urządzenia Smukły profil Galaxy Z Flip7 po złożeniu wskazuje na wyjątkową mobilność smartfonu. Grubość wynosząca jedynie 13,7 mm ułatwia przechowywanie telefonu w małych przestrzeniach, a wytrzymała ramka Armor Aluminum Frame zapewnia odporność na codzienne użytkowanie. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Funkcje AI i oprogramowanie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip7 - wersja niebieska w trybie Flex Niebieski Galaxy Z Flip7 ustawiony w pozycji Flex umożliwia korzystanie z funkcji takich jak FlexCam czy wideorozmowy bez konieczności trzymania telefonu w dłoni. Zewnętrzny wyświetlacz FlexWindow pozwala na szybki podgląd powiadomień oraz sterowanie aparatem, co zwiększa wygodę codziennego użytkowania. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Aparat i możliwości fotograficzne

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip7 - wersja czerwona z aktywnym ekranem zewnętrznym Czerwony Galaxy Z Flip7 z aktywnym ekranem FlexWindow umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji, takich jak sprawdzanie godziny, powiadomień czy korzystanie z aparatu bez konieczności rozkładania urządzenia. Kolorowa obudowa podkreśla indywidualny styl użytkownika. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Bezpieczeństwo i ochrona danych

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip7 - wersja czarna w pozycji stojącej Czarny Galaxy Z Flip7 w pozycji stojącej prezentuje minimalistyczny design oraz funkcjonalność składanej konstrukcji. Dzięki wytrzymałej ramce Armor Aluminum Frame i szkłu Corning Gorilla Glass Victus 2 urządzenie zapewnia odporność na codzienne użytkowanie, a ekran FlexWindow zwiększa komfort obsługi. Kliknij, aby przejść do galerii (7)

Podsumowanie parametrów technicznych

Wyświetlacz zewnętrzny: 4,1" Super AMOLED FlexWindow, 2600 nitów, 120 Hz

Wyświetlacz główny: 6,9" dynamiczny AMOLED 2X, 120 Hz

Waga: 188 g

Grubość po złożeniu: 13,7 mm

Szkło: Corning Gorilla Glass Victus 2

Ramka: Armor Aluminum Frame

Zawias: Armor FlexHinge

Bateria: 4300 mAh, do 31 h odtwarzania wideo

Procesor: 3 nm, dedykowany Galaxy, ulepszony GPU i NPU

System: Android 16, One UI 8

Aparaty: szerokokątny 50 MP, ultraszerokokątny 12 MP

Funkcje AI: Gemini Live, Now Bar, Now Brief, personalizacja ekranu

Bezpieczeństwo: Knox Enhanced Encrypted Protection, Knox Matrix, szyfrowanie postkwantowe Wi-Fi

Przeczytaj także: Samsung Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G z Awesome Intelligence debiutują na rynku

Galaxy Z Flip7 posiada 4,1-calowy zewnętrzny wyświetlacz Super AMOLED FlexWindow. Dzięki temu użytkownik może szybko sprawdzić powiadomienia, wiadomości czy zaplanowane wydarzenia bez konieczności otwierania telefonu. Jasność szczytowa ekranu wynosi 2600 nitów, co zapewnia czytelność nawet w słoneczne dni. Częstotliwość odświeżania 120 Hz umożliwia płynne przewijanie treści i komfortowe korzystanie z aplikacji.Główny wyświetlacz to 6,9-calowy dynamiczny AMOLED 2X, który zapewnia szerokie pole widzenia oraz wysoką jakość obrazu. Oba ekrany są przystosowane do automatycznego dostosowywania jasności do warunków otoczenia, co zwiększa wygodę użytkowania.Telefon waży 188 gramów i po złożeniu ma grubość 13,7 mm, co ułatwia jego przenoszenie w kieszeni lub torebce. Obudowa oraz tył urządzenia są chronione szkłem Corning Gorilla Glass Victus 2, a ramka wykonana jest z aluminium Armor Aluminum Frame. Zawias Armor FlexHinge został zaprojektowany z myślą o wytrzymałości i płynności działania, co ma znaczenie podczas codziennego składania i rozkładania telefonu.Galaxy Z Flip7 wyposażono w baterię o pojemności 4300 mAh, co pozwala na nawet 31 godzin odtwarzania filmów na jednym ładowaniu. Taka pojemność baterii przekłada się na dłuższy czas pracy bez konieczności częstego ładowania, co jest istotne dla osób korzystających z telefonu w podróży lub poza domem.Za wydajność odpowiada najnowszy procesor wykonany w technologii 3 nm, wspierany przez ulepszone układy graficzne i neuronowe. Dzięki temu urządzenie sprawdzi się zarówno podczas pracy wielozadaniowej, jak i korzystania z aplikacji wykorzystujących AI.Smartfon działa pod kontrolą systemu Android 16 z nakładką One UI 8. Rozbudowane funkcje AI, takie jak obsługa poleceń głosowych czy personalizacja ekranu, mają ułatwiać codzienne zadania. Użytkownik może korzystać z funkcji Gemini Live, która pozwala na wyszukiwanie informacji i zarządzanie zadaniami głosowo, bez użycia rąk.Funkcje Now Bar i Now Brief umożliwiają szybki dostęp do powiadomień, informacji o ruchu drogowym, przypomnień czy podsumowań aktywności fizycznej bezpośrednio na zewnętrznym ekranie.Galaxy Z Flip7 wyposażono w dwa aparaty: szerokokątny 50 MP oraz ultraszerokokątny 12 MP. Zaawansowana technologia ProVisual Engine optymalizuje zdjęcia w różnych warunkach oświetleniowych. Funkcje takie jak Nightografia czy 10-bitowy HDR poprawiają jakość zdjęć i filmów, zwłaszcza w trudnych warunkach.Dzięki możliwościom FlexCam użytkownik może wykonywać autoportrety i zdjęcia grupowe bez konieczności rozkładania urządzenia. Dodatkowe funkcje, takie jak Zoom Slider czy Podgląd Dual Preview, ułatwiają kadrowanie i uzyskanie oczekiwanego efektu.Urządzenie korzysta z rozwiązań Knox Enhanced Encrypted Protection oraz Knox Matrix, które mają zwiększać bezpieczeństwo danych i prywatności użytkownika. Zastosowano także szyfrowanie postkwantowe w zabezpieczeniach sieci Wi-Fi.