Samsung Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G z Awesome Intelligence debiutują na rynku

Samsung zaprezentował najnowsze smartfony - Galaxy A56 5G oraz Galaxy A36 5G - oferujące pakiet rozwiązań Awesome Intelligence bazujących na sztucznej inteligencji.

Awesome Intelligence – zaawansowane narzędzie do wyszukiwania i kreatywne wsparcie

Awesome Intelligence to pakiet narzędzi AI dostępny w modelach Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G, który pozwala użytkownikom w prosty sposób korzystać z wydajnych i kreatywnych rozwiązań AI.

W obu telefonach wykorzystano wyświetlacze FHD+ Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, o poziomie jasności osiągającym do 1200 nitów.

Udoskonalone ekrany i oprogramowanie gotowe na przyszłość

Funkcja Best Face ułatwia robienie idealnych zdjęć grupowych, wybierając i łącząc – na podstawie krótkiego filmiku – najlepsze wyrazy twarzy nawet pięciu różnych osób.

Wydajność i wytrzymałość na miarę codziennych wyzwań

Wyższy poziom bezpieczeństwa i skuteczniejsze rozwiązania chroniące prywatność

Dostępność i oferty promocyjne

Awesome Intelligence to pakiet narzędzi AI dostępny w modelach Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G, który pozwala użytkownikom w prosty sposób korzystać z wydajnych i kreatywnych rozwiązań AI. Funkcje Awesome Intelligence wykorzystują system One UI 7 i dają użytkownikom telefonów serii Galaxy A dostęp do nowych doświadczeń wizualnych oraz funkcji związanych z wyszukiwaniem informacji.Opracowana przez Google funkcja Circle to Search (Zakreślaj i znajdź) zyskała uznanie użytkowników urządzeń Galaxy A już w ubiegłym roku. Jej udoskonalona wersja jeszcze bardziej upraszcza proces wyszukiwania i odkrywania informacji z poziomu ekranu telefonu. Dzięki najnowszym modyfikacjom, funkcja wyszukiwania działa szybciej i lepiej dostosowuje się do danego kontekstu. Potrafi ona teraz rozpoznać numery telefonów, adresy e-mail oraz linki URL widoczne na ekranie i umożliwia wykonanie konkretnych czynności za jednym dotknięciem wyświetlacza. Zaktualizowano także funkcję Song Search (Wyszukaj utwór), która potrafi zidentyfikować na urządzeniu odtwarzaną muzykę, lub nawet utwór, który zaśpiewa lub zanuci ktoś obok. Funkcja Song Search jest dostępna w wielu wersjach językowych i pozwala bezproblemowo ustalić nazwę danego utworu, bez konieczności przypominania sobie jego tytułu.Wszystkie modele smartfonów są wyposażone w trzy obiektywy – w tym główny o rozdzielczości 50 MP oraz 10-bitowy przedni obiektyw HDR, który pozwala robić jasne i wyraźne selfie. Galaxy A56 5G ma najbardziej zaawansowany układ fotograficzny z ultraszerokokątnym obiektywem 12 MP.Funkcja Best Face ułatwia robienie idealnych zdjęć grupowych, wybierając i łącząc – na podstawie krótkiego filmiku – najlepsze wyrazy twarzy nawet pięciu różnych osób. Teraz nie trzeba się już się martwić, że ktoś zamknął oczy lub spojrzał na chwilę w inną stronę – funkcja Best Face przedstawi wszystkich w jednym, idealnym ujęciu. W modelu Galaxy A56 5G udoskonalono również tryb fotografii w słabszym oświetleniu (Nightography). Tryb Low Noise (niski poziom szumu) jest teraz dostępny także w kamerze przedniej o rozdzielczości 12 MP, która może też robić ujęcia szerokokątne, utrwalając wyraźny obraz w niekorzystnych warunkach oświetleniowych.Telefony Galaxy A 56 5G, Galaxy A36 5G oferują udoskonalone narzędzie Object Eraser, które pozwala usuwać ze zdjęć wszelkie niepożądane na nich obiekty. Może to być na przykład postać, która nieoczekiwanie pojawiła się w tle, czy też odwracający uwagę cień. Użytkownik może ręcznie lub automatycznie wybierać przeznaczone do usunięcia obiekty, uzyskując tym samym – za pomocą kilku dotknięć ekranu – bardziej dopracowany efekt końcowy. Filtry pozwalają na tworzenie własnych kombinacji poprzez usuwanie z istniejących obrazów konkretnych kolorów lub nadawanie im unikalnego stylu, dopasowując je do indywidualnych preferencji lub chwilowego nastroju użytkownika. Dzięki tym inteligentnym narzędziom, użytkownicy mogą bezproblemowo dopracowywać i udoskonalać swoje zdjęcia, dodając do każdego ujęcia odrobinę kreatywności.Korzystając z doświadczeń z sześciu generacji systemu Android i aktualizacji interfejsu One UI, a także licznych poprawek bezpieczeństwa, najnowsza seria Galaxy A dostarcza oprogramowanie przygotowane na wyzwania przyszłości. Aktualizacje oraz dodatkowe wsparcie optymalizujące cykl życia urządzenia sprawiają, że użytkownicy mogą przez długie lata cieszyć się sprawnie działającym smartfonem.W modelach Galaxy A56 5G i Galaxy A36 5G zastosowano także większe w porównaniu z poprzednikami, gwarantujące wyższy poziom jakości i wrażenie uczestniczenia w akcji ekrany. W obu telefonach wykorzystano wyświetlacze FHD+ Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala, o poziomie jasności osiągającym do 1200 nitów. Żywe kolory i realistyczne odwzorowanie obrazów sprawiają, że oglądane na ekranie materiały stają się jeszcze bardziej atrakcyjne. Nowe głośniki stereo także gwarantują lepsze wrażenia dźwiękowe dzięki bogatemu w szczegóły i zbilansowanemu audio.Nowe smartfony Galaxy A zostały wyposażone w baterię o pojemności 5.000 mAh i ładowanie z mocą 45W dzięki technologii Super Fast Charge 2.0, co zdecydowanie przyspiesza cały proces. Obydwa modele oferują także zwiększoną w stosunku do poprzedników wydajność – wersja Galaxy A56 5G korzysta z chipsetu Exynos 1580, zaś Galaxy A36 5G z rozwiązania Snapdragon® 6 Gen 3 Mobile Platform. Większa komora chłodząca zastosowana w obydwu urządzeniach pozwala dłużej zachować maksymalną wydajność, a tym samym gwarantuje płynność rozgrywek, odtwarzania filmów i bez problemu radzi sobie z jednoczesnym wykonywaniem wielu zadań.Nowa seria Galaxy A to nie tylko wyższa wydajność, ale i wytrzymała konstrukcja zaprojektowana z myślą o nieprzewidywalnych sytuacjach. Klasa wodo- i pyłoszczelności IP67 doskonale zabezpiecza przed czynnikami zewnętrznymi, a szkło zewnętrzne Corning® Glass zapewnia dodatkową ochronę przez zadrapaniami i pęknięciami.Dzięki temu, że interfejs One UI 7 został po raz pierwszy zintegrowany z urządzeniami serii Galaxy A, marka Samsung gwarantuje użytkownikom jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa i prywatności, również za sprawą Samsung Knox Vault. Pozwala on użytkownikom na samodzielne decydowanie o sposobach zabezpieczania ich wrażliwych danych. Najnowsza wersja zabezpieczeń i chroniących prywatność rozwiązań dostępnych w interfejsie One UI 7 sprawia, że użytkownicy urządzeń Galaxy serii A mogą cieszyć się kompleksową ochroną — w tym między innymi takimi zaktualizowanymi funkcjami, jak Auto Blocker, Theft Detection, czy dodatkowymi ustawieniami z zakresu bezpieczeństwa.Po premierze, funkcja Digital Key będzie dostępna w modelach Galaxy A56 5G oraz Galaxy A36 5G na wybranych rynkach w Azji, Europie i Ameryce Północnej. Lista rynków będzie rozszerzana sukcesywnie.Samsung będzie również oferować smartfon Galaxy A56 5G Enterprise Edition, którego funkcje zostały dostosowane do potrzeb nowoczesnych przedsiębiorstw każdej wielkości. Klienci firmowi cieszą się 7-letnim okresem aktualizacji systemów bezpieczeństwa i interfejsu One UI, 3-letnią gwarancją oraz 2-letnią gwarancją cyklu życia produktu – a wszystko po to, by zapewnić im bezproblemową i długotrwałą eksploatację urządzeń. Będą oni mieli także dostęp do 1-rocznej licencji na Knox Suite – Enterprise Plan, czyli pakiet rozwiązań pozwalający zabezpieczać i zarządzać licznymi urządzeniami firmowymi poprzez aktualizację systemów operacyjnych pojedynczych telefonów, analizowanie sposobów ich wykorzystania, wdrażanie najnowszych zdobyczy z zakresu bezpieczeństwa, a także inne ekskluzywne rozwiązania przeznaczone dla pracowników walczących na pierwszej linii biznesowego frontu.Galaxy A56 5G dostępny jest w kolorach: szary, grafitowy, różowy, zielony. Galaxy A36 oferuje natomiast fioletową, zieloną, białą i czarną wersję kolorystyczną.Od 3 marca do 6 kwietnia można skorzystać z promocji na zakup Galaxy A36 i Galaxy A56. Decydując się na zakup jednego z premierowych smartfonów u wybranych partnerów można otrzymać w prezencie słuchawki Galaxy Buds FE.Dodatkowo, przy zakupie Galaxy A36 5G i Galaxy A56 5G można otrzymać więcej pamięci w mniejszej cenie i zyskać 150 zł.Szczegóły i regulamin ofert promocyjnych na zakup Galaxy A36 i Galaxy A56 dostępne są na stronie: Galaxy A I promocje