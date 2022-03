Smartfony Samsung Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G

Samsung prezentuje nowe smartfony Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G z nowym procesorem, aparatem AI Galaxy, wyświetlaczem Super AMOLED i wysokiej klasy zabezpieczeniami.

Nowe smartfony z serii Galaxy A maja smukłe obudowy, stylowy wygląd, zaś design Ambient Edge idealnie łączy aparat z korpusem telefonu. Zarówno Galaxy A53 5G, jak i Galaxy A33 5G wyposażono w trwałe szkło Corning® Gorilla® Glass 5. Oba urządzenia są również zgodne z wymogami normy IP67 w zakresie wodo- i pyłoodporności, zapewniając większą trwałość i komfort użytkowania.W ramach kontynuacji działań Samsung w zakresie zrównoważonego rozwoju, w urządzeniach serii Galaxy A usunięto wtyczkę do ładowarki, zmniejszono także rozmiar opakowania smartfonów. W opakowaniach użyto ponadto papieru pozyskanego w zrównoważony sposób, zaś w samych urządzeniach – konkretnie w przyciskach bocznych i gniazdach karty SIM – wykorzystano materiały pochodzące z recyklingu.Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G zostały wyposażone w inteligentny algorytm, dzięki czemu nawet w słoneczny dzień wyraźnie dostrzeżemy szczegóły na ekranie smartfonu. Wyświetlacz Super AMOLED Galaxy A53 5G o przekątnej 6,5” gwarantuje częstotliwość odświeżania 120 Hz, natomiast Galaxy A33 5G wyposażono w wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,4” i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Nowe smartfony oferują również długo działającą baterię i obsługę superszybkiego ładowania 25 W.Smartfony Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G oferują zaawansowany, udoskonalony aparat wyposażony w wiele funkcji znanych z serii Galaxy S. Poczwórny aparat Galaxy A53 5G obejmuje obiektyw 64 MP z OIS i technologią VDIS, która zapewnia wyraźne, nieporuszone zdjęcia. Natomiast aparat przedni 32 MP o wysokiej rozdzielczości umożliwia robienie doskonałych selfie i gwarantuje doskonałą ostrość obrazu podczas wideopołączeń.Napędzany nowym procesorem 5 nm innowacyjny aparat AI w urządzeniach serii Galaxy A sprawia, że każdy uchwycony obraz staje się niezwykły – także w słabym oświetleniu. Udoskonalony tryb nocny automatycznie scala nawet 12 ujęć, co przekłada się na większą wyrazistość i mniej szumu. Dodatkowo podczas filmowania w słabym oświetleniu częstotliwość klatek jest automatycznie dostosowywana, by nagranie było jasne i ostre.Udoskonalony tryb portretowy precyzyjniej oddaje głębię i kontur fotografowanej osoby za sprawą podwójnego obiektywu i potężnego AI. Tryb Rozrywka pozwala uatrakcyjnić wykonywane zdjęcia przy pomocy specjalnych filtrów i efektów, z których teraz korzystać można również podczas używania aparatu ultraszerokokątnego. Co więcej, funkcja Przetwarzaj Obraz tchnie nowe życie w stare zdjęcia, oferując idealne ustawienia oświetlenia i rozdzielczości, a dzięki opcji Gumka do usuwania obiektów usuniemy z ujęć niepotrzebne elementy tła.Zadbano również o to, by nowe smartfony Galaxy A służyły jeszcze dłużej. Zarówno w przypadku Galaxy A53 5G jak i Galaxy A33 5G gwarantowane są aktualizacje do czterech kolejnych wersji One UI i systemu operacyjnego Android, a także aktualizacje zabezpieczeń przez okres pięciu lat. W efekcie użytkownicy zyskują dostęp do najnowszego oprogramowania i zabezpieczeń, co pozwala im maksymalnie wydłużyć cykl życia urządzeń.Nowe smartfony Galaxy A zostały zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie zapisanych na nich informacji i danych za sprawą Samsung Knox – platformy najwyższej klasy zabezpieczeń. Mój Sejf, w którym przechowywać można osobiste zdjęcia, notatki czy aplikacje, to zaszyfrowany, cyfrowy sejf, który otworzyć może wyłącznie użytkownik. Private Share pozwala zaś decydować, kto i na jak długo może uzyskać dostęp do plików. Galaxy A53 5G i Galaxy A33 5G będą również oferowały nowy Samsung Wallet – wygodną i bezpieczną przestrzeń do przechowywania ważnych danych – od kart pokładowych umożliwiających wejście do samolotu po karty płatnicze.Galaxy A53 5G i A33 5G współpracują z innymi urządzeniami Galaxy, umożliwiając korzystanie z całego połączonego ekosystemu Galaxy. Nowe smartfony współdziałają również z serią Galaxy Buds, dzięki czemu oferują więcej dostępnych opcji audio. Już teraz użytkownicy Galaxy Buds Pro mogą – a posiadacze Galaxy Buds2 i Buds Live będą mogli niebawem – cieszyć się technologią 360 Audio oferującą wierne i wciągające trójwymiarowe brzmienie. Aby zwiększyć swoją efektywność, użytkownicy mogą korzystać z Połącz z Windows, by łączyć urządzenia serii Galaxy A z komputerem z systemem Windows, a na nim kopiować i wklejać, przesyłać pliki, a nawet odbierać połączenia i SMS‑y.Galaxy A53 5G będzie dostępny na wybranych rynkach od 1 kwietnia, zaś Galaxy A33 5G – od 22 kwietnia.