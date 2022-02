Samsung zaprezentował smartfony Galaxy S22 i S22+, wyposażone w nowe aparaty z zaawansowanym, inteligentnym przetwarzaniem obrazu. Smartfony mają wyświetlacze Dynamic AMOLED 2X i obudowy ze zbrojonego aluminium.

Smartfony Samsung Galaxy S22 i S22+

Smartfony Galaxy S22 i S22+ wyposażone są w procesor w technologii 4nm, który napędza przetwarzanie AI i maszynowe uczenie się, co przekłada się na niezrównaną wydajność. Co więcej, analiza zachowań sieciowych usprawnia działanie aplikacji, ponieważ automatycznie wykrywa, która z nich jest w danej chwili wykorzystywana, i to do niej kieruje najwięcej mocy.Galaxy S22 wyposażono w działającą cały dzień baterię i obsługę szybkiego ładowania 25 W, zaś Galaxy S22+ oferuje superszybkie ładowanie 45 W.Streaming filmu czy ulubionego serialu na smartfonach Galaxy S22 i S22+ będzie niezapomnianym doświadczeniem. Oba urządzenia wyposażono w adaptacyjny wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X, zaprojektowany z myślą o optymalnych wrażeniach z gamingu i oglądania. Niezależnie od tego, czy użytkownik wybierze 6,1-calowy ekran premium Galaxy S22, czy 6,6-calowy ekran Galaxy S22+, zawsze będzie mógł cieszyć się inteligentną technologią Vision Booster, która automatycznie dostosowuje wyświetlacz do światła otoczenia i poprawia kontrast kolorów, zapewniając najlepsze możliwe odwzorowanie treści. Co więcej, udoskonalenia w zakresie wydajności sprzętowej pozwoliły dodatkowo poprawić jasność wyświetlaczy: w przypadku S22 jasność szczytowa wynosi 1300 nitów, zaś w przypadku S22+ – aż 1750 nitów.Smartfony Galaxy S22 i S22+ zaprojektowano z myślą o zapewnieniu nowego poziomu wrażeń z rejestrowania rzeczywistości. Wyjątkowe możliwości nocnej fotografii zapewnia m.in. o 23% większa matryca w porównaniu do Galaxy S21 i S21+ i technologia Adaptive Pixel. Dzięki nim, aparat wychwytuje więcej światła, wyostrza detale i odwzorowuje wyraziste i żywe kolory, także w trudnych warunkach oświetleniowych. Zarówno Galaxy S22, jak i S22+ oferują aparat główny 50MP, teleobiektyw 10MP i aparat ultraszerokokątny 12MP, gwarantując najwyższą jakość każdego ujęcia. Nagrywanie grupowego wideo stanie się teraz dużo prostsze. Nowa w przypadku serii Galaxy S funkcja Automatyczne ramki rozpoznaje i śledzi do 10 osób, by każda z nich zmieściła się w kadrze. Oba smartfony wyposażono ponadto w zaawansowaną technologię AI VIDIS, która minimalizuje drgania, co przekłada się na płynne, ostre nagrania nawet podczas rejestrowania wideo w ruchu.Debiutujące smartfony Galaxy S22 i S22+ oferują także najnowszą technologię AI firmy Samsung, która udoskonali każde zdjęcie. Teraz zrobienie perfekcyjnego portretu to nic trudnego dzięki nowej AI Stereo Depth Map, a fotografowane obiekty będą się prezentowały w sposób niezwykle szczegółowy za sprawą zaawansowanego algorytmu AI. Równie dobrze uchwycimy w kadrze ujęcia zwierząt: nowy tryb portretowy w smartfonach Galaxy S22/S22+ sprawia, że sierść pupila nie zleje się z tłem, gwarantując idealne ujęcia.Za sprawą partnerstwa z Google użytkownicy Galaxy S22 i S22+ mogą teraz korzystać z Google Duo z opcją udostępniania na żywo, by wraz z przyjaciółmi przeglądać zdjęcia w Galerii albo razem ze współpracownikami tworzyć notatki ze spotkania na Samsung Notes – także będąc w różnych lokalizacjach.Zarówno Galaxy S22, jak i S22+ oferują doceniany przez fanów, ikoniczny dla serii Galaxy S design Contour-Cut, który idealnie łączy aparat z obudową smartfonu. By nadać najnowszym smartfonom jeszcze bardziej elegancki i wyrafinowany wygląd, Samsung połączył w obu urządzeniach wyjątkowy, płaski wyświetlacz z luksusowym szklanym wykończeniem. Obudowa aparatu w serii Galaxy S jest teraz kolorystycznie dopasowana do korpusu urządzenia, a jej smukłe, symetryczne obramowanie zapewnia spójny, elegancki wygląd. Smartfony Galaxy S22 i S22+ dostępne są w kolorach czarnym, białym, zielonym i różowym.Galaxy S22 i S22+ to pierwsze smartfony z serii S, w których użyto najodporniejszego w branży, zbrojonego aluminium. Zarówno z przodu jak i z tyłu obudowy Galaxy S22 i S22+ zastosowano trwałe szkło Corning® Gorilla® Glass Victus®+, by zapobiegać negatywnym skutkom przypadkowego upuszczenia smartfonu.Wszystkim urządzeniom serii Galaxy S22 przysługiwały będą aktualizacje nawet do czterech kolejnych wersji systemu operacyjnego Android.Seria Galaxy S ułatwia też personalizację smartfonu. Przejrzysty, intuicyjny interfejs użytkownika One UI pozwala dostosować ekran główny i widżety do osobistych preferencji. Umożliwia wybór kolorów ikon, widżetów czy palety barw, by oferować mobilne wrażenia oddające osobowość użytkownika. One UI daje ponadto łatwy dostęp do mnóstwa emotikon, GIF-ów i naklejek bezpośrednio z klawiatury, co pozwala użytkownikom natychmiast komunikować emocje bez potrzeby pisania.Galaxy S22 to najbardziej przyjazna środowisku seria urządzeń Galaxy, która łączy pionierskie technologie z dbałością o planetę. Zanieczyszczenie plastikiem to poważne zagrożenie dla środowiska, a porzucone sieci rybackie są szczególnie szkodliwe dla oceanów i żyjących w nich zwierząt. Dzięki współpracy z wiodącymi organizacjami Samsung pomaga zbierać takie porzucone sieci, po czym przekształca je w wysokowydajny materiał wykorzystywany do budowy smartfonów. Materiał ten – użyty w obudowie przycisków serii Galaxy S22 – w 20% składa się z poddanych recyklingowi plastików z porzuconych sieci rybackich, które inaczej zaśmiecałyby oceany. W urządzeniach serii Galaxy S22 materiał poużytkowy z recyklingu wykorzystano ponadto w module głośnika, a także wewnątrz przycisków zasilania i głośności.Poza plastikiem, który trafiłby do oceanu, Samsung stosuje także w pełni przetworzony papier – wykorzystując go w opakowaniach smartfonów – oraz folię ochronną z plastiku z recyklingu. Każde pudełko projektowane jest z posiadających certyfikat UL, przyjaznych dla środowiska materiałów, takich jak plastik poużytkowy z recyklingu czy substancje organiczne.Urządzenia z serii Galaxy S22 chroni potężna platforma zabezpieczeń Samsung Knox Vault, obejmująca bezpieczny procesor i pamięć, która całkowicie odizolowuje wrażliwe dane takie jak hasła, informacje biometryczne czy klucze Blockchain od głównego systemu operacyjnego smartfonu. Dostępny w One UI przejrzysty panel zarządzania ustawieniami prywatności wskazuje, które aplikacje mają dostęp do danych i aparatu, a użytkownik sam może zadecydować, czy i której z nich wydać zgodę na takie działanie. Seria Galaxy S22 oferuje ponadto kilka nowych funkcji zabezpieczeń, w tym mikroarchitekturę ARM, która zapobiega cyberatakom skierowanym na system operacyjny i pamięć smartfonu.Galaxy S22 oferuje ponadto Samsung Wallet – płynnie działające, wygodne i bezpieczne rozwiązanie, które upraszcza życie codzienne. Samsung Wallet to narzędzie łączące płatności cyfrowe, dowód osobisty, klucze i zarządzanie zasobami w celu uproszenia rutynowych działań – od legitymowania się po kompletowanie przed podróżą dokumentów, takich jak bilet lotniczy.Smartfony Galaxy S22 i S22+ zadebiutują na półkach sklepowych 11.03.2022.