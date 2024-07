Smartfony Samsung Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 w Polsce

Wystartowała sprzedaż najnowszych smartfonów Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6. W ramach specjalnej promocji można dodatkowo otrzymać zegarek Galaxy Watch6 w prezencie.

Galaxy Z Fold6

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Galaxy Z Flip6 i Galaxy Z Fold6 Galaxy Z Fold6 to składany smartfon z Galaxy AI, oferujący nową jakość użytkowania dzięki symetrycznemu ekranowi i eleganckiemu designowi.

Galaxy Z Flip6

Galaxy Z Fold6 to składany smartfon z Galaxy AI, oferujący nową jakość użytkowania dzięki symetrycznemu ekranowi i eleganckiemu designowi. Ma wytrzymałą konstrukcję (Armor Aluminium i szkło Corning® Gorilla® Glass Victus®), mocne podzespoły (procesor Snapdragon® 8 Gen 3 oraz udoskonalony system chłodzenia) i pakiet narzędzi Galaxy AI.Galaxy Z Fold6 jest dostępny w kolorach szarym, różowym i granatowym, oraz ekskluzywnych wersjach kolorystycznych (antracyt, biel) dostępnych na samsung.com.Galaxy Z Flip6 wyróżnia się wyświetlaczem Super AMOLED 3,4 cala, który pozwala na korzystanie z funkcji AI bez otwierania telefonu, co zwiększa wygodę i mobilność, dzięki czemu można robić niesamowite zdjęcia w niesprzyjających warunkach oświetleniowych i publikować je bezpośrednio z poziomu aplikacji.Galaxy Z Flip6 jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych: szarej, żółtej, niebieskiej i miętowej, oraz ekskluzywnych kolorach (antracyt, biel, brzoskwinia) dostępnych na samsung.com.Z okazji rynkowego debiutu, najnowsze foldy Galaxy dostępne są do nabycia w specjalnej promocji. Kupując Galaxy Z Fold6 lub Galaxy Z Flip6 w okresie od 24 lipca do 11 sierpnia i spełniając warunki zawarte w regulaminie promocji, można dodatkowo otrzymać zegarek Galaxy Watch6 w prezencie. Promocja obowiązuje do 11 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród, w której znajduje się 1000 sztuk zegarków. Szczegółowe warunki promocji i regulamin dostępne są na stronie promocjafoldy.samsung.pl.