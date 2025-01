Smartfony Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25

Samsung prezentuje smartfony Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25+ i Galaxy S25. Możliwości Galaxy AI w tej serii osiągają nowy poziom dzięki inteligentnemu przetwarzaniu danych w urządzeniu, możliwościom fotograficznym z wykorzystaniem silnika ProVisual nowej generacji i wydajności platformy mobilnej Snapdragon® 8 Elite dla Galaxy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Seria Samsung Galaxy S25 Smartfony z serii Galaxy S25 interpretują tekst, mowę, obrazy i filmy, umożliwiając interakcję tak naturalną, jak rozmowa z przyjacielem. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Seria Samsung Galaxy S25 - aparaty Nowa ultraszerokokątna matryca aparatu 50 MP zapewnia klarowność i wyrazistość nawet w słabych warunkach oświetleniowych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Samsung Galaxy S25 Każdy zewnętrzny element smartfonów Galaxy S25+ i S25 zawiera teraz co najmniej jeden materiał z recyklingu, ponieważ ich metalowa ramka po raz pierwszy zawiera pancerne aluminium pochodzące z recyklingu. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Dzięki interfejsowi One UI 7 seria Galaxy S25 staje się prawdziwym inteligentnym partnerem, który rozumie kontekst potrzeb i preferencji użytkownika oraz zapewnia spersonalizowane doświadczenia, zapewniając prywatność na każdym kroku. To punkt wyjścia wspólnej wizji z Google, której celem jest przekształcenie Androida w system operacyjny prawdziwie zintegrowany ze sztuczną inteligencją, przyciągający zainteresowanie programistów i partnerów z całego świata.Smartfony z serii Galaxy S25 interpretują tekst, mowę, obrazy i filmy, umożliwiając interakcję tak naturalną, jak rozmowa z przyjacielem. Dzięki ulepszonym funkcjom Circle to Search (Zakreśl, aby wyszukać) i AI Select (Inteligentny wybór) wyszukiwanie potrzebnych informacji na ekranie telefonu jest szybsze i uwzględnia kontekst. Circle to Search w smartfonach z serii Galaxy S25 rozpoznaje sprawnie numery telefonów, adresy e-mail i URL na ekranie urządzenia, dzięki czemu jednym dotknięciem można dzwonić, wysyłać wiadomości czy przejść na żądaną stronę w sieci.Galaxy S25 stanowi także przełom w rozumieniu języka naturalnego, ułatwiając codzienne interakcje i wyszukiwanie z wykorzystaniem kontekstowych sugestii. Wystarczy zapytać, by intuicyjnie znaleźć konkretne zdjęcie w Galerii lub dostosować rozmiar wyświetlanych czcionek w Ustawieniach.Jedno naciśnięcie bocznego przycisku smartfonu aktywuje Gemini, pozwalając wejść w płynną interakcję z aplikacjami Samsung i Google, oraz innych dostawców, takich jak Spotify. Przykładowo, można wyszukać harmonogram rozgrywek ulubionej drużyny sportowej i dodać go do kalendarza jednym poleceniem głosowym.Te intuicyjne interakcje są udoskonalane dzięki rozszerzeniom popularnych narzędzi Galaxy AI w zakresie komunikacji, produktywności i kreatywności. Galaxy S25 porządkuje rozmowy dzięki transkrypcji i podsumowaniom w urządzeniu. Uruchamiając funkcję Writing Assist (Asystent pisania) możemy skorzystać z opcji podsumowywania treści lub automatycznego formatowania notatek, gdzie możemy wybierać teksty bez konieczności przełączania się między aplikacjami. Drawning Assist (Asystent rysowania) otwiera nowe sposoby urzeczywistniania pomysłów poprzez kombinacje szkiców i podpowiedzi tekstowych lub graficznych.W dobie sztucznej inteligencji personalizacja idzie w parze z prywatnością. Personal Data Engine w Galaxy S25 obsługuje spersonalizowane funkcje sztucznej inteligencji, bezpiecznie analizując dane użytkownika, by zapewnić wysoce dostosowane doświadczenia odzwierciedlające jego preferencje i wzorce użytkowania. Rezultaty tej aktywności przebiegającej w tle pozwalają na przykład wyszukiwać stare zdjęcia w Galerii z pomocą poleceń głosowych lub korzystać przez cały dzień z aktywnych podpowiedzi Now Brief dostępnych z poziomu paska Now Bar na ekranie blokady. Wszystkie spersonalizowane dane pozostają prywatne, a klucz szyfrowania jest bezpiecznie przechowywany w Knox Vault. W połączeniu z udoskonalonymi możliwościami lokalnego przetwarzania w urządzeniu tworzy to potężne, chronione środowisko sztucznej inteligencji, unikalne dla Galaxy.W Galaxy S25 wprowadzono także kryptografię postkwantową, chroniącą dane osobowe przed pojawiającymi się zagrożeniami, które mogą narastać wraz z ewolucją obliczeń tego typu.Ponieważ nie ma prywatności bez holistycznego podejścia do bezpieczeństwa, interfejs One UI 7 położył podwaliny pod te innowacje, wprowadzając dodatkową, wzmocnioną warstwę bezpieczeństwa urządzeń zaprojektowaną z myślą o epoce sztucznej inteligencji i hiperłączności. Dodatkowe aktualizacje obejmują funkcję automatycznego blokowania, ustawienia maksymalnych ograniczeń, mocniejszą ochronę przed kradzieżą i nowy pulpit nawigacyjny Knox Matrix do monitorowania stanu bezpieczeństwa w ekosystemie skomunikowanych urządzeń.Smartfony z serii Galaxy S25 są wyposażone w procesor Snapdragon® 8 Elite dla Galaxy. Zapewnia on wzrost wydajności o 40% w przetwarzaniu neuronowym (NPU), 37% w przetwarzaniu danych (CPU[12]) i 30% w przetwarzaniu grafiki (GPU) w porównaniu do poprzedniej generacji. Ta moc zwiększa zdolność serii Galaxy S25 do lokalnego współdziałania ze sztuczną inteligencją bez kompromisów, w tym realizacji zadań opartych wcześniej na chmurze, takich jak edycja generatywna.Samsung i Qualcomm Technologies podjęły zaawansowaną współpracę nad dostosowaniem procesora Snapdragon® 8 Elite do urządzeń z rodziny Galaxy. Seria Galaxy S25 pozwala na zaawansowane, wydajne przetwarzanie obrazu w module ProScaler z AI, poprawiając jakość skalowania wyświetlanego obrazu o 40%. Jednocześnie wykorzystano niestandardową technologię z mobilnym silnikiem naturalizacji obrazu cyfrowego (Digital Natural Image Engine) wbudowanym w procesor, wykorzystującym Galaxy IP w celu zwiększenia wydajności energetycznej wyświetlacza.Snapdragon® 8 Elite dla Galaxy jest również wyposażony w Vulkan Engine i ulepszony Ray Tracing, który zapewnia płynniejszą i bardziej realistyczną rozgrywkę mobilną.Chipset pozwala również na długie użytkowanie smartfonu dzięki o 40% większej komorze chłodzącej i dostosowanemu materiałowi interfejsu termicznego (TIM), który poprawia termalną wydajność.Galaxy S25 rejestruje szczegółowe zdjęcia z każdej odległości, ustanawiając nowy standard w fotografii mobilnej. Nowa ultraszerokokątna matryca aparatu 50 MP zapewnia klarowność i wyrazistość nawet w słabych warunkach oświetleniowych.Filmy rejestrowane przez smartfony Galaxy przy słabym oświetleniu nigdy nie były wyraźniejsze niż w serii Galaxy S25. Bazując na wydajnym procesorze, Galaxy S25 analizuje ruch i czas, by skuteczniej eliminować zakłócenia. Ta integracja pozwala silnikowi ProVisual wykrywać poruszające się i statyczne obiekty z większą precyzją, zapewniając ostrzejszy i czystszy materiał filmowy w każdym scenariuszu. Ponadto 10-bitowy zapis HDR oznacza czterokrotnie bogatszą ekspresję kolorów w porównaniu z formatem 8-bitowym.Galaxy S25 wprowadza także szereg narzędzi znanych wcześniej tylko ze specjalistycznego oprogramowania, dzięki czemu zaawansowana edycja jest dostępna dla wszystkich. Teraz każdy może być profesjonalistą w edytowaniu zdjęć i filmów. Narzędzie Usuwanie dźwięku upraszcza usuwanie niepożądanych zakłóceń z filmów izolując kategorie dźwięków – w tym głosy, tłumy, wiatr, muzykę, odgłosy natury i ogólny hałas tła – można kontrolować, co stonować lub całkowicie usunąć.Aby zapewnić wrażenia podobne do cyfrowej lustrzanki jednoobiektywowej w urządzeniach mobilnych, Galaxy S25 wprowadza regulację głębi ostrości za pomocą Wirtualnej przesłony, zintegrowanej z popularnym trybem Expert RAW. Galaxy S25 podnosi także kreatywność do wymiaru kinowego dzięki Galaxy Log, wprowadzając precyzyjną gradację kolorów na potrzeby bardziej profesjonalnej produkcji filmów.Ulepszono również Studio portretu, umożliwiając użytkownikom tworzenie spersonalizowanych awatarów z bardziej realistyczną mimiką twarzy. Filtry wprowadzają nowe nakładki w stylu analogowym, zapewniając filmową estetykę zdjęć i filmów.Galaxy S25 Ultra jest wykonany z wytrzymałego tytanu i nowego Corning® Gorilla® Armor 2, materiału trwalszego niż szkło. Zawiera ceramikę, która zapewnia zaawansowaną ochronę przed upadkiem, a także odporną na zarysowania powłokę antyrefleksyjną.Każdy zewnętrzny element smartfonów Galaxy S25+ i S25 zawiera teraz co najmniej jeden materiał z recyklingu, ponieważ ich metalowa ramka po raz pierwszy zawiera pancerne aluminium pochodzące z recyklingu.Dodatkowo, każde urządzenie z serii Galaxy S25 zawiera w swoim akumulatorze co najmniej 50% kobaltu z recyklingu. Galaxy S25 będzie pierwszym smartfonem z tej rodziny wyposażonym w akumulatory wykonane z kobaltu odzyskanego ze starych urządzeń Galaxy lub akumulatorów odrzuconych w procesie produkcyjnym. Samsung wraz z partnerami przechodzi przez wiele etapów – od ekstrakcji kobaltu ze zużytych akumulatorów po ponowne wykorzystanie go w smartfonach Galaxy S25.W połączeniu z siedmioma generacjami aktualizacji systemu operacyjnego i siedmioletnimi aktualizacjami zabezpieczeń, seria Galaxy S25 zapewnia niezawodną i zoptymalizowaną wydajność przez dłuższy okres użytkowania.By zapewnić użytkownikom spokój ducha, Samsung Care+ oferuje kompleksową ochronę przed przypadkowymi uszkodzeniami, naprawami i wymianami. W okresie do 03.02.2025 będzie można skorzystać ze specjalnej oferty – szczegóły na care.samsung.pl.Seria Galaxy S25 będzie dostępna w sprzedaży od 7 lutego 2025 roku. Galaxy S25 Ultra będzie dostępny w kolorach srebrnym, czarnym, niebieskim i szarym. Galaxy S25 i Galaxy S25+ będą dostępne w kolorach srebrnym, granatowym, jasnoniebieskim i zielonym.