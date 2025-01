W ofercie Plusa Na Kartę dostępna jest nowa oferta. Osoby, które wybiorą pakiet 100 GB, będą mogły skorzystać z promocji, w której otrzymają dodatkowe 9000 GB na przestrzeni całego roku.

Przeczytaj także: W Plus na kartę nawet 2000 GB na lata i nowe pakiety

Jeszcze więcej gigabajtów, które nie przepadają

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 9000 GB na lata w Plusie Na Kartę Aby otrzymać aż 9000 GB, po kupieniu i aktywowaniu startera, wystarczy doładować konto kwotą 22,50 zł i aktywować nowy cykliczny pakiet 100 GB wraz ze zgodą na otrzymywanie treści marketingowych.

nawet 6400 GB przez rok – w przypadku wybrania i utrzymania ciągłości cyklicznych pakietów 50 GB oraz 40 GB;

nawet 1500 GB przez rok – w przypadku wybrania i utrzymania ciągłości cyklicznego pakietu 30 GB.

Plus Na Kartę wprowadza dwie nowości – pakiet 100 GB (użytkownik otrzymuje 85 GB w ramach pakietu oraz 15 GB z doładowania za 45zł) oraz dodatkowy bonus w postaci aż 9000 GB. Dla nowych klientów przez pierwsze dwa miesiące, w ramach promocji, pakiet 100 GB dostępny będzie za połowę ceny – 22,50 zł. Oprócz paczki gigabajtów zapewni on również rozmowy i SMS-y bez limitu. To doskonała okazja dla wszystkich, którzy potrzebują naprawdę dużej ilości danych do codziennego korzystania z internetu w ramach pracy, nauki czy rozrywki.Aby otrzymać aż 9000 GB, po kupieniu i aktywowaniu startera, wystarczy doładować konto kwotą 22,50 zł i aktywować nowy cykliczny pakiet 100 GB wraz ze zgodą na otrzymywanie treści marketingowych. Dzięki temu przyznane zostanie 750 GB, które użytkownik będzie otrzymywał przez kolejnych 12 miesięcy co 30 dni. Łącznie, daje to 9000 GB. Warunkiem jest korzystanie z pakietu 100 GB przez rok. Co ważne, niewykorzystane gigabajty nie przepadają.Oferta dostępna jest również dla obecnych użytkowników, którzy aktywują cykliczny pakiet 100 GB za 45 zł i będą z niego korzystać przez rok.Nadal dostępne są paczki: