Na klientów Plusa Na Kartę czeka gigantyczna paczka danych w ramach oferty GIGAPlus. Wybierając pakiet Pro z paczką 100GB internetu za 45 zł można otrzymać aż 9600GB do wykorzystania przez rok. Dostępne są również pakiety za 30 i 35 zł.

Niewykorzystane gigabajty można wykorzystać później

Nowa oferta GIGA Plus Wybierając pakiet Pro z paczką 100GB internetu za 45 zł można otrzymać aż 9600GB do wykorzystania przez rok.

GIGApakiet MAX – 35 zł – podstawowa, cykliczna paczka 50GB internetu, a do tego 6600 GB od wykorzystania przez rok (550GB/mies.)

GIGApakiet CHILL – 30 zł – podstawowa, cykliczna paczka 30GB internetu i 1500GB do wykorzystania przez rok (125GB/mies.)

Plus na Kartę wprowadza nowość. Pierwsze doładowanie aktywuje pakiet Pro z cykliczną paczką 100GB i wszystkim bez limitu oraz dodatkowe 9600GB do wykorzystania przez rok. Nowi klienci za pierwsze dwa miesiące zapłacą połowę ceny – 22,50 zł/mies. Gigantyczne paczki danych w atrakcyjnej cenie dadzą godziny rozrywki i komfortowej pracy bez zmartwień o limit gigabajtów. W ofercie GIGA Plus rozmowy i SMS-Y są bez limitu.Aby aktywować pakiet Pro, należy zakupić starter i doładować kwotą 22,50 zł. Jednocześnie włączy się cykliczne 100GB internetu i bonusowe 800GB miesięcznie, które będzie się odnawiać automatycznie przez 12 miesięcy, co łącznie daje 9600GB. Niewykorzystane gigabajty nie przepadają, a tak duża paczka internetu wystarczy na 14 dni słuchania muzyki bez przerwy czy ponad 1000 godzin oglądania filmów.Z nowej oferty mogą skorzystać również stali klienci wysyłając SMS-a zgodnie z instrukcją, a zmiana taryfy nic nie kosztuje.Dostępne są również pakiety:To jeszcze nie koniec zalet nowej oferty. W aplikacji iPlus czeka dodatkowe 400GB na start idealne do przetestowania internetu w sieci 5G od Plusa. Aby je otrzymać nie trzeba robić kolejnego doładowania. Każdy z wykupionych GIGApakietów przedłuża ważność konta o 30 dni.