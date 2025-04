Smartfony Google Pixel już w T-Mobile

14 kwietnia do oferty T-Mobile oraz T-Mobile dla firm trafiły smartfony Google Pixel. Urządzenia będą dostępne zarówno w abonamencie, jak i bez umowy.

Google Pixel 9 5G (12/128 GB) – flagowy model z najnowszym procesorem Google Tensor i funkcjami AI wspierającymi fotografię, bezpieczeństwo i codzienne korzystanie.

– flagowy model z najnowszym procesorem Google Tensor i funkcjami AI wspierającymi fotografię, bezpieczeństwo i codzienne korzystanie. Google Pixel 9 Pro 5G (16/128 GB) i Pixel 9 Pro XL 5G (16/128 GB) – dla tych, którzy oczekują maksimum mocy i najlepszych zdjęć w każdych warunkach.

– dla tych, którzy oczekują maksimum mocy i najlepszych zdjęć w każdych warunkach. Google Pixel 9a (8/128 GB) – zupełna nowość w linii Pixel: szybki, wydajny, z doskonałym aparatem i atrakcyjną ceną.

– zupełna nowość w linii Pixel: szybki, wydajny, z doskonałym aparatem i atrakcyjną ceną. Pixel Buds Pro 2 – słuchawki z aktywną redukcją szumów i głębokim brzmieniem.

Oferta T-Mobile

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Google Pixel - oferta dla klientów indywidualnych i firm Urządzenia Google Pixel będzie można kupić m.in. w abonamencie z dopasowanym planem taryfowym, w ofercie na 12, 24 i 36 rat, zarówno w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych. Kliknij, aby przejść do galerii (2)

W T-Mobile pojawią się:To, co wyróżnia urządzenia Google Pixel, to przede wszystkim połączenie nowoczesnego designu, czystego Androida oraz natychmiastowy dostęp do aktualizacji bezpieczeństwa i nowych funkcji. Smartfony z tej serii słyną z wyjątkowych aparatów, wspieranych przez algorytmy AI – zdjęcia nocne, tryb portretowy czy automatyczna korekcja rozmytych zdjęć to tylko część ich możliwości.Z myślą o klientach indywidualnych, którzy smartfony Pixel będą chcieli kupić razem z nową umową abonamentową w T-Mobile, operator przygotował atrakcyjną ofertę cenową na wybrane modele. Natomiast klienci z segmentu małych i średnich firm zapłacą tyle samo za urządzenia Pixel przy wyborze umowy abonamentowej jak i bez abonamentu. Urządzenia Google Pixel będzie można kupić m.in. w abonamencie z dopasowanym planem taryfowym, w ofercie na 12, 24 i 36 rat, zarówno w ofercie dla klientów indywidualnych, jak i biznesowych.