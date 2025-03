W T-Mobile dla firm dostępna jest nowa usługa Magenta Biznes Internet Pro, dzięki której mogą one mieć bezprzewodowy internet stacjonarny. Oferta jest dostępna teraz także dla małych i średnich firm. W ramach usługi klient otrzymuje internet bez limitu prędkości i danych, modem zewnętrzny z wbudowaną anteną, biznesowy router oraz dodatkową kartę bez limitu prędkości i danych.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Usługa Magenta Biznes Internet Pro dostępna dla małych i średnich firm

Pełen pakiet korzyści

Dla kogo skierowana jest usługa Magenta Biznes Internet Pro? Dla firmy, które nie mają możliwości podłączenia się do światłowodu, ale zlokalizowane są w zasięgu sieci 5G i LTE. Będzie ona odpowiednia dla przedsiębiorstw poszukujących dostępu do internetu po medium alternatywnym do światłowodu ze względu na koszty, czas dostarczenia i jakość. Dobrze sprawdzi się też dla firm potrzebujących dostępu do internetu dla punktów i oddziałów lub na określony czas realizacji projektu.Co można zyskać decydując się na Magenta Biznes Internet Pro w T-Mobile? Właściwie kompleksowy pakiet, bo klient otrzymuje: nielimitowany internet mobilny w biurze z zaawansowanymi urządzeniami klasy operatorskiej, takimi jak: modem zewnętrzny Nokia FastMile 5G Receiver z wbudowaną anteną, router Huawei AR611W oraz dodatkową kartę bez limitu prędkości i danych.Wybierając usługę Magenta Biznes Internet Pro w T-Mobile można też liczyć na instalację urządzeń i konfigurację usługi przez specjalistów operatora. Utrzymanie usługi, monitoring oraz analitykę zapewni ekspert z T-Mobile.