Nowa oferta T-Mobile i Red Bull MOBILE

T-Mobile i Red Bull MOBILE łączą siły i proponują usługę subskrypcyjną z nielimitowanym internetem aż na pół roku i to bez limitu prędkości.

W nowej ofercie znajdziemy nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, a także internet z dostępem do nowoczesnej technologii 5G, bez limitu danych i prędkości na pół roku.

Ofertą w pełni można zarządzać z poziomu aplikacji, a jej subskrypcyjna forma oznacza brak konieczności podpisywania umowy i możliwość rezygnacji w dowolnym momencie. Płatności, po podpięciu karty, pobierane są zaś automatycznie co 30 dni.Nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y: wszystko to oczywiście, jak zwykle, znajdziemy w najnowszej ofercie od T-Mobile i Red Bull MOBILE. Nowa propozycja ma postać wygodnej, subskrypcyjnej oferty, w której znajdziemy internet z dostępem do nowoczesnej technologii 5G, bez limitu danych i prędkości na pół roku oraz subskrypcji z pierwszym miesiącem zaledwie za złotówkę! A co później? Tylko 40 zł w każdym cyklu 30-dniowym (uwzględniając rabat 5 zł za zgody marketingowe) – po upływie 6 miesięcy z nielimitowanym pakietem danych, od 7. miesiąca zapewniamy solidną paczkę 60 GB na 30 dni.Oferta stawia na wolność i wygodę. Wystarczy kilka kliknięć w aplikacji Red Bull MOBILE, a oferta regularnie odnawia się sama! I uwaga, na tym nie kończą się jej atuty. Co tydzień rozdawane będą nagrody ze świata Red Bulla! Subskrybujesz więc, grasz i wygrywasz, gdzie chcesz i kiedy tylko masz na to ochotę. Czy takie rozwiązanie może być jeszcze wygodniejsze? Oczywiście, że tak! Numer aktywujesz w apce w kilka minut bez wychodzenia z domu, wystarczy, że wybierzesz wirtualną kartę eSIM.