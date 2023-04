Od 28 kwietnia klienci T‑Mobile na kartę mogą zyskać aż 4800 GB ekstra, jeśli wybiorą cykliczną ofertę "GO! L" za 45 zł, co 30 dni.

Przeczytaj także: W T-Mobile na kartę 1200 GB internetu przez rok za darmo

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W T-Mobile na kartę oferta z 4800 GB ekstra przez rok Od 28 kwietnia klienci T-Mobile mogą zyskać aż 4800 GB ekstra z szybkością T‑Mobile, jeśli wybiorą cykliczną ofertę „GO! L” za 45 zł, co 30 dni.

Podwojone gigabajty

Samodzielnie zarejestruj nowy numer w aplikacji „Mój T‑Mobile”

Należy pobrać aplikację „Mój T‑Mobile” w sklepie Google Play lub App Store.

W aplikacji należy wybrać „Zarejestruj nową kartę SIM”.

Następnie trzeba podać numer telefonu, który chcemy zarejestrować, numer PUK oraz adres e-mail.

Następnie trzeba podać numer telefonu, który chcemy zarejestrować, numer PUK oraz adres e-mail. Następnie klient zostaje przekierowany do MojeID, aby potwierdzić swoją tożsamość. W tym celu wybiera swój bank i loguje się do niego – bank przedstawi dane, które będą przekazane do T‑Mobile: imię, nazwisko, PESEL. Dopiero po wyrażeniu zgody przez klienta, zostaną one przesłane i na ich podstawie kartę zostanie zarejestrowana.

Użytkownik może także wyrazić zgody marketingowe – dzięki temu otrzyma dodatkowe 5 zł, które będą dodane po wykonaniu doładowania.

Jak zdobyć tak pokaźną paczkę gigabajtów? Wystarczy włączyć ofertę cykliczną „GO! L” w taryfie GO! za 45 zł co 30 dni, następnie w aplikacji „Mój T‑Mobile” aktywować promocję „Rok Internetu” i już zostaje dodana pierwsza paczka 400 GB z promocji. W momencie odnowienia oferty „GO! L” co 30 dni, klient otrzymuje kolejne 400 GB, dzięki czemu przez 12 miesięcy może się cieszyć solidnym zapasem gigabajtów. W ramach tej oferty użytkownik otrzymuje także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y, 30 GB i dodatkowe 30 GB po doładowaniu za 45 zł. Z taką paczką danych nie trzeba ograniczać się w działaniu!To nie koniec gigapaczek i świetnych ofert na kartę w T-Mobile! Dla tych, którzy wybiorą cykliczną ofertę GO! M za 35 zł, co 30 dni lub GO! M+UA za 40 zł, co 30 dni z pakietem 1500 minut do Ukrainy, w ramach promocji „Rok Internetu” zyskują już nie 1200 GB, ale 2400 GB ekstra przez 365 dni! Oczywiście w przypadku obu ofert użytkownicy otrzymują nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y, paczkę 20 GB oraz 20 GB po doładowaniu odpowiednio za 35 zł lub 40 zł w dowolnym kanale, a także przy odnowieniu oferty, co miesiąc 200 GB w ramach promocji „Rok Internetu”.Użytkownicy, którzy zdecydują się zakupić starter w T-Mobile i korzystać z nowej oferty, mogą prosto, szybko i samodzielnie zarejestrować kartę SIM, korzystając z aplikacji „Mój T‑Mobile”. Dzięki temu mogą oszczędzić czas i wykonać ten proces w wybranym przez siebie momencie.W jaki sposób przebiega rejestracja karty SIM? To kilka prostych kroków.I już! Karta SIM została zarejestrowana! Teraz, aby użytkownik mógł z niej w pełni korzystać, musi ją tylko aktywować.