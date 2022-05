Dostałeś SMS z powiadomieniem o wiadomości na skrzynce głosowej? To może być phishing

Eksperci z firmy ESET ostrzegają przed kolejną kampanią phishingową. Cyberprzestępcy rozsyłają SMS-y informujące o nowej wiadomości w skrzynce głosowej, z linkiem prowadzącym do oczywiście fałszywej strony z konkursem, którego organizatorem jest rzekomo Amazon. Uczestnictwo w konkursie skutkuje tylko i wyłącznie utratą danych osobowych i danych karty płatniczej.

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przeniesiony na fałszywą stronę, na której znajduje się krótka ankieta, po wypełnieniu której następuje losowanie rzekomej nagrody.

Po kliknięciu w link użytkownik zostaje przeniesiony na fałszywą stronę, na której znajduje się krótka ankieta, po wypełnieniu której następuje losowanie rzekomej nagrody. Po uzyskaniu informacji o wygranej spreparowana strona przenosi ofiarę do formularza, która wymaga uzupełniania danych osobowych oraz kontaktowych. Następnym i ostatnim krokiem jest uzupełnienie formularza danymi karty płatniczej. Wraz z przesłaniem wypełnionego formularza oszuści stają się właścicielem danych, które mogą wykorzystać do kradzieży tożsamości oraz pieniędzy z naszego konta – ostrzega Kamil Sadkowski, starszy specjalista ds. cyberbezpieczeństwa w ESET.

Chociaż oszustwo wydaje się podejrzane już na pierwszy rzut oka i większość osób z pewnością zignoruje tego rodzaju wiadomości, to istnieje ryzyko, że atrakcyjna nagroda w postaci najnowszego smartfona firmy Apple nakłoni potencjalne ofiary do udziału w fałszywym konkursie.

W kontakcie z tego rodzaju wiadomościami, czy to za pośrednictwem maili, SMS-ów czy wiadomości w mediach społecznościowych, powinniśmy zawsze zachowywać szczególną ostrożność. Czytajmy uważnie treść wiadomości, które otrzymujemy i zwracajmy uwagę na wszelkiego rodzaju literówki i błędy językowe. Pod żadnym pozorem nie klikajmy w linki, szczególnie, gdy wiadomość już na pierwszy rzut oka wydaje się dla nas podejrzana. Każdorazowo należy weryfikować otrzymywane informacje, najlepiej poprzez bezpośredni kontakt z firmą lub organizacją, na które powołuje się nadawca SMS-a czy maila – mówi ekspert ESET.

Ostatnim krokiem jest uzupełnienie formularza danymi karty płatniczej. Wraz z przesłaniem wypełnionego formularza oszuści stają się właścicielem danych, które mogą wykorzystać do kradzieży tożsamości oraz pieniędzy z naszego konta

To kolejny przypadek kampanii phishingowej, w której cyberprzestępcy podszywają się pod znaną markę, licząc na to, że nieświadomi użytkownicy dadzą się nabrać. Chociaż oszustwo wydaje się podejrzane już na pierwszy rzut oka i większość osób z pewnością zignoruje tego rodzaju wiadomości, to istnieje ryzyko, że atrakcyjna nagroda w postaci najnowszego smartfona firmy Apple nakłoni potencjalne ofiary do udziału w fałszywym konkursie. Niestety wynikiem uczestnictwa w konkursie nie będzie najnowszy iPhone 13 Pro, a kradzież danych osobowych oraz danych karty płatniczej.Wiadomości SMS, jak i fałszywą stronę można w łatwy sposób zweryfikować. Błędy językowe oraz podejrzanie wyglądający link pomagają w zdemaskowaniu oszustwa. To samo dotyczy spreparowanej strony z rzekomym konkursem. Wysokiej jakości zdjęcia smartfonów, a nawet możliwość wyboru koloru wygranego iPhone 13 Pro w połączeniu z fałszywymi komentarzami osób, które miały wziąć udział w konkursie Amazona mogą być dla niektórych osób przekonujące. Jednak w tego rodzaju przypadkach powinniśmy zawsze kierować się zasadą, że jeśli coś wygląda zbyt dobrze, żeby było prawdziwe, to najprawdopodobniej prawdziwym nie jest.