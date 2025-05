Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Ranking prezentuje najpopularniejsze konta bankowe w Polsce, które oferują najwyższe premie i bonusy dla nowych klientów. Suma wszystkich możliwych do zdobycia bonusów wynosi aż 4330 zł, co czyni to zestawienie wyjątkowo atrakcyjnym dla osób poszukujących nowego rachunku osobistego lub chcących po prostu zyskać dodatkowe pieniądze.

Przeczytaj także: Ranking internetowych kont osobistych - jesień 2014

Najważniejsze oferty w rankingu

Bank Maks. premia do zdobycia Oprocentowanie promocyjne Najważniejsze warunki i zalety Oferta mBank do 1060 zł 7% (3-mies. lokata) Najwyższa premia na rynku, bonusy za aktywność i polecenia, promocje dla rodzin.

Oferta ważna do 30.06.2025 lub do odwołania. skorzystaj BNP Paribas do 720 zł 8% (Konto Pełne Marzeń) Premie za transakcje, wpływy i aktywność, bonusy Mastercard, wysokie oprocentowanie.

Oferta ważna do 31.05.2025. skorzystaj Alior Bank do 600 zł 7% (lokata) Premie miesięczne za regularną aktywność, promocje dla nowych klientów.

Oferta dostępna do odwołania (aktualna w maju 2025). skorzystaj Santander Bank Polska do 700 zł 6% (konto oszczędnościowe) Premie za wpływy i transakcje, bonus za polecenie, promocje dla rodzin.

Oferta ważna do 31.05.2025. skorzystaj Bank Millennium do 650 zł 5,75% (konto oszczędnościowe) Premie za aktywność, bonus za wynagrodzenie, proste warunki.

Oferta ważna do 31.05.2025. skorzystaj Bank Pekao S.A. do 300 zł 7% (konto oszczędnościowe) Proste warunki, szybka premia za otwarcie i aktywność.

Oferta dostępna do odwołania (aktualna w maju 2025). skorzystaj Citi Handlowy do 300 zł 6,7% (konto oszczędnościowe) Premia za wpływy i transakcje, szybka aktywacja promocji.

Oferta ważna do 30.06.2025. skorzystaj

Analiza i porównanie ofert

Najwyższe premie oferuje mBank – aż do 1060 zł, na które składają się bonusy za otwarcie konta, aktywność, polecenia oraz dodatkowe premie za założenie konta dla dziecka. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy nie mieli rachunku w mBanku od 2021 roku. Warunkiem uzyskania pełnej premii jest spełnienie kilku etapowych wymagań dotyczących wpływów i transakcji kartą lub BLIK-iem.

– aż do 1060 zł, na które składają się bonusy za otwarcie konta, aktywność, polecenia oraz dodatkowe premie za założenie konta dla dziecka. Oferta jest skierowana do nowych klientów, którzy nie mieli rachunku w mBanku od 2021 roku. Warunkiem uzyskania pełnej premii jest spełnienie kilku etapowych wymagań dotyczących wpływów i transakcji kartą lub BLIK-iem. BNP Paribas kusi premią do 720 zł, w tym 200 zł w e-voucherach Mastercard Bezcenne Chwile. Bank promuje regularną aktywność na koncie (wpływy, transakcje, przelewy) oraz korzystanie z cyfrowych portfeli płatniczych. Dodatkowo można skorzystać z promocyjnego oprocentowania 8% na Koncie Pełnym Marzeń.

kusi premią do 720 zł, w tym 200 zł w e-voucherach Mastercard Bezcenne Chwile. Bank promuje regularną aktywność na koncie (wpływy, transakcje, przelewy) oraz korzystanie z cyfrowych portfeli płatniczych. Dodatkowo można skorzystać z promocyjnego oprocentowania 8% na Koncie Pełnym Marzeń. Alior Bank rozkłada premię 600 zł na 12 miesięcy, nagradzając regularną aktywność: wpływy, transakcje kartą/blikiem i logowanie do aplikacji mobilnej. To dobra opcja dla osób, które planują dłuższą współpracę z bankiem i są gotowe spełniać warunki przez rok.

rozkłada premię 600 zł na 12 miesięcy, nagradzając regularną aktywność: wpływy, transakcje kartą/blikiem i logowanie do aplikacji mobilnej. To dobra opcja dla osób, które planują dłuższą współpracę z bankiem i są gotowe spełniać warunki przez rok. Santander Bank Polska oferuje do 700 zł, w tym premie za otwarcie konta, aktywność oraz bonus za założenie konta dla dziecka i polecenie znajomego. Warunki są przejrzyste, a dodatkowe środki można uzyskać za aktywność dziecka na koncie.

oferuje do 700 zł, w tym premie za otwarcie konta, aktywność oraz bonus za założenie konta dla dziecka i polecenie znajomego. Warunki są przejrzyste, a dodatkowe środki można uzyskać za aktywność dziecka na koncie. Bank Millennium daje możliwość zdobycia do 650 zł, z czego część premii zależy od regularnych wpływów wynagrodzenia. Oferta jest przejrzysta i skierowana do osób, które mogą zapewnić stałe wpływy na konto.

daje możliwość zdobycia do 650 zł, z czego część premii zależy od regularnych wpływów wynagrodzenia. Oferta jest przejrzysta i skierowana do osób, które mogą zapewnić stałe wpływy na konto. Bank Pekao S.A. oraz Citi Handlowy oferują do 300 zł premii, co może być atrakcyjne dla osób szukających prostych i szybkich promocji bez konieczności długotrwałego spełniania warunków.

Kluczowe zalety promocji

BNP Paribas – 8% na Koncie Pełnym Marzeń (do określonego limitu kwotowego, przez 3 miesiące)

– 8% na Koncie Pełnym Marzeń (do określonego limitu kwotowego, przez 3 miesiące) mBank – 7% na lokacie 3-miesięcznej (dla nowych środków)

– 7% na lokacie 3-miesięcznej (dla nowych środków) Alior Bank – 7% na lokacie (dla nowych środków)

– 7% na lokacie (dla nowych środków) Bank Pekao S.A. – 7% na koncie oszczędnościowym (do określonego limitu, przez kilka miesięcy)

– 7% na koncie oszczędnościowym (do określonego limitu, przez kilka miesięcy) Citi Handlowy – 6,7% na koncie oszczędnościowym

– 6,7% na koncie oszczędnościowym Santander Bank Polska – 6% na koncie oszczędnościowym

– 6% na koncie oszczędnościowym Bank Millennium – 5,75% na koncie oszczędnościowym

mBank – do 1060 zł (najwyższa premia na rynku, w tym za aktywność i polecenia)

– do 1060 zł (najwyższa premia na rynku, w tym za aktywność i polecenia) BNP Paribas – do 720 zł (premie za transakcje, wpływy i aktywność)

– do 720 zł (premie za transakcje, wpływy i aktywność) Santander Bank Polska – do 700 zł (premie za aktywność, wpływy, polecenia)

– do 700 zł (premie za aktywność, wpływy, polecenia) Bank Millennium – do 650 zł (premie za aktywność i wynagrodzenie)

– do 650 zł (premie za aktywność i wynagrodzenie) Alior Bank – do 600 zł (premie miesięczne za aktywność)

mBank – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą lub BLIK-iem miesięcznie

– brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą lub BLIK-iem miesięcznie BNP Paribas – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie

– brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie Alior Bank – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie

– brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie Santander Bank Polska – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie

– brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie Bank Millennium – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie

– brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie Bank Pekao S.A. – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie

– brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie Citi Handlowy – brak opłat za prowadzenie konta po wykonaniu min. 1 płatności kartą miesięcznie

mBank – dodatkowe premie za skuteczne polecenia konta

– dodatkowe premie za skuteczne polecenia konta Santander Bank Polska – bonusy za polecenie konta znajomym

mBank – premie za założenie konta dla dziecka i jego aktywność

– premie za założenie konta dla dziecka i jego aktywność Santander Bank Polska – bonusy za otwarcie konta dla dziecka i spełnienie warunków aktywności

Bank Pekao S.A. – szybka premia za otwarcie i pierwszą aktywność, proste warunki

– szybka premia za otwarcie i pierwszą aktywność, proste warunki Citi Handlowy – szybka aktywacja promocji, premia za wpływy i transakcje

Podsumowanie

Szczegółowy Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów

Na końcu artykułu znajdziesz szczegółowy Ranking kont osobistych z najlepszymi korzyściami dla klientów wraz z wyszczególnieniem wszystkich bonusów oraz warunków, jakie należy spełnić ( przejdź do rankingu ), a poniżej omówienie i analizę poszczególnych ofert.W rankingu kont bankowych na maj 2025 roku wyróżnia się kilka kluczowych korzyści, które mogą być szczególnie atrakcyjne dla nowych klientów. Dzięki tak szerokiemu wachlarzowi korzyści, każdy może znaleźć ofertę dopasowaną do swoich potrzeb – od wysokich premii, przez korzystne oprocentowanie, po promocje rodzinne i szybkie bonusy za prostą aktywność.Wysokie oprocentowanie pozwala efektywnie pomnażać oszczędności w pierwszych miesiącach po otwarciu konta. To szczególnie korzystne dla osób, które chcą ulokować większe środki na start.Premie pieniężne to realna korzyść dla nowych klientów, którzy spełnią warunki promocji – najczęściej dotyczą one wpływów na konto, płatności kartą lub BLIK-iem oraz aktywnego korzystania z bankowości mobilnej.Większość promocyjnych kont osobistych w rankingu prowadzona jest bez opłat, jeśli spełnisz proste warunki aktywności (np. jedna płatność kartą miesięcznie). To pozwala korzystać z konta bez dodatkowych kosztów.Programy poleceń pozwalają zarobić dodatkowe środki za każdą osobę, która założy konto z Twojego polecenia i spełni warunki promocji.To doskonała okazja dla rodzin – możesz nie tylko zyskać premię za własne konto, ale także za otwarcie rachunku dla dziecka i nauczenie go podstaw zarządzania finansami.Te oferty są idealne dla osób, które chcą szybko otrzymać premię bez konieczności spełniania długotrwałych lub skomplikowanych warunków.Ranking kont bankowych na maj 2025 roku pokazuje, że banki prześcigają się w ofertach dla nowych klientów, oferując wysokie premie pieniężne, atrakcyjne oprocentowanie oraz bonusy za aktywność i polecenia. Najwięcej można zyskać wybierając mBank lub BNP Paribas, ale również pozostałe banki mają ciekawe propozycje, często z uproszczonymi warunkami. Warto dokładnie przeanalizować wymagania każdej promocji i wybrać ofertę najlepiej dopasowaną do swoich potrzeb i możliwości.