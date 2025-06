Ranking najlepszych kont osobistych

mBank



• do 1050 zł premii za aktywność i polecenia (800 zł za otwarcie konta w promocji i 250 zł za polecanie mBanku znajomym)

• 6% w skali roku na 3-miesięcznej lokacie (od 1.000 zł do 25.000 zł)

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

• 0 zł za wypłaty kartą oraz wypłaty BLIK ze wszystkich bankomatów w Polsce od 300 zł (prowizja za wypłaty poniżej 300 zł wynosi 2,50 zł)

• 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą

• 0 zł za kartę przy łącznej kwocie transakcji nią na 350 zł w miesiącu (lub 9 zł przy braku spełnienia tego warunku)

• 0 zł za przelewy internetowe w złotówkach

• 0 zł za płatności BLIK w sklepach i internecie



Do kiedy trwa promocja?

• do 30.09.2025 r. lub do wyczerpania limitu otwartych rachunków w ramach tej promocji



Jak otrzymać nagrodę?

• do 250 zł w programie PolecamBank

- poleć znajomemu założenie konta w mBanku

- spełnijcie wraz ze znajomym warunki programu PolecamBank

- Twój znajomy może zyskać premię za założenie konta, a Ty premię za polecenie



• 200 zł w formie e-kodu do Biedronki lub Kauflandu za:

- zapis do promocji,

- w ciągu 7 dni kalendarzowych złożenie przez selfie lub przez e-dowód wniosku o założenie eKonta do usług z kartą

- na wniosku o konto wyrażenie zgody na przystąpienie do programu mOkazje i zaakceptowanie oświadczenia o promocji

- zrobienie jednorazowego wpływu min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od założenia konta,

- zalogowanie się min. 1 raz do aplikacji mobilnej mBanku

- zrobienie min. 8 transakcji kartą lub BLIK-iem w miesiącu założenia konta i/lub w miesiącu kolejnym. Transakcje te nie mogą zostać anulowane do 15 dnia miesiąca kalendarzowego, następującego po miesiącu, w którym zostały zrobione (np. zwrot towaru).

- do promocji z Bonusem w postaci e-kodu można przystąpić do 30.06.2025 r. lub do wyczerpania limitu 4.500 otwartych rachunków w ramach tej promocji. Promocja trwa do 30.09.2025 r. i jest to ostatni dzień, w którym Bank może wydać Ci Bonus.



• nawet 300 zł za założenie konta z kartą i jej aktywne użytkowanie:

a. Premia I - 100 zł za szybki wpływ i transakcje za:

- jednorazowy wpływ min. 1000 zł w ciągu 7 dni kalendarzowych od otwarcia konta

- min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK w miesiącu otwarcia konta i/lub w miesiącu kolejnym

b. Premia II - 50 zł za wpływ i transakcje w drugim miesiącu za:

- jednorazowy wpływ min. 1000 zł

- min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK

c. Premia III - 50 zł za wpływ i transakcje w trzecim miesiącu za:

- jednorazowy wpływ min. 1000 zł

- min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK

d. Premia IV - 50 zł za wpływ i transakcje w czwartym miesiącu za:

- jednorazowy wpływ min. 1000 zł

- min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK

e. Premia V - 50 zł za wpływ i transakcje w piątym miesiącu za:

- jednorazowy wpływ min. 1000 zł

- min. 8 transakcji kartą (w tym płatności telefonem) i/lub BLIK



• 100 zł za spełnienie łącznie wszystkich warunków opisanych w punkcie 2), w podpunktach od a. do e.



• 100 zł za wybranie karty Visa Podróże i spełnienie warunków opisanych w punkcie 2), w podpunktach od a. do e.



• 100 zł za otwarcie eKonta Junior lub eKonta możliwości.



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (osoby fizyczne, które od 01.01.2022 r. nie były i nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego ani rachunku oszczędnościowego w mBanku o numerach rozliczeniowych 1140 2004 lub 1140 2017),

• złożysz wniosek o otwarcie eKonta do usług wraz z wnioskiem o wydanie Karty,

• na ww. wniosku zaakceptujesz oświadczenia określone przez bank,

• zawrzesz indywidualną umowę o prowadzenie bankowych rachunków dla osób fizycznych (nie możesz otworzyć konta razem z drugą osobą).



Zalety:

Najwyższa premia na rynku, bonusy za aktywność i polecenia, promocje dla rodzin.



Haczyki:

• Uzyskanie pełnej wartości nagrody wymaga spełnienia sporej liczby warunków. Dodatkowo premia za aktywność (wpływy na konto i płatności kartą i/lub BLIK) rozłożona jest na klika miesięcy.

• Jeśli w danym miesiącu nie wykonamy transakcji kartą na minimum 350 zł, bank naliczy nam 9 zł opłaty za jej obsługę.

• Jeśli kwota wypłaty z bankomatu będzie niższa niż 300 zł, bank naliczy nam 2,50 zł prowizji za tą wypłatę.



BNP Paribas



Konto osobiste



w promocji "Słoneczna promocja"



skorzystaj 700 zł 8% konto oszcz.

max 10 000 zł Szczegóły oferty:

• do 700 zł premii za aktywność

• Twoje środki na koncie oszczędnościowym (Konto Pełne Marzeń) mogą być oprocentowane do 8% w skali roku do 10 000 zł. Do tej promocji możesz przystąpić do 30.09.2025 r. przy otwarciu Konta Pełnego Marzeń w aplikacji GOmobile. Aby otworzyć Konto Pełne Marzeń należy posiadać konto osobiste.

• 2,5 zł lub 0 zł miesięcznie za prowadzenie rachunku (Oferta Specjalna "Konto za 0 zł" jest ważna do 31.12.2025 r. Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0 zł, jeśli spełnisz warunki: zalogujesz się co najmniej 1 raz do systemu bankowości internetowej GOonline lub aplikacji mobilnej GOmobile w miesiącu kalendarzowym poprzedzającym pobranie ww. opłaty oraz w ostatnim dniu kalendarzowym miesiąca poprzedzającego pobranie ww. opłaty masz wyrażoną zgodę na komunikację z Bankiem w celach marketingowych w formie elektronicznej oraz telefonicznej oraz nie zgłosisz sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych i profilowanie)

• 0 zł za krajowe polecenie przelewu w złotych, w Systemie Bankowości Internetowej z wyłączeniem przelewów natychmiastowych

• 0 zł za wypłaty gotówki kartą z bankomatów zlokalizowanych na terenie Oddziałów Banku BNP Paribas i Planet Cash w Polsce niezależnie od wybranej karty

• płatności mobilne (BLIK, Google Pay, Apple Pay)

• 7 zł lub 0 zł opłaty miesięcznej za użytkowanie karty debetowej (Opłata za kartę debetową wynosi 0 zł, gdy: a) Posiadacz Karty nie ukończył 26. roku życia, lub b) Posiadacz Karty w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty wykonał co najmniej trzy transakcje bezgotówkowe tą kartą)



Do kiedy trwa promocja?

• do 21.07.2025 r. lub osiągnięcia 3000 Rejestracji w Promocji



Jak otrzymać nagrodę?

• Uzupełnić formularz rejestracji w promocji do 21.07.2025 r.



• 1. nagroda 70 zł przelewem na konto osobiste - najpóźniej do 04.08.2025 r. zawrzeć umowę o konto osobiste z kartą i dostępem do bankowości elektronicznej (przez internet poprzez link promocyjny lub w aplikacji GOmobile) oraz aktywować kartę



• 2. nagroda 150 zł - 100 zł przelewem na konto osobiste oraz 50 zł w e-kodzie Biedronka - po spełnieniu warunków do otrzymania 1. nagrody, jeśli w kolejnym miesiącu kalendarzowym po aktywowaniu karty:

- otrzymasz wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł,

- wykonasz min. 5 Przelewów na łączną kwotę min. 250 zł.

Ważne! Jeżeli aktywowałaś/eś Kartę w okresie od 01 sierpnia do 04 sierpnia 2025 r. spełniaj warunki konieczne do otrzymania drugiej Nagrody w sierpniu 2025 r.



• 3. nagroda 160 zł przelewem na konto osobiste - po spełnieniu warunków do otrzymania 2. nagrody, jeśli w kolejnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu warunków do przyznania 2. nagrody:

- otrzymasz wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł,

- wykonasz min. 5 Przelewów na łączną kwotę min. 250 zł.



• 4. nagroda 160 zł przelewem na konto osobiste - po spełnieniu warunków do otrzymania 3. nagrody, jeśli w kolejnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu warunków do przyznania 3. nagrody:

- otrzymasz wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł,

- wykonasz min. 5 Przelewów na łączną kwotę min. 250 zł.



• 5. nagroda 160 zł przelewem na konto osobiste - nagroda po spełnieniu warunków do otrzymania 4. nagrody, jeśli w kolejnym miesiącu kalendarzowym po spełnieniu warunków do przyznania 4. nagrody:

- otrzymasz wpływy na łączną kwotę min. 1200 zł,

- wykonasz min. 5 Przelewów na łączną kwotę min. 250 zł.



Podsumowanie:

Jeżeli spełnisz warunki do pierwszej Nagrody w okresie od 02 czerwca do 30 czerwca 2025 r. to warunki konieczne do uzyskania:

- drugiej Nagrody spełniasz w lipcu 2025 r.

- trzeciej Nagrody spełniasz w sierpniu 2025 r.

- czwartej Nagrody spełniasz we wrześniu 2025 r.

- piątej Nagrody spełniasz w październiku 2025 r.



Jeżeli spełnisz warunki do pierwszej Nagrody w okresie od 01 lipca do 04 sierpnia 2025 r. to warunki konieczne do uzyskania:

- drugiej Nagrody spełniasz w sierpniu 2025 r.

- trzeciej Nagrody spełniasz we wrześniu 2025 r.

- czwartej Nagrody spełniasz w październiku 2025 r.

- piątej Nagrody spełniasz w listopadzie 2025 r.



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (osoby fizyczne, które od 02.06.2023 r. nie były i nadal nie są posiadaczem lub współposiadaczem rachunku oszczędnościowo–rozliczeniowego ani konta osobistego w Banku BNP Paribas),

• Aby otrzymać nagrodę musisz zarejestrować się na stronie promocji i otworzyć rachunek poprzez przycisk "otwórz konto", który pojawi się na stronie po przesłaniu zgłoszenia do promocji lub link, który otrzymasz w wiadomości e-mail potwierdzającej Twoją rejestrację w promocji.



Zalety:

Stosunkowo proste do spełnienia warunki uzyskania nagrody.



Haczyki:

• Wypłata nagród rozłożona w czasie na kilka miesięcy.

• Konto należy założyć korzystając z przycisku otwórz konto na stronie promocji po wypełnieniu formularza rejestracyjnego lub korzystając z linku, który otrzymamy mailem po rejestracji.

• Jeśli mamy ukończone 26 lat i w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty nie wykonamy co najmniej trzech transakcji bezgotówkowych tą kartą, bank naliczy nam 7 zł opłaty za obsługę karty.

• 0 zł za prowadzenie konta obowiązuje tylko do 31.12.2025 r. Dodatkowo, jeśli nie spełnimy warunków zwolnienia z opłaty, bank naliczy nam 2,50 zł za dany miesiąc.



Alior Bank



Konto z Bonusem



skorzystaj 800 zł 7% lokata

90 dni

max 30 000 zł Szczegóły oferty:

• do 600 zł bonusu za aktywne korzystanie z Alior Konta i do 200 zł na Allegro (punkty powitalne w programie Bezcenne Chwile do wymiany m.in. na kod na kartę podarunkową Allegro o wartości nawet 200 zł)

• 7% na lokacie na start (do 30 tys. zł, na 90 dni). Przez 14 dni od daty założenia Alior Konta w aplikacji mobilnej Alior Mobile czeka na Ciebie promocyjna lokata. Wymagana zgoda na marketing.

• 0 zł za prowadzenie konta - bez warunków

• 0 zł za obsługę karty - jeśli wykonasz kartą od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca płatności bezgotówkowe na łącznie min. 300 zł (opłata 6 zł przy braku spełnienia warunku) oraz dla osób poniżej 18 lat

• 0 zł za wypłaty z bankomatów własnych a dla sieci Euronet dla wypłat od 100 zł

• 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą (dowolnej kwoty)

• 0 zł przyznanie limitu w rachunku do 31 lipca 2025 r. (RRSO 18,98%)



Do kiedy trwa promocja?

• 15.06.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• do 600 zł bonusu za aktywne korzystanie z Alior Konta

- Złóż wniosek o Alior Konto z kartą.

- Pamiętaj, aby podczas składania wniosku wyrazić zgodę marketingową i nie odwołać jej do dnia przekazania nagrody.

- W ciągu 14 dni od zawarcia umowy o konto i kartę potwierdź chęć udziału w promocji, rejestrując się w aplikacji Alior Mobile.

- Zyskaj nawet do 600 zł (50 zł przez 12 miesięcy) – wystarczy, że w danym miesiącu:

a) wykonasz 5 transakcji kartą do konta lub BLIKIEM

b) zasilisz konto jednorazową kwotą min. 1.000 zł

c) zalogujesz się do Alior Mobile



• do 200 zł w postaci bonu na Allegro

- Wnioski w promocji można składać do 28.06.2025 r. Punkty przyznane w ramach Nagrody ważne są przez 3 m-ce od dnia zasilenia rachunku programu Bezcenne Chwile.

- Zarejestruj swoją kartę do konta w programie Bezcenne Chwile, płać kartą i zgarnij nawet 16.000 punktów powitalnych i wymień je na nagrody:

a) 8.000 punktów (do wymiany np. na kod na kartę podarunkową Allegro o wartości 100 zł) – jeśli w ciągu 30 dni od daty podpisania umowy o konto z kartą zarejestrujesz kartę w programie Bezcenne Chwile.

b) 8.000 punktów (do wymiany np. na kod na kartę podarunkową Allegro o wartości 100 zł) – jeśli w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy o konto z kartą wykonasz min. 5 transakcji bezgotówkowych na dowolną kwotę.



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego)

• warunkiem udziału w promocji jest wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w aplikacji mobilnej Alior Mobile

• czas zapisu do promocji od momentu założenia Alior Konta to 14 dni



Zalety:

Proste do spełnienia warunki uzyskania premii za aktywność.



Haczyki:

• Premia 600 zł za aktywność rozłożona na 12 misięcy (50 zł miesięcznie).

• Jeśli nie wykonasz kartą od ostatniego dnia poprzedniego miesiąca do przedostatniego dnia danego miesiąca płatności bezgotówkowych na łącznie min. 300 zł, bank naliczy opłatę 6 zł za obsługę karty.



Santander Bank Polska



Konto Santander



skorzystaj 1 160 zł 6% konto oszcz.

do 29.06.2025

max. 100 000 zł Szczegóły oferty:

• 1.160 zł w postaci bonusów za aktywność

• 6% na Koncie Multi oszczędnościowym (do 100 tys. zł, od dnia, w którym przystąpisz do promocji do 29.06.2025 roku). Do promocji "Nowe środki na Koncie Multi oszczędnościowym" możesz przystąpić do 10.06.2025 r.

• 0 zł za przelewy natychmiastowe i zwykłe w internecie

• 0 zł za prowadzenie konta, jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM (lub 6 zł przy braku spełnienia tego warunku)

• 0 zł za kartę do konta, jeśli co miesiąc zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM (lub 9 zł przy braku spełnienia tego warunku)

• 0 zł za przelewy BLIK na telefon

• 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów BLIKIEM

• 0 zł za wypłaty i wpłaty z bankomatów Santander

• 0 zł za zlecenia stałe i polecenia zapłaty



Do kiedy trwa promocja?

• 31.07.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• do 600 zł - za otwarcie konta z kartą debetową oraz usługami Santander online i spełnienie warunków promocji:



- 150 zł w I etapie. Nagrodę otrzymasz, jeśli w pierwszym i w drugim miesiącu następujących po miesiącu, w którym złożysz wniosek, spełnisz łącznie poniższe warunki:

a) zapewnisz min. 1000 zł wpływu na konto otwarte w promocji;

b) wykonasz min. jeden przelew na numer telefonu BLIK;

c) wykonasz płatności kartą debetową na łączną kwotę min. 50 zł.



- 150 zł w II etapie. Nagrodę otrzymasz, jeśli w trzecim i czwartym miesiącu następujących po miesiącu, w którym złożysz wniosek, spełnisz łącznie poniższe warunki:

a) zapewnisz min. 1000 zł wpływu na konto otwarte w promocji;

b) wykonasz min. jeden przelew na numer telefonu BLIK;

c) wykonasz płatności kartą debetową na łączną kwotę min. 50 zł.



- 150 zł dodatkowej premii za aktywność. Nagrodę otrzymasz, jeśli spełnisz wszystkie warunki I i II etapu tej promocji.



- 50 zł ekstra premii dla studentów. Nagrodę otrzymasz, jeśli:

a) masz 26 lat lub mniej i jesteś studentem (oświadczysz to na poziomie składania wniosku);

b) spełnisz wszystkie warunki I i II etapu tej promocji;



- 100 zł z Kantorem Santander. Nagrodę otrzymasz, jeśli do końca czwartego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym złożysz wniosek, spełnisz łącznie poniższe warunki:

a) zawrzesz w usługach Santander online umowę o Konto24 walutowe

b) wymienisz walutę w Kantorze Santander o równowartości min. 500 PLN



• do 160 zł - (po 40 zł za każdy miesiąc aktywnej subskrypcji) jeśli w ciągu 4 miesięcy następujących po miesiącu, w którym złożysz wniosek o konto z kartą Dopasowaną Mastercard, zapłacisz tą kartą za subskrypcję jednej z usług: Amazon Music, Apple Music, Deezer, IDAGIO, Spotify, TIDAL lub YouTube Music. Okres przystąpienia do promocji "160 zł za subskrypcję" trwa do 31.08.2025 r.



• do 100 zł - za polecenie konta i spełnienie warunków dla Ciebie i osoby, której polecisz konto. Okres przystąpienia do programu "Polecam mój bank - edycja 11" trwa do 30.09.2025 r.



• do 200 zł - za otwarcie konta dla dziecka z kartą debetową i 3 płatności tą kartą. Okres przystąpienia do promocji "200 zł kieszonkowego" trwa do 13.07.2025 r.



• do 100 zł jako e-vouchery - za otwarcie konta z kartą Mastercard, zarejestrowanie jej w programie Bezcenne Chwile (do 30.06.2025 lub do wyczerpania puli nagród) i wydanie nią na zakupy minimum 100 zł łącznie. Po spełnieniu warunków promocji:

- Otrzymasz nagrodę: 8000 punktów w programie, które wymienisz np. na vouchery do znanych sklepów o łącznej wartości 100 zł,

- Promocyjne punkty wpłyną na konto programu Bezcenne Chwile w ciągu 21 dni roboczych.

- Pula nagród jest ograniczona i wynosi 80 000 nagród (po 8000 punktów każda).



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (osoby fizyczne, które od 1.06.2023 r. do momentu, w którym otworzą konto wraz z kartą debetową i usługami Santander online w tej promocji, nie miały i nie mają w banku konta w PLN [osobistego lub wspólnego]).

• warunkiem jest zawarcie umowy o konto wraz z kartą debetową oraz usługami Santander online wyłącznie online

• w trakcie składania wniosku należy zaakceptować wszystkie zgody marketingowe, podać poprawny numer telefonu oraz adres e-mail i nie składać sprzeciwu na przetwarzanie swoich danych osobowych



Zalety:

Premie za wpływy i transakcje, dodatkowa premia za płatności za subskrypcje, bonus za polecenie, promocje dla rodzin.



Haczyki:

• Warunkiem udziału w promocji jest zawarcie umowy o konto wraz z kartą debetową wyłącznie online

• Promocyjne oprocentowanie na koncie oszczędnościowym obowiązuje tylko do 29.06.2025 r. niezależnie od tego, kiedy je założymy.

• Jeżeli chcemy uzyskać pełną kwotę nagrody, to musimy spełnić sporo różnych warunków.

• Jeśli w danym miesiącu nie zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, bank naliczy opłatę 6 zł za prowadzenie konta.

• Jeśli w danym miesiącu nie zapłacisz łącznie min. 300 zł kartą lub BLIKIEM, bank naliczy opłatę 9 zł za kartę.



Bank Millennium



Konto 360°



skorzystaj 600 zł 5,5% konto oszcz.

90 dni

max 100 000 zł Szczegóły oferty:

• 600 zł w postaci bonusów za aktywność

• promocyjne oprocentowanie 5,5% w skali roku na Koncie Oszczędnościowym Profit przez 90 dni dla nowych środków do 100.000 zł. Oprocentowanie 5,5% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki i w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM albo 2,0% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki. Do promocji można przystąpić do 04.07.2025.

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta

• 0 zł za przelewy BLIK na telefon w aplikacji mobilnej

• 0 zł za krajowe przelewy w złotych w aplikacji mobilnej i Millenecie

• 0 zł za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce, bez względu na kwotę

• 0 zł za obsługę karty do konta (jeśli zapłacisz 5 razy w miesiącu kartą lub BLIKIEM)

• 0 zł za płatności zbliżeniowe BLIK (jeśli zapłacisz 5 razy w miesiącu kartą lub BLIKIEM)

• 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce (jeśli zapłacisz 5 razy w miesiącu kartą lub BLIKIEM)

• 0 zł za wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą (operatorzy bankomatów za granicą mogą pobrać dodatkowe opłaty), niezależnie od kwoty (jeśli zapłacisz 5 razy w miesiącu kartą lub BLIKIEM)



Do kiedy trwa promocja?

• 19.08.2025 lub do wyczerpania limitu 20.000 kont



Jak otrzymać nagrodę?

• 100 zł - uczestnik promocji może uzyskać premię o wartości 100 zł, jeśli założy konto wraz z kartą debetową, wyrazi zgody wymagane regulaminem promocji i ich nie odwoła, oraz w ciągu 7 dni od momentu założenia konta wykona następujące czynności:

- zarejestruje swój numer telefonu w aplikacji mobilnej Banku Millennium w celu otrzymywania przelewów BLIK na swoje nowo otwarte konto (a Twój numer będzie zarejestrowany przez 3 kolejne miesiące następujące po miesiącu otwarcia konta)

- doda swoją kartę do wirtualnego portfela (np. Google Pay lub Apple Pay)

Pamiętaj aby otrzymać premie Twój numer telefonu oraz wirtualna karta nie mogą zostać wyrejestrowane w każdym z 3 miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta.



• 200 zł - uczestnik otrzyma drugą premię w wysokości 200 zł, jeśli jeśli w ciągu 14 dni od otwarcia konta:

- zapewni wpływ na konto w jednorazowej wysokości min. 1.000 zł oraz

- wykona 5 transakcji używając wirtualnego portfela (np. Apple Pay/Google Pay)



• 300 zł - uczestnik otrzyma dodatkowo trzecią premię w wysokości 300 zł, jeśli w każdym z 3 kolejnych miesięcy następujących po miesiącu otwarcia konta

jeśli ma 26 lat i więcej:

- zapewni wpływ na konto w jednorazowej wysokości min. 3.000 zł oraz

- zapłaci używając wirtualnego portfela (np. Apple Pay/Google Pay) lub kartą do konta na kwotę min. 500 zł

jeśli ma 18-25 lat:

- zapewni wpływ na konto w jednorazowej wysokości min. 1.000 zł oraz

- zapłaci używając wirtualnego portfela (np. Apple Pay/Google Pay) lub kartą do konta na kwotę min. 360 zł



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji)

• uczestnik musi posiadać numer telefonu zarejestrowany u polskiego operatora telekomunikacyjnego do otrzymywania hasła do autoryzacji zleceń w kanałach zdalnych banku: Millenet lub aplikacji mobilnej

• aby otrzymać premię, nie należy odwoływać udzielonych zgód i nie zamykać konta do uzyskania nagród



Zalety:

Stosunkowo proste do spełnienia warunki uzyskania premii.



Haczyki:

• Należy pilnować terminów, bo aby otrzymać pierwsze dwie nagrody musimy wykonać określone aktywności w ciągu 7 i 14 dni od założenia konta.

• Aby nie płacić za obsługę karty do konta, płatności zbliżeniowe BLIK, wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce oraz wypłaty ze wszystkich bankomatów za granicą musisz zapłacić minimum 5 razy w miesiącu kartą lub BLIKIEM.



Bank Pekao S.A.



Konto Przekorzystne



skorzystaj 1 000 zł 6% konto oszcz.

5 miesięcy

max 100 000 zł Szczegóły oferty:

• do 600 zł zwrotu na konto (maks. 100 zł miesięcznie przez 6 kolejnych miesięcy)

• 0 zł za obrączkę płatniczą o wartości 400 zł

• Środki do 100 000 zł zgromadzone na Koncie Oszczędnościowym będą oprocentowane 6% w skali roku przez 5 miesięcy (152 dni) od dnia zawarcia umowy o to konto, jeśli masz kartę debetową do rachunku i spełnisz warunki opisane w regulaminie promocji. Promocja jest dostępna do 31.07.2025 r. dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 1.01.2024 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.

• 0 zł za prowadzenie konta bezwarunkowo

• 0 zł za obsługę złotej karty do konta (w przypadku wpływu na rachunek w poprzednim miesiącu kalendarzowym min. 1000 zł przelewem z zewnątrz i min. 5 płatności tą kartą do konta, wyrażenia i utrzymania zgód marketingowych dla banku na kontakt telefoniczny w celach marketingowych oraz na wysyłanie informacji handlowej za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej przez bank oraz niewycofania żadnej ze zgód oraz nie zgłoszenia sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych)

• 0 zł za przewalutowanie przy płatności kartą do konta (przewalutowanie odbywa się po kursie organizacji płatniczej, bez dodatkowej opłaty ze strony banku)

• 0 zł opłaty banku za wypłaty z bankomatów w Polsce i za granicą (Brak prowizji banku za wypłaty gotówki złotą kartą do konta ze wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą. Operator bankomatu może pobrać dodatkową opłatę za wypłatę gotówki. Informacja o opłacie zostanie wyświetlona na ekranie bankomatu przed wykonaniem wypłaty. Opłata zostanie doliczona do kwoty transakcji. Jeśli nie chcesz ponosić tej opłaty, zrezygnuj z wypłaty w tym bankomacie.)

• 0 zł za przelewy bez ograniczeń w aplikacji PeoPay (PeoPay jest częścią usługi bankowości elektronicznej banku. Aby korzystać z PeoPay niezbędny jest dostęp do internetu.)



Do kiedy trwa promocja?

• 30.09.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• do 600 zł zwrotu na konto (maks. 100 zł miesięcznie przez 6 kolejnych miesięcy)

Nagrodę w postaci przelewu na Twoje konto kwoty w wysokości 5% wartości transakcji bezgotówkowych (maksymalnie 100 zł w każdym okresie rozliczeniowym) wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym kartą do konta lub kartą kredytową otrzymasz jeżeli:



a) przez okres 6 miesięcy, w każdym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpiłeś/przystąpiłaś do promocji, zapewnisz wpływ na konto w wysokości co najmniej 1.000 zł (liczy się suma wpływów). Wyjątkiem od tej zasady jest pierwszy miesiąc kalendarzowy następujący po przystąpieniu do promocji – wtedy na spełnienie warunku wpływu na konto w kwocie co najmniej 1.000 zł masz dodatkowo okres od dnia przystąpienia do promocji do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przystąpiłeś/przystąpiłaś do promocji



b) w każdym miesiącu od przystąpienia do promocji utrzymasz zgody marketingowe



c) przez okres 6 miesięcy, w każdym miesiącu kalendarzowym następującym po miesiącu, w którym przystąpiłeś/przystąpiłaś do promocji, wykonasz transakcje bezgotówkowe kartą lub kartą kredytową. Wyjątkiem od tej zasady jest pierwszy miesiąc kalendarzowy następujący po przystąpieniu do promocji – wtedy na spełnienie warunku wykonania transakcji bezgotówkowej masz dodatkowo okres od dnia przystąpienia do promocji do końca miesiąca kalendarzowego, w którym przystąpiłeś/przystąpiłaś do promocji



d) w promocji do wypłaty nagrody zaliczane są transakcje bezgotówkowe, zrealizowane na terytorium Polski w następujących punktach handlowo-usługowych zarówno stacjonarnych, jak i internetowych:

- stacje paliw,

- restauracje i kawiarnie,

- hotele,

- biura podróży (podróże)

oraz wszystkie transakcje bezgotówkowe wykonane za granicą, z zastrzeżeniem lit. g) poniżej.



e) powyższe transakcje bezgotówkowe mogą być zrealizowane zarówno kartą do konta, jak i kartą kredytową



f) bank zaliczy również transakcje bezgotówkowe wykonane kartą oraz kartą kredytową za pomocą portfela cyfrowego Google Pay, Apple Pay, Garmin Pay lub karty do konta/karty kredytowej dodanej do obrączki płatniczej



g) bank nie zaliczy transakcji bezgotówkowej:

- wykonanej za granicą, jeśli skorzystasz z usługi DCC.

- transakcji BLIK

- przelewów na kartę Revolut



• 0 zł za obrączkę płatniczą o wartości 400 zł

Obrączkę płatniczą (albo voucher) otrzymasz jeżeli:

a) zawrzesz w tym samym dniu umowę konta wraz z kartą wydaną do tego konta i umowę o korzystanie z usługi bankowości elektronicznej Pekao24 (w tym aplikacji mobilnej PeoPay)

b) zapewnisz wpływy na konto w miesiącu zawarcia umowy o to konto lub w następnym w łącznej wysokości co najmniej 1.000 zł,

c) wyrazisz zgody na marketing



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (osoby fizyczne, które od 1.06.2023 r. nie posiadały w banku Bank Pekao S.A. konta ani lokaty terminowej [oraz nie były ich współposiadaczem] i na dzień przystąpienia do promocji nie posiadają produktów kredytowych, w tym kart kredytowych)

• załóż Konto Przekorzystne z kartą debetową, bankowością internetową Pekao24 i aplikacją PeoPay do 30.09.2025 r.

• Umowy podpisz w tym samym dniu, a także zaakceptuj wszystkie zgody marketingowe.

• W promocji biorą udział konta założone online metodą na selfie lub logowaniem w innym banku.



Zalety:

Jeśli potrzebna nam obrączka płatnicza, to warunki do jej otrzymania są proste do spełnienia.



Haczyki:

• W promocji biorą udział konta założone online metodą na selfie lub logowaniem w innym banku.

• Nagroda w postaci zwrotu na konto do 600 zł naliczana jest jako 5% wartości transakcji bezgotówkowych wykonanych w danym miesiącu kalendarzowym kartą do konta lub kartą kredytową. Dodatkowo do nagrody zaliczane są tylko płatności w określonych typach punktów handlowo-usługowych, a nie wszystkie płatności kartą.

• Bank nie pobiera opłaty za kartę do konta tylko jeśli spełnimy wymagane warunki (wpływ na konto minimum 1.000 zł w poprzednim miesiącu, minimum 5 płatności kartą oraz zgody marketingowe).



Citi Handlowy



CitiKonto



skorzystaj 300 zł 6,7% konto oszcz.

4 miesiące

max 100 000 zł Szczegóły oferty:

• do 300 zł nagrody za wpłaty wynagrodzenia na konto i wyrażenie zgody na kontakt z bankiem

• promocyjne oprocentowanie 6,7% w skali roku do kwoty nawet 100.000 zł za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie warunki promocji (Zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł [w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone] oraz otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2000 zł). Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 11.06.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów.

• 0 zł za prowadzenie konta i karty z usługą wielowalutową

• 0 zł za wypłaty z bankomatów Citi Handlowy i 4 wypłaty z innych bankomatów

• 0 zł za przelewy krajowe i 3 pierwsze przelewy Express Elixir



Do kiedy trwa promocja?

• do 11.06.2025 r. dla 2.500 pierwszych klientów



Jak otrzymać nagrodę?

• 280 zł za wpłaty wynagrodzenia

Nagrodę w wysokości 280 zł otrzymasz, jeśli w każdym z 4 kolejnych miesięcy zaczynając od 2 miesiąca następującego po miesiącu aktywacji konta na Twoje konto wpłynie wynagrodzenie w wysokości minimum 2.000 zł.



• 20 zł za wyrażenie zgody na kontakt z bankiem

W trakcie składania wniosku wyraź zgody na kontakt telefoniczny i elektroniczny w celach marketingowych i zyskaj 20 zł. Aby otrzymać nagrodę nie możesz odwołać zgód do końca miesiąca, w którym zostało aktywowane konto.



• bon o wartości 100 zł

Dodatkowo, jako posiadacz karty Citibank Mastercard możesz zyskać 8.000 pkt o wartości 100 zł w ramach Programu Mastercard Bezcenne Chwile (Jeżeli nie jesteś jeszcze zapisany/a do Programu Mastercard Bezcenne Chwile, dołącz do programu, zrób transakcje na min. łączną kwotę 100 zł i zgarnij równowartość 100 zł w punktach).



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci banku (jeśli nie miałeś/aś konta osobistego lub Rachunku Oszczędnościowego po 31.03.2023 r. do dnia, w którym przystąpisz do Oferty - dotyczy również wszystkich Współposiadaczy Konta lub osób które były Pełnomocnikami do Konta)



Zalety:

• Proste warunki do otrzymania nagrody pieniężnej (wystarczy wpłata wynagrodzenia i zgody marketingowe).

• 3 pierwsze przelewy Express Elixir mamy bezpłatnie.



Haczyki:

Stosunkowo niska kwotowo wartość nagrody w stosunku do oferty innych banków (za to proste warunki do jej otrzymania).



