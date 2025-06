Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych w czerwcu 2025

W ostatnim roku rynek lokat i kont oszczędnościowych w Polsce przeszedł znaczące zmiany, będące odbiciem zarówno polityki pieniężnej NBP, jak i globalnych trendów inflacyjnych. Według prognoz w najbliższych miesiącach trend spadkowy oprocentowania depozytów będzie się utrzymywał, a standardowe oferty mogą spaść poniżej 4% w skali roku. W przygotowanym przez nas rankingu znajdziesz porównanie możliwości dostępnych w czerwcu.

Najlepsze oferty czerwca – co można jeszcze złapać?

Wśród najciekawszych propozycji znajdują się:

VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: 7% w skali roku do 50 tys. zł przez 2 miesiące, dla nowych klientów, z wymogiem aktywności płatniczej i wyrażenia zgód marketingowych.

7% w skali roku do 50 tys. zł przez 2 miesiące, dla nowych klientów, z wymogiem aktywności płatniczej i wyrażenia zgód marketingowych. VeloBank – VeloLokata dla Aktywnych: 7% w skali roku do 50 tys. zł na 6 miesięcy, dla nowych klientów, z wymogiem wpłat i aktywności na koncie.

7% w skali roku do 50 tys. zł na 6 miesięcy, dla nowych klientów, z wymogiem wpłat i aktywności na koncie. Citi Handlowy – Konto Oszczędnościowe: 6,7% w skali roku do 100 tys. zł przez 4 miesiące, dla nowych klientów, z premiami za aktywność.

6,7% w skali roku do 100 tys. zł przez 4 miesiące, dla nowych klientów, z premiami za aktywność. Bank Pekao S.A. – Konto Oszczędnościowe: 6% w skali roku do 100 tys. zł przez 5 miesięcy, dla nowych klientów, z bonusami i obrączką płatniczą.

6% w skali roku do 100 tys. zł przez 5 miesięcy, dla nowych klientów, z bonusami i obrączką płatniczą. Santander Consumer Bank – Konto Multi Oszczędnościowe: 6% w skali roku do 100 tys. zł do końca czerwca, dla nowych klientów, z premią za aktywność.

6% w skali roku do 100 tys. zł do końca czerwca, dla nowych klientów, z premią za aktywność. mBank – Lokata Promocyjna: 6% w skali roku do 25 tys. zł przez 3 miesiące, dla nowych klientów, z bonusami za aktywność.

6% w skali roku do 25 tys. zł przez 3 miesiące, dla nowych klientów, z bonusami za aktywność. Raiffeisen Digital Bank – Lokata Dla Ciebie Online: 6% w skali roku do 300 tys. zł przez 3 miesiące, dla nowych klientów.

6% w skali roku do 300 tys. zł przez 3 miesiące, dla nowych klientów. Alior Bank – Lokata na Start: 7% w skali roku do 30 tys. zł przez 90 dni, dla nowych klientów, z bonusami za aktywność.

Trendy oprocentowania lokat i kont oszczędnościowych w latach 2024–2025

Inflacja i realny zysk z lokat i kont oszczędnościowych

Polityka monetarna i jej wpływ na oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych

Prognozy na najbliższe miesiące

Dalsze obniżki stóp procentowych NBP – Ekonomiści i członkowie RPP zapowiadają kolejne cięcia stóp, nawet o 1–1,25 punktu procentowego do końca 2025 roku.

– Ekonomiści i członkowie RPP zapowiadają kolejne cięcia stóp, nawet o 1–1,25 punktu procentowego do końca 2025 roku. Niższe oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych – Trend spadkowy oprocentowania depozytów będzie się utrzymywał, a standardowe oferty mogą spaść poniżej 4% w skali roku.

– Trend spadkowy oprocentowania depozytów będzie się utrzymywał, a standardowe oferty mogą spaść poniżej 4% w skali roku. Promocje wyłącznie dla nowych klientów – Banki będą nadal oferować wyższe oprocentowanie wyłącznie w ramach promocji, często z limitami i dodatkowymi warunkami.

– Banki będą nadal oferować wyższe oprocentowanie wyłącznie w ramach promocji, często z limitami i dodatkowymi warunkami. Inflacja powyżej celu NBP – Prognozy zakładają, że inflacja w 2025 roku będzie nadal powyżej celu inflacyjnego (2,5%), choć ma spadać w drugiej połowie roku.

Aktualna oferta – czerwiec 2025

Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje VeloBank



Elastyczne Konto Oszczędnościowe



skorzystaj 7% do 50 tys. zł



5,3% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł 400 000 zł 2 miesiące 12.06.2025 Dla nowych klientów (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).



Wymaga otwarcia konta zdalnie, min. 5 płatności kartą lub BLIK w każdym miesiącu trwania oferty oraz wyrażenia zgód marketingowych.



Wpłata nowych środków do 12.06.2025 r. Bank Pekao S.A.



Konto oszczędnościowe



skorzystaj 6% 100 000 zł 5 mies. 31.07.2025 Dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i od 1.06.2023 r. nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A.



Oferta dostępna z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 31.07.2025 r.



Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność oraz obrączkę płatniczą o wartości 400 zł za 0 zł. VeloBank



VeloLokata dla Aktywnych



skorzystaj 7% (przy spełnieniu warunków)



2,5% (bez spełnienia warunków) 50 000 zł 6 miesięcy 09.06.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient (brak umów z Bankiem po 31.12.2022 r.).



Wymagany wpływ min. 2.000 zł miesięcznie na konto osobiste w każdym pełnym miesiącu kalendarzowym i utrzymanie zgód marketingowych.



Minimalna kwota 1.000 zł.



Można posiadać tylko 1 aktywną lokatę tego typu. Alior Bank



Lokata na start



skorzystaj 7% 30 000 zł 90 dni 15.06.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów (osoby fizyczne, które w okresie trzech lat przed złożeniem wniosku nie posiadały w Alior Banku konta osobistego) wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste w promocji należy otworzyć do 15.06.2025 r. Przez 14 dni od daty założenia Alior Konta w aplikacji mobilnej Alior Mobile czeka na Ciebie promocyjna lokata.



Wymagana zgoda na marketing.



Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność oraz do 200 zł jako bon na Allegro. mBank



Lokata promocyjna



skorzystaj 6% 25 000 zł 3 miesiące 30.09.2025



lub do dnia wyczerpania puli lokat dostępnych w promocji Minimalna kwota jednej lokaty, którą możesz założyć w promocji, to 1.000 zł. Maksymalna kwota wszystkich lokat, które możesz założyć w promocji to 25.000 zł. Możesz założyć tyle lokat promocyjnych, ile chcesz, o ile nie przekroczysz kwoty maksymalnej.



Do promocji można przystąpić w terminie od 28.05.2025 r. do 30.09.2025 r. lub do dnia wyczerpania puli lokat dostępnych w promocji.



Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 30.09.2025 r. Po otwarciu konta bank udostępni ofertę lokaty promocyjnej w powiadomieniach w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Z lokaty można skorzystać przez 30 dni od założenia eKonta. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 1050 zł w postaci bonusów za aktywność. Citi Handlowy



konto oszczędnościowe



skorzystaj 6,7% 100 000 zł 4 miesiące 11.06.2025



lub do wyczerpania puli 2500 umów Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 11.06.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.



Zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2000 zł.



Odbierz promocyjne oprocentowanie 6,7% w skali roku do kwoty nawet 100.000 zł za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie powyższe warunki. Raiffeisen Digital Bank AG



Lokata Dla Ciebie online



skorzystaj 6% 300 000 zł 3 miesiące 30.06.2025 Dla nowych klientów Banku. Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej.



Nie wymaga nowych środków.



Można otworzyć jedną lub więcej lokat terminowych online przy minimalnej wpłacie 100 zł, łącznie 300.000 zł



Dostępna jest również oferta dla obecnych i nowych klientów dla kwoty do 1.000.000 zł łącznie: 5,2% na 3 miesiące, 5,1% na 6 miesięcy, 5,1% na 12 miesięcy.



Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1. Santander Consumer Bank S.A.



Konto Multi oszczędnościowe



skorzystaj 6% 100 000 zł od dnia przystąpienia do promocji do 29.06.2025 r. 10.06.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Do promocji 6% na koncie oszczędnościowym można przystąpić do 10.06.2025 r.



Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 1.160 zł w postaci bonusów za aktywność. Millennium Bank



Konto oszczędnościowe



skorzystaj 5,5% 100 000 zł 90 dni 04.07.2025 Obowiązuje tylko dla nowych klientów Banku (osoby fizyczne, które nie posiadały w Banku Millennium konta osobistego w okresie od 01.01.2021 r. do momentu przystąpienia do promocji).



Oferta dostępna z otwartym w ramach promocji kontem osobistym Millennium Konto 360° i kartą debetową.



Oprocentowanie 5,5% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki i w każdym miesiącu okresu promocyjnego zapłacisz min 5 razy kartą debetową lub BLIKIEM albo 2,0% w skali roku, jeśli wpłacisz nowe środki.



Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność. Inbank



Lokata na Start



skorzystaj 5,00% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1.000 zł do 50.000 zł. VeloBank



Lokata na Nowe Środki



skorzystaj 4,7% - 2 mies.

4,2% - 3 mies.

4% - 6 mies. 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 12.06.2025 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 10.05.2025 r.). Nie jest konieczne posiadanie konta osobistego w Banku.



Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.



Minimalna kwota 1.000 zł (zdalnie) lub 5.000 zł (placówka).



W każdym okresie lokowania możesz założyć z Nowych Środków maksymalnie 3 lokaty do 190 000 zł każda z oprocentowaniem promocyjnym w skali roku: 4,7% na 2 miesiące, 4,2% na 3 miesiące i 4% na 6 miesięcy. Inbank



Lokata w Euro



skorzystaj 2,15% - 12 mies.

2,05% - 6 mies.

1,90% - 3 mies. 10 000 EUR (na pojedynczą lokatę)



200 000 EUR (łączny limit na klienta) 3, 6 lub 12 miesięcy brak informacji Minimalna kwota 500 EUR. Dostępna dla obecnych i nowych klientów.

Podsumowanie

W czerwcu 2025 roku na rynku lokat i kont oszczędnościowych dominują promocyjne oferty skierowane głównie do nowych klientów, które wyróżniają się wysokim oprocentowaniem, jednak często wymagają spełnienia dodatkowych warunków, takich jak otwarcie konta osobistego, aktywność płatnicza lub wyrażenie zgód marketingowych ( przejdź do rankingu ). Najwyższe stawki sięgają nawet 7% w skali roku na lokatach i kontach oszczędnościowych. Większość najciekawszych ofert obowiązuje do połowy lub końca czerwca, a limit kwoty objętej promocją wynosi zwykle od 25 000 do 100 000 zł.W tabeli z ofertami czerwcowymi wyróżniają się produkty banków, które oferują oprocentowanie powyżej 6% w skali roku, a w niektórych przypadkach nawet 7% lub więcej. Oferty te są jednak dostępne na krótki okres (2–6 miesięcy) i często wymagają aktywnego korzystania z konta lub karty. Warto zwrócić uwagę na bonusy dodatkowe – premie pieniężne, bony lub inne nagrody – które mogą podnieść atrakcyjność oferty.Wybór najkorzystniejszej oferty zależy od indywidualnych potrzeb klienta oraz gotowości do spełnienia określonych warunków promocji. Warto jednak śledzić rankingi i porównywać dodatkowe bonusy, bo to właśnie one często decydują o finalnej atrakcyjności produktu.W 2024 roku średnie oprocentowanie najlepszych lokat i rachunków oszczędnościowych utrzymywało się na poziomie 4–6%, a promocyjne oferty sięgały nawet 8% w skali roku. Wraz ze spadkiem inflacji oraz oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych, banki zaczęły stopniowo zmniejszać stawki na depozytach. Pod koniec 2024 roku średnia najlepszych ofert wynosiła 5,53%, a wiosną 2025 roku już tylko ok. 5,6% (przy promocyjnych ofertach do 8%).W pierwszej połowie 2025 roku trend spadkowy był wyraźny. W maju i czerwcu 2025 roku banki regularnie obniżały oprocentowanie, a średnie stawki na najlepszych lokatach i kontach oszczędnościowych spadły do poziomu 4–5%, choć promocyjne oferty nadal potrafią sięgać 7–8%. Jednak promocje te często są obwarowane dodatkowymi warunkami, takimi jak limit wpłaty, konieczność założenia konta osobistego czy aktywne korzystanie z karty debetowej.Inflacja w 2024 roku kształtowała się na poziomie 2,6–4,6%, a prognozy na 2025 rok zakładają wzrost cen na poziomie 4,1–4,3%. Oznacza to, że realny zysk z przeciętnej lokaty był minimalny lub wręcz zerowy po odliczeniu podatku Belki i inflacji. Jedynie promocyjne oferty pozwalały na realny wzrost wartości oszczędności.Kluczowym czynnikiem wpływającym na oprocentowanie depozytów były decyzje Rady Polityki Pieniężnej. Po długim okresie stabilizacji, w maju 2025 roku NBP rozpoczął cykl obniżek stóp procentowych, co przełożyło się na niższe oprocentowanie lokat i kont oszczędnościowych. Ekonomiści prognozują dalsze cięcia stóp do końca 2025 roku, nawet do poziomu 4%.Choć w czerwcu 2025 roku oprocentowanie na promocyjnych kontach oszczędnościowych sięga 7–9%, to jednak jest to raczej rzadkość, dotyczy raczej niewielkich kwot i jest obwarowane licznymi warunkami, jakie musimy spełnić (np. posiadanie karty kredytowej). Standardowe lokaty i konta oszczędnościowe oferują oprocentowanie w granicach 4–5% na okres od 3 do 12 miesięcy. Wciąż można znaleźć produkty z oprocentowaniem powyżej inflacji, ale wymagają one spełnienia dodatkowych warunków.W naszym rankingu przedstawiamy przegląd promocyjnych ofert lokat i kont oszczędnościowych dostępnych online, z których możemy skorzystać w czerwcu. W większości przypadków oferty dotyczą wyłącznie nowych klientów banku, ale są też takie, jak Raiffeisen Digital Bank, które obejmują także obecnych klientów i dodatkowo nie wymagają wpłaty nowych środków (należy jednak zwrócić uwagę, że w tym przypadku lokatę online otwiera się za pośrednictwem bankowej aplikacji mobilnej). W ostatnim roku rynek lokat i kont oszczędnościowych w Polsce przeszedł od okresu względnie wysokiego oprocentowania do wyraźnego trendu spadkowego, napędzanego obniżkami stóp procentowych NBP i spadkiem inflacji. W czerwcu 2025 roku najwyższe stawki można uzyskać tylko w promocjach, a standardowe oferty są już wyraźnie niższe. W najbliższych miesiącach należy spodziewać się dalszego spadku oprocentowania, co będzie wymagało od oszczędzających większej aktywności w poszukiwaniu najlepszych ofert i akceptacji dodatkowych warunków promocyjnych.