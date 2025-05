Ranking lokat i kont oszczędnościowych. Przegląd możliwości dostępnych jeszcze w maju

Końcówka maja to ostatni moment, by skorzystać z najbardziej atrakcyjnych promocji na lokatach i kontach oszczędnościowych. W maju 2025 roku Rada Polityki Pieniężnej (RPP) zdecydowała się na pierwszą od półtora roku obniżkę stóp procentowych, co z pewnością wpłynie na oferty banków i ich politykę depozytową. W przygotowanym przez nas rankingu znajdziesz porównanie możliwości dostępnych jeszcze w maju.

Najlepsze oferty maja – co można jeszcze złapać?

Wśród najciekawszych propozycji znajdują się:

VeloBank – Elastyczne Konto Oszczędnościowe: 7% do 50 tys. zł na 2 miesiące, 5,3% dla nadwyżki do 400 tys. zł. Oferta tylko dla nowych klientów, wymaga aktywności i zgód marketingowych.

7% do 50 tys. zł na 2 miesiące, 5,3% dla nadwyżki do 400 tys. zł. Oferta tylko dla nowych klientów, wymaga aktywności i zgód marketingowych. Bank Pekao S.A. – Konto oszczędnościowe: 7% do 100 000 zł na 5 miesięcy, wyłącznie dla nowych klientów i z kontem osobistym otwartym w ramach dostępnej do 29 maja promocji.

7% do 100 000 zł na 5 miesięcy, wyłącznie dla nowych klientów i z kontem osobistym otwartym w ramach dostępnej do 29 maja promocji. Alior Bank – Lokata na start: 7% do 30 000 zł na 90 dni, tylko dla osób zakładających konto osobiste w dostępnej do końca maja promocji.

7% do 30 000 zł na 90 dni, tylko dla osób zakładających konto osobiste w dostępnej do końca maja promocji. mBank – Lokata promocyjna: 7% do 25 000 zł na 3 miesiące, dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste w obowiązującej do 27 maja promocji.

7% do 25 000 zł na 3 miesiące, dla nowych klientów, którzy otworzą konto osobiste w obowiązującej do 27 maja promocji. Citi Handlowy, Santander Consumer Bank, Raiffeisen Digital Bank AG, Inbank: oprocentowanie od 5% do 6,7% na kontach oszczędnościowych i lokatach, również głównie dla nowych klientów lub nowych środków.

Czas działa na niekorzyść oszczędzających

Prognozy na kolejne miesiące – czy warto czekać?

Bank / Produkt Oprocentowanie (% w skali roku) Maksymalna kwota Czas trwania Do kiedy można skorzystać Dodatkowe warunki i informacje VeloBank



Elastyczne Konto Oszczędnościowe



skorzystaj 7% do 50 tys. zł



5,3% nadwyżka od 50 tys. zł do 400 tys. zł 400 000 zł 2 miesiące 29.05.2025 Wymaga otwarcia konta zdalnie, min. 5 płatności kartą/BLIK w każdym miesiącu trwania oferty, wyrażenie zgód marketingowych. Nowe środki to nadwyżka nad saldem z 10.05.2025. Dla nowych klientów (brak umów z bankiem po 31.12.2022 r.). Wpłata nowych środków do 29.05.2025 r. Bank Pekao S.A.



Konto oszczędnościowe



skorzystaj 7% 100 000 zł 5 mies. 29.05.2025 Oferta dostępna z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Promocja jest dostępna do 29.05.2025 r. dla nowych Klientów banku, którzy mają kartę debetową do konta osobistego w PLN i dotychczas nie posiadali żadnych produktów w Pekao S.A. Konto osobiste należy otworzyć do 29.05.2025 r. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność. VeloBank



VeloLokata dla Aktywnych



skorzystaj 7% (przy spełnieniu warunków)



2,5% (bez spełnienia warunków) 50 000 zł 6 miesięcy 09.06.2025 Wymaga posiadania konta osobistego jako nowy klient. Wymagany wpływ min. 2 000 zł miesięcznie na konto osobiste i utrzymanie zgód marketingowych. Minimalna kwota 1 000 zł. Możliwość posiadania tylko 1 aktywnej lokaty tego typu. Alior Bank



Lokata na start



skorzystaj 7% 30 000 zł 90 dni 31.05.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 31.05.2025 r. Przez 14 dni od daty założenia Alior Konta w aplikacji mobilnej Alior Mobile czeka na Ciebie promocyjna lokata. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 600 zł w postaci bonusów za aktywność. mBank



Lokata promocyjna



skorzystaj 7% 25 000 zł 3 miesiące 27.05.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Konto osobiste należy otworzyć do 27.05.2025 r. Po otwarciu konta bank udostępni ofertę lokaty promocyjnej w powiadomieniach w serwisie transakcyjnym i aplikacji mobilnej. Z lokaty można skorzystać przez 30 dni od założenia eKonta. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 1060 zł w postaci bonusów za aktywność. Citi Handlowy



konto oszczędnościowe



skorzystaj 6,7% 100 000 zł 4 miesiące 11.06.2025



lub do wyczerpania puli 2500 umów Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Oferta dostępna do 11.06.2025 r. lub do wyczerpania puli 2500 umów. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 300 zł w postaci bonusów za aktywność.



Zrób w każdym z 4 kolejnych miesięcy kalendarzowych następujących po miesiącu aktywacji konta minimum 3 transakcje kartą debetową na łączną kwotę minimum 300 zł (w punktach handlowo-usługowych lub przez Internet, nie BLIK, nie mogą to być transakcje zwrócone) oraz otrzymaj na konto osobiste z dowolnego tytułu min. 2000 zł.



Odbierz promocyjne oprocentowanie 6,7% w skali roku do kwoty nawet 100 000 zł za każdy z 4 miesięcy, w którym spełnisz wszystkie powyższe warunki. Raiffeisen Digital Bank AG



Lokata Dla Ciebie online



skorzystaj 6% 300 000 zł 3 miesiące 02.06.2025 Wymaga posiadania konta osobistego w banku. Minimalna kwota lokaty 100 zł. Może podlegać austriackiemu podatkowi od zysków kapitałowych (25%), możliwość zwolnienia dla nierezydentów podatkowych Austrii po złożeniu formularza IS-QU1. Santander Consumer Bank S.A.



Konto Multi oszczędnościowe



skorzystaj 6% 100 000 zł od dnia przystąpienia do promocji do 29.06.2025 r. 31.05.2025 Oferta dostępna dla nowych klientów wyłącznie z kontem osobistym otworzonym w ramach promocji. Do promocji 6% na koncie oszczędnościowym można przystąpić do 10.06.2025 r., ale konto osobiste należy otworzyć do 31.05.2025 r. Dodatkowo z kontem osobistym możemy zyskać 700 zł w postaci bonusów za aktywność. Inbank



Lokata na Start



skorzystaj 5,00% 50 000 zł 3 miesiące brak informacji Oferta dla Nowych Klientów (definiowany jako osoba bez wcześniejszych lokat w Inbank). Kwota lokaty od 1 000 zł do 50 000 zł. VeloBank



Lokata na Nowe Środki



skorzystaj 4,7% - 2 mies.

4,2% - 3 mies.

4% - 6 mies. 190 000 zł 2, 3 lub 6 miesięcy 29.05.2025 Oferta na "Nowe Środki" (nadwyżka nad stanem na 10.05.2025 r.). Wymaga wyrażenia zgód marketingowych. Minimalna kwota 1 000 zł (zdalnie) lub 5 000 zł (placówka). Możliwość założenia max 3 lokat promocyjnych. Inbank



Lokata w Euro



skorzystaj 2,15% - 12 mies.

2,05% - 6 mies.

1,90% - 3 mies. 10 000 EUR (na pojedynczą lokatę)



200 000 EUR (łączny limit na klienta) 3, 6 lub 12 miesięcy brak informacji Minimalna kwota 500 EUR. Dostępna dla obecnych i nowych klientów.

Dla kogo są te oferty?

Podsumowanie

W aktualnym zestawieniu ( przejdź do rankingu ) dominują oferty z oprocentowaniem sięgającym 7% w skali roku, choć dotyczą one najczęściej ograniczonych kwot (np. do 50 000 zł) i krótkich okresów depozytowych – od 2 do 6 miesięcy. Najwyższe stawki proponują m.in. VeloBank, Alior Bank, mBank oraz Bank Pekao S.A. Warto jednak pamiętać, że promocyjne warunki wiążą się zwykle z dodatkowymi wymaganiami: koniecznością otwarcia konta osobistego, przyniesienia nowych środków, wyrażenia zgód marketingowych czy wykonania określonej liczby transakcji kartą lub BLIKiem.Większość promocyjnych ofert kończy się z ostatnim dniem maja lub nawet szybciej – niektóre banki już teraz ograniczają dostępność najlepszych stawek. To efekt zmian na rynku: po decyzji RPP z początku maja, która obniżyła stopy procentowe o 0,50 punktu procentowego, banki zaczęły stopniowo obniżać oprocentowanie nowych lokat i kont oszczędnościowych. Najlepsze promocje są często dostępne tylko dla nowych klientów i na określony, krótki czas.Ekonomiści przewidują, że to nie koniec zmian – w drugiej połowie 2025 roku możliwe są kolejne obniżki stóp procentowych, jeśli inflacja i dane gospodarcze będą sprzyjać dalszemu luzowaniu polityki pieniężnej. Oznacza to, że oprocentowanie nowych lokat i kont oszczędnościowych będzie systematycznie spadać. Już w maju średnie oprocentowanie standardowych lokat spadło do ok. 3,4% na 3 miesiące i 3,1% na 12 miesięcy, a promocyjne oferty specjalne oscylują wokół 5% w skali roku. W praktyce czekanie na lepsze promocje w czerwcu lub później może się nie opłacić – nowe oferty będą prawdopodobnie mniej atrakcyjne niż te dostępne jeszcze w maju. Eksperci radzą, by osoby, które chcą wykorzystać wysokie oprocentowanie, nie zwlekały z decyzją i korzystały z aktualnych promocji, zwłaszcza jeśli są nowymi klientami banków.Warto podkreślić, że niemal wszystkie najwyżej oprocentowane lokaty i konta oszczędnościowe w zestawieniu skierowane są do nowych klientów lub osób przynoszących nowe środki do banku. Dla obecnych klientów dostępne są zwykle niższe stawki lub mniej korzystne warunki.Maj 2025 to ostatni moment, by skorzystać z promocyjnych warunków na lokatach i kontach oszczędnościowych. Najlepsze oferty z oprocentowaniem do 7% są dostępne głównie dla nowych klientów i na krótki czas. W obliczu rozpoczętego już cyklu obniżek stóp procentowych nie warto zwlekać z decyzją – wszystko wskazuje na to, że czerwcowe i późniejsze promocje będą już mniej atrakcyjne. Jeśli chcesz zabezpieczyć swoje oszczędności na korzystnych warunkach, działaj szybko i wykorzystaj końcówkę maja, bo podobnych okazji może już nie być przez długi czas.