Ranking kont firmowych - w jakim banku założysz najlepsze konto firmowe w 2025 r.

Przygotowany przez nas Ranking kont firmowych prezentuje zestawienie najciekawszych ofert rachunków bankowych dla przedsiębiorców. W rankingu uwzględniliśmy m.in. koszty prowadzenia konta, opłaty za kartę debetową, liczbę darmowych przelewów oraz dodatkowe możliwości, takie jak dostęp do usług księgowych czy premie za aktywność.

Przeczytaj także: Ranking kont firmowych 2023. W jakim banku najlepsze konto firmowe?

Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Santander Bank Polska



Konto Firmowe Online



skorzystaj 2700 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach Santander 0 zł

za przelewy Elixir w PLN Szczegóły oferty:

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego

• 0 zł za przelewy internetowe Elixir w PLN

• 0 zł za wypłaty kodem BLIK z bankomatów w Polsce

• 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych Bluecash w miesiącu

• 0 zł za przelewy SEPA przez internet w formie polecenia wypłaty w EUR do krajów EOG innych niż Polska

• 0 zł za realizację poleceń zapłaty i zleceń stałych

• 0 zł za zaprowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego (EUR, USD lub GBP)

• 0 zł za używanie pierwszej karty debetowej (wymagane zgody marketingowe)

• 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie (wymagane zgody marketingowe)



Do kiedy trwa promocja?

• 30.11.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• do 900 zł – 150 zł za każdy miesiąc, w którym wykonasz płatności kartą debetową do Konta Firmowego Online lub BLIK na min. 2000 zł

• do 900 zł – 150 zł za każdy miesiąc, w którym zawrzesz umowę o terminal płatniczy i zapewnisz wpływy z terminala na konto na min. 2000 zł

• do 900 zł – 150 zł za każdy miesiąc, w którym masz lub otworzysz konto walutowe i wykonasz przelewy lub płatności kartą do tego konta na min. 500 jednostek w danej walucie



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci, którzy nie mieli konta firmowego w Santander przez ostatnie 12 miesięcy

• Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą (wyłączone spółki cywilne)

• Przychody firmy nie przekraczają 10 mln zł rocznie

• Posiadacz polskiego dowodu osobistego

• Wyrażenie zgód marketingowych i brak sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych



Zalety:

Bardzo wysoka premia podzielona na kilka prostych do spełnienia etapów, nowoczesna bankowość internetowa i mobilna, 0 zł za konto i kartę.



Haczyki:

Premia wymaga aktywności (transakcje kartą/BLIK, wymiana walut, lokata, wpływy), opłaty po okresie promocyjnym za wybrane operacje, wykluczenia dla obecnych klientów. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Bank Pekao S.A.



Konto Biznes z Żubrem



skorzystaj 3000 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach Pekao 0 zł Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie konta, jeśli w danym miesiącu wpłynie suma min. 2000 zł lub wykonasz z tego konta płatność do ZUS

• 0 zł za prowadzenie kont pomocniczych w 18 walutach obcych

• 0 zł za kartę debetową, jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł miesięcznie

• 0 zł za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK

• 0 zł za przelewy krajowe zlecane przez aplikację PeoPay

• 5,5% na Koncie Oszczędnościowym Biznes (maksymalnie 200 000 zł, przez 3 miesiące od otwarcia konta oszczędnościowego)



Do kiedy trwa promocja?

• 30.06.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• 300 zł – za zdalne otwarcie Konta Biznes z Żubrem online wraz z kartą debetową Mastercard i spełnienie warunków aktywacji

• do 1000 zł – za wykonanie przelewu do ZUS na min. 300 zł i wpływu na konto w kwocie min. 3000 zł w danym miesiącu (10 miesięcy x 100 zł)

• do 500 zł – za transakcje bezgotówkowe dokonane telefonem lub zegarkiem za pośrednictwem portfeli cyfrowych Google Pay, Garmin Pay lub Apple Pay z wykorzystaniem karty debetowej Mastercard (10 miesięcy x 50 zł)

• do 500 zł – za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie płatności na tym terminalu

• 700 zł – za zawarcie pierwszej umowy leasingu, faktoringu lub umowy o kredyt/pożyczkę



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci, którzy nie posiadali konta firmowego w Pekao od 1 września 2023 r. do dnia przystąpienia do promocji

• Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (JDG)

• Wyrażenie wymaganych zgód marketingowych i akceptacja regulaminu promocji



Zalety:

Najwyższa premia na rynku, szeroka dostępność oddziałów, nowoczesna aplikacja mobilna.



Haczyki:

Premia rozbita na etapy, wymaga aktywnej działalności i spełnienia szczegółowych warunków. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Alior Bank



iKonto Biznes



skorzystaj 2900 zł 0 zł 0 zł

do kńca 2026 r. 0 zł

w bankomatach w oddziałach Alior Banku 0 zł Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie rachunku podstawowego

• 0 zł za przelewy internetowe: krajowe przelewy (Elixir), do ZUS i US oraz transgraniczne/SEPA w trybie zwykłym przy opcji kosztowej SHA

• 0 zł za korzystanie z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku

• 0 zł za korzystanie z karty Mastercard z Plusem (do 31.12.2026 r.)

• 4,75% na lokacie firmowej na 122 dni do 10 mln PLN

• 2% na lokacie firmowej na 92 dni do 10 mln USD



Do kiedy trwa promocja?

• 31.01.2026



Jak otrzymać nagrodę?

• 300 zł – premia gotówkowa na start za otwarcie iKonta Biznes online z kodem PROMO300, wyrażenie zgód marketingowych i wykonanie 2 przelewów do ZUS lub US (każdy w innym miesiącu)

• do 2000 zł – premia "Moneyback": zwrot 10% za przelewy do ZUS i płatności na stacjach paliw kartą debetową Mastercard z Plusem (do 200 zł miesięcznie przez 10 miesięcy)

• 600 zł – karta podarunkowa Allegro za założenie Konta Firma na Allegro z linku z banku, wystawienie min. 1 oferty i wskazanie iKonta Biznes jako rachunku do wypłat



Kto może skorzystać do promocji?

• Osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

• Nowi klienci, którzy przed dniem przystąpienia do promocji nie posiadali i nie posiadali w ciągu ostatnich 24 miesięcy żadnego produktu firmowego w Alior Banku

• Osoby składające wniosek o założenie JDG w CEIDG wraz z wnioskiem o rachunek firmowy przez bankowość internetową Alior Online

• Wyrażenie zgód marketingowych i zgody na udział w promocji



Zalety:

Wysoka premia "Moneyback" (zwrot za płatności online do ZUS i paliwo, bon do wykorzystania na Allegro, bonus na start), darmowa aplikacja księgowa, 0 zł za kartę do 2026 r.



Haczyki:

Wysokie wymagane wpływy konieczne, aby otrzymywać premię "Moneyback" (warunkiem otrzymania premii moneyback za dany miesiąc jest zaksięgowanie na rachunku firmowym wpływów w wysokości minimum 7000 zł oraz realizacja z tego rachunku minimum jednego przelewu do ZUS zleconego w bankowości internetowej lub mobilnej - w tym miesiącu), limity miesięczne premii, część nagród tylko dla sprzedających na Allegro. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Millennium Bank



Konto Mój Biznes



skorzystaj 2400 zł 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata Szczegóły oferty (przez 2 lata otrzymujesz):

• 0 zł za prowadzenie pierwszego i kolejnych Kont Mój Biznes (po upływie 2 lat bank może dalej prowadzić Twoje Konto Mój Biznes za 0 zł, jeśli raz w miesiącu zrobisz przelew do ZUS/US lub jeśli na Twoje konto wpłynie min. 1000 zł miesięcznie)

• 0 zł za prowadzenie pierwszego i kolejnych kont walutowych w GBP, EUR, CHF, USD

• 0 zł za obsługę karty kredytowej Millennium Visa Business

• 0 zł za przelewy internetowe krajowe w PLN oraz EUR do krajów EOG i SEPA w trybie standardowym



Do kiedy trwa promocja?

• 31.07.2025 lub do wyczerpania limitu promocyjnych kont



Jak otrzymać nagrodę?

• do 1200 zł – po 200 zł za każdy miesiąc (maksymalnie przez 6 miesięcy) za spełnienie w każdym miesiącu następujących warunków:

- zapewnienie wpływów zewnętrznych na konto firmowe na minimum 1000 zł,

- wykonanie płatności kartą debetową do konta lub BLIKIEM na minimum 500 zł,

- wykonanie przelewu do ZUS lub US z formatki ZUS/przelew podatkowy w Millenet lub aplikacji mobilnej;

• do 600 zł – po 100 zł miesięcznie za każdy miesiąc (maksymalnie przez 6 miesięcy), jeśli do 31.07.2025 r. zarejestrujesz działalność gospodarczą w CEIDG i otworzysz Konto Mój Biznes online (Millenet lub aplikacja mobilna) oraz spełnisz warunki do otrzymania premii opisanej w podpunkcie powyżej;

• 600 zł (jednorazowo) – za podpisanie do 31.07.2025 r. umowy o terminal płatniczy Millennium POS lub SoftPOS i zapewnienie w kolejnym miesiącu po podpisaniu umowy wpływu z terminala na konto firmowe na minimum 1000 zł;



Zalety:

2 lata bez opłat za konto, kartę i operacje, wysoka premia za aktywność i założenie firmy przez bank.



Haczyki:

Po 2 latach mogą pojawić się opłaty, limity liczby promocyjnych kont. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Citi Handlowy



CitiKonto dla Biznesu



skorzystaj 2700 zł 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata Szczegóły oferty (przez 2 lata otrzymujesz bezwarunkowe zwolnienie z opłat):

• 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego

• 0 zł za używanie karty debetowej

• 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki z bankomatów w Polsce

• 0 zł za wszystkie krajowe przelewy internetowe

• 0 zł za przelewy zagraniczne w PLN oraz walutach obcych zlecane w internecie (dotyczy opłat Citi Handlowy)



Do kiedy trwa promocja?

• 31.05.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• 100 zł – za otwarcie CitiKonta dla Biznesu wraz z kartą debetową

• 50 zł – za wyrażenie zgód marketingowych podczas otwierania konta

• 100 zł – za wykonanie przelewu do ZUS z CitiKonta dla Biznesu w ciągu trzech miesięcy od otwarcia konta

• do 600 zł – za utrzymanie odpowiedniego średniomiesięcznego salda na rachunkach firmowych przez 5 kolejnych miesięcy:

- 100 zł za średnie saldo min. 10 000 zł w 1. miesiącu

- 100 zł za średnie saldo min. 15 000 zł w 2. miesiącu

- 100 zł za średnie saldo min. 20 000 zł w 3. miesiącu

- 150 zł za średnie saldo min. 25 000 zł w 4. miesiącu

- 150 zł za średnie saldo min. 30 000 zł w 5. miesiącu

• do 600 zł – moneyback 3% za płatności kartą debetową do konta firmowego przez 6 miesięcy (max. 100 zł miesięcznie, min. 500 zł wydatków/miesiąc)

• 50 zł – za połączenie obsługi konta osobistego i firmowego w Citi Handlowy

• 500 zł – za podpisanie umowy o kredyt firmowy w Citi Handlowy

• 700 zł – e-kod do Allegro za założenie konta firmowego, rejestrację konta Firma na Allegro z linku z banku, wystawienie min. 1 oferty i wskazanie CitiKonta dla Biznesu jako rachunku do wypłat (szczegóły w regulaminie promocji "Moc korzyści, moc Twojego biznesu z Allegro")



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci, którzy nie mieli CitiKonto dla Biznesu

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą



Zalety:

Bezwarunkowy brak opłat przez 2 lata, wysoka premia gotówkowa i Allegro, szeroki zakres bezpłatnych operacji.



Haczyki:

Po 2 latach opłaty wracają, część premii wymaga podpisania dodatkowych umów, ograniczenia dla nierezydentów. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Credit Agricole



Konto Biznes



skorzystaj 2000 zł 0 zł

przez 12 miesięcy 0 zł

przez 12 miesięcy 0 zł

przez 12 miesięcy z bankomatów Credit Agricole 0 zł

przez 12 miesięcy Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie rachunku przez 12 miesięcy

• 0 zł za przelewy zwykłe w CA24 Mobile i CA24 eBank przez 12 miesięcy

• 0 zł za dzierżawę terminala ELAVON przez 12 miesięcy w ramach programu Polska Bezgotówkowa

• Do konta firmowego możesz założyć rachunki w EUR, USD, GBP. Dzięki temu przeprowadzisz rozliczenia z partnerami za granicą w tych walutach nie ponosząc kosztów przewalutowania.

• Do dyspozycji masz: przelewy walutowe SWIFT, niedrogie przelewy SEPA w euro.

• Dodatkowym ułatwieniem są karty walutowe Visa Business wydawane do rachunków w EUR i USD. Możesz je zabrać w podróż służbową lub płacić nimi przez internet.

• Jeśli Twoja firma obraca gotówką, możesz wpłacać ją za darmo we wpłatomatach zlokalizowanych przy naszych placówkach. Limit wpłat przy pomocy jednej karty to aż 60 000 zł w ciągu 24 godzin.



Do kiedy trwa promocja?

• 31.06.2025



Jak otrzymać nagrodę?

• do 1200 zł – 100 zł za każdy miesiąc przez 12 miesięcy za spełnienie w danym miesiącu warunków:

- zapewnienie wpływów na Konto Biznes w wysokości min. 3000 zł

- wykonanie min. 3 płatności kartą

• 800 zł – zwolnienie z opłat za dzierżawę terminala POS przez 24 miesiące



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci (brak konta firmowego w Credit Agricole)

• Osoby prowadzące JDG, spółki, rolnicy



Zalety:

Łatwy do zdobycia bonus, kilka pakietów do wyboru, nowoczesna bankowość.



Haczyki:

Premia wymaga aktywności, po promocji mogą pojawić się opłaty. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



Nest Bank



BIZnest Konto



skorzystaj 600 zł (Allegro) 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach Euronet 0 zł Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie rachunku

• 0 zł za kartę - nieważne ile transakcji w miesiącu wykonasz

• 0 zł za wszystkie przelewy internetowe Elixir (także do ZUS i US). Bez żadnych limitów

• 0 zł za przelewy natychmiastowe. W aplikacji 5 pierwszych w każdym miesiącu masz za darmo - wystarczy, że jesteś aktywny na BIZnest Koncie (zapewnij wpływy min. 5000 zł i zapłać ZUS lub US)

• 0 zł za wypłaty i wpłaty gotówki kartą masz za darmo w prawie 7000 bankomatach sieci Euronet

• 0 zł za wpłaty i wypłaty gotówki BLIKIEM w bankomatach innych banków oraz sieci Euronet i Planet Cash - nie zapłacisz prowizji



Do kiedy trwa promocja?

• 31.12.2025 r.



Jak otrzymać nagrodę?

• Voucher 600 zł na Allegro - za założenie konta firmowego, rejestrację konta Firma na Allegro z linku z banku, wystawienie min. 1 oferty i wskazanie BIZnest Konto do wypłaty środków za wystawione i sprzedane oferty



Kto może skorzystać do promocji?

• Nowi klienci (brak konta w Nest Banku)

• Osoby prowadzące działalność gospodarczą

• Spółki (cywilna, jawna, partnerska, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna), fundacja lub stowarzyszenie

• Udziel zgód marketingowych najpóźniej w dniu zawarcia umowy, o której mowa w pkt. 2 (muszą być aktywne przez cały okres trwania promocji min. 2 zgody marketingowe na dowolne kanały kontaktu).



Zalety:

Prosta oferta, szybkie otwarcie online, darmowe podstawowe operacje.



Haczyki:

Niższa premia, mniej rozbudowane usługi dodatkowe. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



PKO Bank Polski



Konto Firmowe



skorzystaj 1050 zł 0 zł

przez 2 lata 0 zł

przez 2 lata 0 zł

w bankomatach PKO BP 0 zł

w aplikacji IKO Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie PKO Konta Firmowego przy wpływach na ten rachunek min. 2 000 zł/mies.

• 0 zł za prowadzenie PKO Konta Firmowego Premium przy wpływach na ten rachunek min. 50 000 zł/mies.

• 0 zł za obsługę karty z funkcją wielowalutową przy min. 5 transakcjach bezgotówkowych w mies.

• 0 zł za przelewy standardowe w aplikacji IKO

• 0 zł za najem terminala płatniczego w Programie Polska Bezgotówkowa przez pierwsze 12 mies.

• e-księgowość - wystawiasz faktury za darmo, a w razie potrzeby możesz skorzystać z pomocy księgowej



Do kiedy trwa promocja?

• 31.08.2025 r. lub do wyczerpania łącznej kwoty premii



Jak otrzymać nagrodę?

• 750 zł za płatności kartą (150 zł w każdym miesiącu promocji - jeśli w danym miesiącu promocji zapłacisz kartą Visa do konta firmowego na kwotę min. 500 zł)

• 300 zł za podpisanie umowy o terminal POS



Kto może skorzystać do promocji?

• osoby, które prowadzą lub zarejestrują jednoosobową działalność gospodarczą w Polsce

• nowi klienci PKO BP (brak konta firmowego od 1 listopada 2024 r.)



Zalety:

Łatwa premia, szeroka sieć oddziałów, promocja dla nowych firm.



Haczyki:

Premia tylko dla nowych klientów, limity czasowe, po promocji opłaty mogą wzrosnąć. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



VeloBank



VeloKonto Firma



skorzystaj 1800 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach VeloBank i Planet Cash 0 zł

10 / mies. Szczegóły oferty:

• 0 zł za prowadzenie konta gdy w miesiącu wykonasz przelew do ZUS na kwotę 300 zł lub wpłacisz na konto min. 5000 zł miesięcznie

• 10 bezpłatnych przelewów elektronicznych w miesiącu, kolejny 1,20 zł

• 0 zł za przelew elektroniczny do US

• 0 zł za wydanie karty

• 0 zł od wypłat gotówki z bankomatów Planet Cash

• 0 zł za wpłaty we wpłatomacie w oddziale VeloBanku



Do kiedy trwa promocja?

• 31.12.2025 r.



Jak otrzymać nagrodę?

• 200 zł – za otwarcie VeloKonta Firma online do 31.12.2025 r. i spełnienie warunków aktywności przez 6 kolejnych miesięcy:

- utrzymanie średniomiesięcznego salda min. 4.000 zł,

- wykonanie co najmniej jednego przelewu do ZUS lub US miesięcznie

• do 210 zł – 35 zł za każdy miesiąc (maks. 6 miesięcy) za wykonanie transakcji bezgotówkowych kartą na min. 1000 zł miesięcznie

• do 180 zł – 30 zł za każdy miesiąc (maks. 6 miesięcy) za utrzymanie średniomiesięcznego salda powyżej 20.000 zł

• 120 zł – za podpisanie umowy o terminal płatniczy Planet Pay i zapewnienie wpływu z terminala na konto

• 500 zł – za podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym na min. 100.000 zł

• 500 zł – za skorzystanie z leasingu lub pożyczki leasingowej na min. 100.000 zł

• 90 zł – za wynajem urządzenia elektronicznego (np. smartfon, laptop, tablet) przez bolttech Poland w ramach oferty dla klientów VeloBanku



Kto może skorzystać do promocji?

• nowi klienci VeloBanku (nie posiadasz rachunku firmowego w VeloBanku otwartego przed 1.01.2025 r.)

• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą

• utrzymasz średniomiesięczne saldo na poziomie min. 4000 zł

• wykonasz przynajmniej jeden przelew do ZUS lub US z rachunku VeloKonta Firma



Zalety:

Premia za aktywność, elastyczne bonusy, 0 zł za konto.



Haczyki:

Premia wymaga spełnienia kilku warunków, część bonusów wymaga podpisania dodatkowych umów. Bank / Nazwa konta Maks. bonus Prowadzenie konta Karta Wypłaty z bankomatów Przelewy internetowe



mBank



mBiznes Konto Standard



skorzystaj 656 zł 0 zł 0 zł 0 zł

w bankomatach mBanku i Planet Cash na terenie Polski (dla wypłaty min. 300 zł) 0 zł

za przelewy w PLN

10 / mies.



0 zł

za przelewy w EUR

10 / mies. Szczegóły oferty:

• bezterminowo 0 zł za prowadzenie konta firmowego

• bezterminowo 0 zł za pakiet 10 internetowych przelewów krajowych w PLN w każdym miesiącu

• bezterminowo 0 zł za pakiet 10 internetowych przelewów w EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii, Liechtensteinu i Szwajcarii w każdym miesiącu

• 0 zł za pierwszą kartę debetową wybraną na promocyjnym wniosku o konto: Visa Business Debit, Mastercard Debit Business, Mastercard Business WOŚP, Mastercard Business WOŚP Mobilną

• 0 zł za przelewy internetowe do ZUS-u i Urzędu Skarbowego

• 0 zł za przelewy i płatności BLIKIEM

• 0 zł za wypłaty w bankomatach mBanku, Planet Cash na terenie Polski (dla wypłaty min. 300 zł)

• 0 zł za wpłatomaty mBanku, Planet Cash, Cashline na terenie Polski

• 0 zł za prowadzenie do 5 kont mBiznes Konto Pomocnicze z 10 darmowymi przelewami internetowymi w PLN miesięcznie dla każdego konta przez 12 miesięcy

• 1 zł za mKsięgowość Komfort na okres 3 miesięcy



Do kiedy trwa promocja?

• 28.05.2025 r.



Jak otrzymać nagrodę?

• do 656 zł - oszczędność wynikająca z opłaty w wysokości 1 zł za korzystanie z mKsięgowości Komfort przez 3 miesiące od dnia zawarcia umowy o prowadzenie Rachunku bieżącego (standardowa opłata to 219 zł netto miesięcznie).



Kto może skorzystać do promocji?

• osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą



Zalety:

Nowoczesna bankowość, 0 zł za konto i kartę przez rok, pakiet darmowych przelewów.



Haczyki:

Po roku opłaty za niektóre operacje, limity na darmowe przelewy, wykluczenia dla obecnych klientów.

Kluczowe elementy, na które warto zwrócić uwagę

Szczegółowe omówienie ofert

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania

Koszty prowadzenia konta

Koszty karty debetowej

Koszty przelewów internetowych

Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów

Dodatkowe usługi i ich koszty

Okres trwania promocji i warunki wykluczenia

Zalety i "Haczyki"

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 2700 zł . Składa się z miesięcznych premii po 150 zł, które można otrzymać przez 6 miesięcy (implikowane przez podsumowanie: 3 * 6 * 150 zł = 2700 zł) za spełnienie w danym miesiącu co najmniej jednego z trzech warunków: Płatności kartą debetową lub BLIK na min. 2000 zł. Zawarcie umowy o terminal płatniczy i zapewnienie wpływów z terminala na min. 2000 zł. Posiadanie lub otwarcie konta walutowego i wykonanie przelewów/płatności kartą do tego konta na min. 500 jednostek danej waluty. Bonus jest wypłacany w miesięcznych ratach. Premia wymaga aktywności (transakcje kartą/BLIK, wymiana walut, lokata, wpływy).

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z miesięcznych premii po 150 zł, które można otrzymać przez 6 miesięcy (implikowane przez podsumowanie: 3 * 6 * 150 zł = 2700 zł) za spełnienie w danym miesiącu co najmniej jednego z trzech warunków: Bonus jest wypłacany w miesięcznych ratach. Premia wymaga aktywności (transakcje kartą/BLIK, wymiana walut, lokata, wpływy). Koszty prowadzenia konta : 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta firmowego. Opłaty mogą pojawić się po okresie promocyjnym.

: za otwarcie i prowadzenie konta firmowego. Opłaty mogą pojawić się po okresie promocyjnym. Koszty karty debetowej : 0 zł za używanie pierwszej karty debetowej, wymagane zgody marketingowe. Opłaty mogą pojawić się po okresie promocyjnym.

: za używanie pierwszej karty debetowej, wymagane zgody marketingowe. Opłaty mogą pojawić się po okresie promocyjnym. Koszty przelewów internetowych : 0 zł za przelewy Elixir w PLN, 0 zł za 10 przelewów natychmiastowych Bluecash w miesiącu, 0 zł za przelewy SEPA przez internet w EUR do krajów EOG, 0 zł za realizację poleceń zapłaty i zleceń stałych.

: za przelewy Elixir w PLN, za 10 przelewów natychmiastowych Bluecash w miesiącu, za przelewy SEPA przez internet w EUR do krajów EOG, za realizację poleceń zapłaty i zleceń stałych. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł za wypłaty kodem BLIK z bankomatów w Polsce, 0 zł za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie (wymagane zgody marketingowe).

: za wypłaty kodem BLIK z bankomatów w Polsce, za wypłaty z bankomatów w Polsce i na świecie (wymagane zgody marketingowe). Dodatkowe usługi i ich koszty : 0 zł za zaprowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego (EUR, USD lub GBP). Oferta terminala płatniczego (bonus za zawarcie umowy).

: za zaprowadzenie jednego dodatkowego konta walutowego (EUR, USD lub GBP). Oferta terminala płatniczego (bonus za zawarcie umowy). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 30.11.2025 . Skierowana do nowych klientów, którzy nie mieli konta firmowego w Santander przez ostatnie 12 miesięcy. Dostępna dla JDG (z wyłączeniem spółek cywilnych) z przychodami poniżej 10 mln zł rocznie, posiadających polski dowód osobisty. Wymaga wyrażenia i utrzymania zgód marketingowych.

: Promocja trwa . Skierowana do nowych klientów, którzy nie mieli konta firmowego w Santander przez ostatnie 12 miesięcy. Dostępna dla JDG (z wyłączeniem spółek cywilnych) z przychodami poniżej 10 mln zł rocznie, posiadających polski dowód osobisty. Wymaga wyrażenia i utrzymania zgód marketingowych. Zalety i "Haczyki": Zalety: Bardzo wysoka premia podzielona na kilka prostych etapów, nowoczesna bankowość, 0 zł za konto i kartę (przy spełnieniu warunków). Haczyki: Premia wymaga aktywności, opłaty po okresie promocyjnym, wykluczenia dla obecnych klientów i spółek cywilnych.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Najwyższy maksymalny bonus na rynku - 3000 zł . Warunki: 300 zł za zdalne otwarcie konta online z kartą i spełnienie warunków aktywacji. Do 1000 zł (10 x 100 zł) za wykonanie przelewu do ZUS (min. 300 zł) i wpływ na konto (min. 3000 zł) w danym miesiącu. Do 500 zł (10 x 50 zł) za transakcje bezgotówkowe telefonem/zegarkiem (Google Pay, Garmin Pay, Apple Pay) na min. 500 zł miesięcznie. Do 500 zł za zawarcie umowy o terminal płatniczy banku i przyjęcie płatności na tym terminalu. 700 zł za zawarcie pierwszej umowy leasingu, faktoringu lub kredytu/pożyczki. Bonus jest mieszany (jednorazowe kwoty i miesięczne raty). Premia jest rozbita na etapy i wymaga aktywnej działalności oraz spełnienia szczegółowych warunków.

: Najwyższy . Warunki: Bonus jest mieszany (jednorazowe kwoty i miesięczne raty). Premia jest rozbita na etapy i wymaga aktywnej działalności oraz spełnienia szczegółowych warunków. Koszty prowadzenia konta : 0 zł , jeśli w danym miesiącu wpłynie suma min. 2000 zł lub wykonasz z tego konta płatność do ZUS.

: , jeśli w danym miesiącu wpłynie suma min. 2000 zł lub wykonasz z tego konta płatność do ZUS. Koszty karty debetowej : 0 zł , jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł miesięcznie.

: , jeśli wykonasz transakcje bezgotówkowe na min. 500 zł miesięcznie. Koszty przelewów internetowych : 0 zł za przelewy krajowe zlecane przez aplikację PeoPay.

: za przelewy krajowe zlecane przez aplikację PeoPay. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK, 0 zł w bankomatach Pekao.

: za wypłaty BLIK z bankomatów w Polsce oznaczonych logo BLIK, w bankomatach Pekao. Dodatkowe usługi i ich koszty : 0 zł za prowadzenie kont pomocniczych w 18 walutach obcych. 5,5% na Koncie Oszczędnościowym Biznes (do 200 000 zł, przez 3 miesiące). Oferta terminala i produktów kredytowych/leasingowych/faktoringowych (bonusy za zawarcie umów).

: za prowadzenie kont pomocniczych w 18 walutach obcych. 5,5% na Koncie Oszczędnościowym Biznes (do 200 000 zł, przez 3 miesiące). Oferta terminala i produktów kredytowych/leasingowych/faktoringowych (bonusy za zawarcie umów). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 30.06.2025 . Skierowana do nowych klientów, którzy nie posiadali konta firmowego w Pekao od 1 września 2023 r.. Dostępna dla JDG. Wymaga wyrażenia wymaganych zgód marketingowych.

: Promocja trwa . Skierowana do nowych klientów, którzy nie posiadali konta firmowego w Pekao od 1 września 2023 r.. Dostępna dla JDG. Wymaga wyrażenia wymaganych zgód marketingowych. Zalety i "Haczyki": Zalety: Najwyższa premia na rynku, szeroka dostępność oddziałów, nowoczesna aplikacja mobilna. Haczyki: Premia rozbita na etapy, wymaga aktywnej działalności i spełnienia szczegółowych warunków.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 2900 zł . Składa się z: 300 zł premii gotówkowej na start za otwarcie online z kodem, zgody marketingowe i wykonanie 2 przelewów do ZUS lub US (każdy w innym miesiącu). Do 2000 zł premii "Moneyback" (zwrot 10%) za przelewy do ZUS i płatności na stacjach paliw kartą debetową Mastercard z Plusem (do 200 zł miesięcznie przez 10 miesięcy) - warunkiem otrzymania moneybacku za dany miesiąc jest zaksięgowanie wpływów na min. 7000 zł ORAZ realizacja min. jednego przelewu do ZUS w tym miesiącu . 600 zł karty podarunkowej Allegro za założenie Konta Firma na Allegro z linku banku, wystawienie min. 1 oferty i wskazanie iKonta Biznes do wypłat. Bonus jest mieszany (gotówka na start, moneyback w ratach, voucher jednorazowy).

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z: Bonus jest mieszany (gotówka na start, moneyback w ratach, voucher jednorazowy). Koszty prowadzenia konta : 0 zł za prowadzenie rachunku podstawowego.

: za prowadzenie rachunku podstawowego. Koszty karty debetowej : 0 zł za korzystanie z karty Mastercard z Plusem do 31.12.2026 r. .

: za korzystanie z karty Mastercard z Plusem . Koszty przelewów internetowych : 0 zł za krajowe przelewy (Elixir), do ZUS i US, oraz transgraniczne/SEPA w trybie zwykłym przy opcji SHA.

: za krajowe przelewy (Elixir), do ZUS i US, oraz transgraniczne/SEPA w trybie zwykłym przy opcji SHA. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł za korzystanie z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku.

: za korzystanie z bankomatów zlokalizowanych w oddziałach Alior Banku. Dodatkowe usługi i ich koszty : 4,75% na lokacie firmowej na 122 dni (do 10 mln PLN). 2% na lokacie firmowej na 92 dni (do 10 mln USD). Darmowa aplikacja księgowa. Oferta Allegro Firma (bonus).

: 4,75% na lokacie firmowej na 122 dni (do 10 mln PLN). 2% na lokacie firmowej na 92 dni (do 10 mln USD). Darmowa aplikacja księgowa. Oferta Allegro Firma (bonus). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.01.2026 . Skierowana do JDG. Nowi klienci, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie posiadali żadnego produktu firmowego w Alior Banku. Mogą skorzystać osoby zakładające nową JDG w CEIDG przez bankowość Alior Online. Wymaga wyrażenia zgód marketingowych.

: Promocja trwa . Skierowana do JDG. Nowi klienci, którzy w ciągu ostatnich 24 miesięcy nie posiadali żadnego produktu firmowego w Alior Banku. Mogą skorzystać osoby zakładające nową JDG w CEIDG przez bankowość Alior Online. Wymaga wyrażenia zgód marketingowych. Zalety i "Haczyki": Zalety: Wysoka premia (moneyback ZUS/paliwo, bon Allegro, bonus na start), darmowa aplikacja księgowa, 0 zł za kartę do 2026 r.. Haczyki: Wysokie wymagane wpływy (min. 7000 zł miesięcznie) I przelew do ZUS/miesiąc dla moneybacku, limity miesięczne premii moneyback, część nagród tylko dla sprzedających na Allegro.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 2400 zł . Składa się z: Do 1200 zł (6 x 200 zł) za miesięczną aktywność (wpływy zewnętrzne min. 1000 zł, płatności kartą/BLIK min. 500 zł, przelew do ZUS lub US z formatki). Do 600 zł (6 x 100 zł) dodatkowo za założenie JDG przez CEIDG/bank + spełnienie w/w warunków aktywności. 600 zł jednorazowo za podpisanie umowy o terminal płatniczy Millennium POS lub SoftPOS i zapewnienie wpływu z terminala na min. 1000 zł w kolejnym miesiącu. Bonus jest mieszany (miesięczne raty i jednorazowa wypłata).

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z: Bonus jest mieszany (miesięczne raty i jednorazowa wypłata). Koszty prowadzenia konta : 0 zł przez 2 lata . Po 2 latach 0 zł , jeśli raz w miesiącu zrobisz przelew do ZUS/US lub na konto wpłynie min. 1000 zł miesięcznie.

: . Po 2 latach , jeśli raz w miesiącu zrobisz przelew do ZUS/US lub na konto wpłynie min. 1000 zł miesięcznie. Koszty karty debetowej : 0 zł przez 2 lata .

: . Koszty przelewów internetowych : 0 zł przez 2 lata za krajowe w PLN oraz EUR do krajów EOG i SEPA w trybie standardowym.

: za krajowe w PLN oraz EUR do krajów EOG i SEPA w trybie standardowym. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł przez 2 lata .

: . Dodatkowe usługi i ich koszty : 0 zł za prowadzenie pierwszego i kolejnych kont walutowych w GBP, EUR, CHF, USD. 0 zł za obsługę karty kredytowej Millennium Visa Business. Oferta terminala (bonus).

: za prowadzenie pierwszego i kolejnych kont walutowych w GBP, EUR, CHF, USD. za obsługę karty kredytowej Millennium Visa Business. Oferta terminala (bonus). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.07.2025 lub do wyczerpania limitu promocyjnych kont . Warunki przystąpienia nie są w pełni sprecyzowane dla wszystkich, ale bonusy kierowane są m.in. do osób zakładających firmę przez bank. Po 2 latach mogą pojawić się opłaty.

: Promocja trwa . Warunki przystąpienia nie są w pełni sprecyzowane dla wszystkich, ale bonusy kierowane są m.in. do osób zakładających firmę przez bank. Po 2 latach mogą pojawić się opłaty. Zalety i "Haczyki": Zalety: 2 lata bez opłat za konto, kartę i operacje, wysoka premia za aktywność i założenie firmy przez bank. Haczyki: Po 2 latach mogą pojawić się opłaty, limity liczby promocyjnych kont.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 2700 zł . Składa się z: 100 zł za otwarcie konta z kartą. 50 zł za wyrażenie zgód marketingowych. 100 zł za przelew do ZUS w ciągu 3 miesięcy. Do 600 zł za utrzymanie odpowiedniego średniomiesięcznego salda (od 10k zł do 30k zł) przez 5 kolejnych miesięcy. Do 600 zł moneyback 3% za płatności kartą (min. 500 zł/miesiąc, max. 100 zł/miesiąc przez 6 miesięcy). 50 zł za połączenie obsługi konta osobistego i firmowego. 500 zł za podpisanie umowy o kredyt firmowy. 700 zł e-kod Allegro za założenie konta firmowego, rejestrację konta Allegro Firma z linku banku, min. 1 ofertę i wskazanie konta do wypłat. Bonus jest mieszany (jednorazowe kwoty, moneyback i bonusy za saldo w ratach, voucher). Część premii wymaga podpisania dodatkowych umów.

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z: Bonus jest mieszany (jednorazowe kwoty, moneyback i bonusy za saldo w ratach, voucher). Część premii wymaga podpisania dodatkowych umów. Koszty prowadzenia konta : 0 zł bezwarunkowo przez 2 lata . Po 2 latach opłaty wracają.

: . Po 2 latach opłaty wracają. Koszty karty debetowej : 0 zł bezwarunkowo przez 2 lata . Po 2 latach opłaty wracają.

: . Po 2 latach opłaty wracają. Koszty przelewów internetowych : 0 zł bezwarunkowo przez 2 lata za wszystkie krajowe internetowe, oraz za zagraniczne w PLN i walutach obcych zlecane online (opłaty Citi Handlowy).

: za wszystkie krajowe internetowe, oraz za zagraniczne w PLN i walutach obcych zlecane online (opłaty Citi Handlowy). Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł bezwarunkowo przez 2 lata z bankomatów w Polsce.

: z bankomatów w Polsce. Dodatkowe usługi i ich koszty : Oferta kredytu firmowego i Allegro Firma (bonusy).

: Oferta kredytu firmowego i Allegro Firma (bonusy). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.05.2025 . Skierowana do nowych klientów, którzy nie mieli CitiKonta dla Biznesu. Dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ograniczenia dla nierezydentów. Wymaga zgód marketingowych.

: Promocja trwa . Skierowana do nowych klientów, którzy nie mieli CitiKonta dla Biznesu. Dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Ograniczenia dla nierezydentów. Wymaga zgód marketingowych. Zalety i "Haczyki": Zalety: Bezwarunkowy brak opłat przez 2 lata, wysoka premia gotówkowa i Allegro, szeroki zakres bezpłatnych operacji. Haczyki: Po 2 latach opłaty wracają, część premii wymaga podpisania dodatkowych umów, ograniczenia dla nierezydentów.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 2000 zł . Składa się z: Do 1200 zł (12 x 100 zł) za miesięczną aktywność (wpływy na min. 3000 zł, min. 3 płatności kartą). 800 zł zwolnienia z opłat za dzierżawę terminala POS przez 24 miesiące w programie Polska Bezgotówkowa. Bonus jest mieszany (miesięczne raty i zwolnienie z opłat za usługę). Premia wymaga aktywności.

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z: Bonus jest mieszany (miesięczne raty i zwolnienie z opłat za usługę). Premia wymaga aktywności. Koszty prowadzenia konta : 0 zł przez 12 miesięcy . Po promocji mogą pojawić się opłaty.

: . Po promocji mogą pojawić się opłaty. Koszty karty debetowej : 0 zł przez 12 miesięcy . Po promocji mogą pojawić się opłaty.

: . Po promocji mogą pojawić się opłaty. Koszty przelewów internetowych : 0 zł przez 12 miesięcy za przelewy zwykłe w CA24 Mobile i CA24 eBank. Dostępne przelewy walutowe SWIFT i niedrogie przelewy SEPA w euro.

: za przelewy zwykłe w CA24 Mobile i CA24 eBank. Dostępne przelewy walutowe SWIFT i niedrogie przelewy SEPA w euro. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł przez 12 miesięcy z bankomatów Credit Agricole. Darmowe wpłaty we wpłatomatach banku (limit 60 000 zł/24h/karta). Po promocji mogą pojawić się opłaty.

: z bankomatów Credit Agricole. Darmowe wpłaty we wpłatomatach banku (limit 60 000 zł/24h/karta). Po promocji mogą pojawić się opłaty. Dodatkowe usługi i ich koszty : Możliwość założenia rachunków walutowych (EUR, USD, GBP). Karty walutowe Visa Business (EUR, USD). Darmowa dzierżawa terminala ELAVON przez 12 miesięcy w ramach programu Polska Bezgotówkowa.

: Możliwość założenia rachunków walutowych (EUR, USD, GBP). Karty walutowe Visa Business (EUR, USD). Darmowa dzierżawa terminala ELAVON przez 12 miesięcy w ramach programu Polska Bezgotówkowa. Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.06.2025 . Skierowana do nowych klientów (brak konta firmowego w Credit Agricole). Dostępna dla JDG, spółek, rolników.

: Promocja trwa . Skierowana do nowych klientów (brak konta firmowego w Credit Agricole). Dostępna dla JDG, spółek, rolników. Zalety i "Haczyki": Zalety: Łatwy do zdobycia bonus, kilka pakietów do wyboru, nowoczesna bankowość. Haczyki: Premia wymaga aktywności, po promocji mogą pojawić się opłaty.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Maksymalny bonus to 600 zł w formie vouchera Allegro . Warunki: Założenie konta, rejestracja konta Allegro Firma z linku banku, wystawienie min. 1 oferty i wskazanie BIZnest Konta do wypłaty środków. Bonus jest jednorazowy. Niższa premia w porównaniu do innych ofert.

: Maksymalny bonus to . Warunki: Założenie konta, rejestracja konta Allegro Firma z linku banku, wystawienie min. 1 oferty i wskazanie BIZnest Konta do wypłaty środków. Bonus jest jednorazowy. Niższa premia w porównaniu do innych ofert. Koszty prowadzenia konta : 0 zł bezwarunkowo .

: . Koszty karty debetowej : 0 zł bezwarunkowo .

: . Koszty przelewów internetowych : 0 zł za wszystkie przelewy internetowe Elixir (w tym ZUS i US) bez limitów . 0 zł za 5 pierwszych przelewów natychmiastowych w aplikacji miesięcznie (wymaga aktywności: wpływy min. 5000 zł i płatność do ZUS lub US).

: za wszystkie przelewy internetowe Elixir (w tym ZUS i US) . za 5 pierwszych przelewów natychmiastowych w aplikacji miesięcznie (wymaga aktywności: wpływy min. 5000 zł i płatność do ZUS lub US). Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł kartą w prawie 7000 bankomatach Euronet. 0 zł BLIKIEM w bankomatach innych banków oraz sieci Euronet i Planet Cash.

: kartą w prawie 7000 bankomatach Euronet. BLIKIEM w bankomatach innych banków oraz sieci Euronet i Planet Cash. Dodatkowe usługi i ich koszty : Oferta Allegro Firma (bonus). Mniej rozbudowane usługi dodatkowe w porównaniu do innych ofert.

: Oferta Allegro Firma (bonus). Mniej rozbudowane usługi dodatkowe w porównaniu do innych ofert. Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.12.2025 r. . Skierowana do nowych klientów (brak konta w Nest Banku). Dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek (cywilna, jawna, partnerska, z o.o., akcyjna), fundacji lub stowarzyszeń. Wymaga udzielenia i utrzymania min. 2 zgód marketingowych przez cały okres promocji.

: Promocja trwa . Skierowana do nowych klientów (brak konta w Nest Banku). Dostępna dla osób prowadzących działalność gospodarczą, spółek (cywilna, jawna, partnerska, z o.o., akcyjna), fundacji lub stowarzyszeń. Wymaga udzielenia i utrzymania min. 2 zgód marketingowych przez cały okres promocji. Zalety i "Haczyki": Zalety: Prosta oferta, szybkie otwarcie online, darmowe podstawowe operacje (konto, karta, przelewy Elixir bez limitu, wypłaty z Euronetu). Haczyki: Niższa premia, mniej rozbudowane usługi dodatkowe.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 1050 zł . Składa się z: 750 zł za płatności kartą (150 zł w każdym miesiącu promocji, jeśli w danym miesiącu zapłacisz kartą Visa na min. 500 zł). 300 zł za podpisanie umowy o terminal POS. Bonus jest mieszany (miesięczne raty i jednorazowa wypłata). Premia jest łatwa do zdobycia, ale tylko dla nowych klientów.

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z: Bonus jest mieszany (miesięczne raty i jednorazowa wypłata). Premia jest łatwa do zdobycia, ale tylko dla nowych klientów. Koszty prowadzenia konta : 0 zł przy wpływach na rachunek min. 2 000 zł/mies. (PKO Konto Firmowe). 0 zł przy wpływach na rachunek min. 50 000 zł/mies. (PKO Konto Firmowe Premium). Po promocji opłaty mogą wzrosnąć.

: przy wpływach na rachunek min. 2 000 zł/mies. (PKO Konto Firmowe). przy wpływach na rachunek min. 50 000 zł/mies. (PKO Konto Firmowe Premium). Po promocji opłaty mogą wzrosnąć. Koszty karty debetowej : 0 zł za obsługę karty z funkcją wielowalutową przy min. 5 transakcjach bezgotówkowych w mies.. Po promocji opłaty mogą wzrosnąć.

: za obsługę karty z funkcją wielowalutową przy min. 5 transakcjach bezgotówkowych w mies.. Po promocji opłaty mogą wzrosnąć. Koszty przelewów internetowych : 0 zł za przelewy standardowe w aplikacji IKO.

: za przelewy standardowe w aplikacji IKO. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł w bankomatach PKO BP. Po promocji opłaty mogą wzrosnąć.

: w bankomatach PKO BP. Po promocji opłaty mogą wzrosnąć. Dodatkowe usługi i ich koszty : 0 zł za najem terminala płatniczego w Programie Polska Bezgotówkowa przez pierwsze 12 mies.. E-księgowość (darmowe wystawianie faktur). Karta z funkcją wielowalutową.

: za najem terminala płatniczego w Programie Polska Bezgotówkowa przez pierwsze 12 mies.. E-księgowość (darmowe wystawianie faktur). Karta z funkcją wielowalutową. Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.08.2025 r. lub do wyczerpania łącznej kwoty premii . Skierowana do osób prowadzących lub rejestrujących JDG w Polsce. Nowi klienci PKO BP (brak konta firmowego od 1 listopada 2024 r.).

: Promocja trwa . Skierowana do osób prowadzących lub rejestrujących JDG w Polsce. Nowi klienci PKO BP (brak konta firmowego od 1 listopada 2024 r.). Zalety i "Haczyki": Zalety: Łatwa premia (przy spełnieniu warunków), szeroka sieć oddziałów, promocja dla nowych firm. Haczyki: Premia tylko dla nowych klientów, limity czasowe, po promocji opłaty mogą wzrosnąć.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Łączny maksymalny bonus to 1800 zł . Składa się z: 200 zł za otwarcie online do 31.12.2025 r. i spełnienie warunków aktywności przez 6 kolejnych miesięcy (średnie saldo min. 4000 zł, min. 1 przelew do ZUS lub US miesięcznie). Do 210 zł (6 x 35 zł) za transakcje bezgotówkowe kartą na min. 1000 zł miesięcznie. Do 180 zł (6 x 30 zł) za utrzymanie średniomiesięcznego salda powyżej 20 000 zł. 120 zł za podpisanie umowy o terminal Planet Pay i zapewnienie wpływu z terminala. 500 zł za podpisanie umowy o kredyt w rachunku bieżącym na min. 100 000 zł. 500 zł za skorzystanie z leasingu lub pożyczki leasingowej na min. 100 000 zł. 90 zł za wynajem urządzenia elektronicznego (np. smartfon, laptop, tablet) przez bolttech Poland. Bonus jest mieszany (jednorazowe kwoty i miesięczne raty). Premia wymaga spełnienia kilku warunków, część bonusów wymaga podpisania dodatkowych umów.

: Łączny maksymalny bonus to . Składa się z: Bonus jest mieszany (jednorazowe kwoty i miesięczne raty). Premia wymaga spełnienia kilku warunków, część bonusów wymaga podpisania dodatkowych umów. Koszty prowadzenia konta : 0 zł , gdy w miesiącu wykonasz przelew do ZUS na kwotę 300 zł lub wpłacisz na konto min. 5000 zł miesięcznie.

: , gdy w miesiącu wykonasz przelew do ZUS na kwotę 300 zł lub wpłacisz na konto min. 5000 zł miesięcznie. Koszty karty debetowej : 0 zł za wydanie karty.

: za wydanie karty. Koszty przelewów internetowych : 10 bezpłatnych przelewów elektronicznych Elixir w miesiącu (kolejny 1,20 zł). 0 zł za przelew elektroniczny do US.

: 10 bezpłatnych przelewów elektronicznych Elixir w miesiącu (kolejny 1,20 zł). za przelew elektroniczny do US. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł od wypłat gotówki z bankomatów Planet Cash. 0 zł za wpłaty we wpłatomacie w oddziale VeloBanku.

: od wypłat gotówki z bankomatów Planet Cash. za wpłaty we wpłatomacie w oddziale VeloBanku. Dodatkowe usługi i ich koszty : Oferty terminala Planet Pay, kredytu/leasingu/pożyczki, wynajmu urządzenia (bonusy).

: Oferty terminala Planet Pay, kredytu/leasingu/pożyczki, wynajmu urządzenia (bonusy). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 31.12.2025 r. . Skierowana do nowych klientów VeloBanku (nie posiadających rachunku firmowego otwartego przed 1.01.2025 r.). Dostępna dla JDG. Wymaga utrzymania średniomiesięcznego salda min. 4000 zł i wykonania przynajmniej jednego przelewu do ZUS lub US dla części bonusu.

: Promocja trwa . Skierowana do nowych klientów VeloBanku (nie posiadających rachunku firmowego otwartego przed 1.01.2025 r.). Dostępna dla JDG. Wymaga utrzymania średniomiesięcznego salda min. 4000 zł i wykonania przynajmniej jednego przelewu do ZUS lub US dla części bonusu. Zalety i "Haczyki": Zalety: Premia za aktywność, elastyczne bonusy, 0 zł za konto (warunkowo). Haczyki: Premia wymaga spełnienia kilku warunków, część bonusów wymaga podpisania dodatkowych umów.

Maksymalna wartość bonusu i warunki jego uzyskania : Maksymalny bonus to 656 zł . Ma formę oszczędności wynikającej z promocyjnej opłaty 1 zł za korzystanie z mKsięgowości Komfort przez 3 miesiące (standardowa opłata to 219 zł netto miesięcznie). Bonus to oszczędność na usłudze księgowej. Niższa premia w porównaniu do wielu innych ofert.

: Maksymalny bonus to . Ma formę oszczędności wynikającej z promocyjnej opłaty 1 zł za korzystanie z mKsięgowości Komfort przez 3 miesiące (standardowa opłata to 219 zł netto miesięcznie). Bonus to oszczędność na usłudze księgowej. Niższa premia w porównaniu do wielu innych ofert. Koszty prowadzenia konta : bezterminowo 0 zł za prowadzenie konta firmowego. Mimo to, w haczykach wspomniane są opłaty po roku za niektóre operacje - źródła są tu niekonsekwentne.

: za prowadzenie konta firmowego. Mimo to, w haczykach wspomniane są opłaty po roku za niektóre operacje - źródła są tu niekonsekwentne. Koszty karty debetowej : 0 zł za pierwszą kartę debetową wybraną na promocyjnym wniosku. W haczykach wspomniane są opłaty po roku za niektóre operacje.

: za pierwszą kartę debetową wybraną na promocyjnym wniosku. W haczykach wspomniane są opłaty po roku za niektóre operacje. Koszty przelewów internetowych : bezterminowo 0 zł za pakiet 10 internetowych przelewów krajowych w PLN w każdym miesiącu. bezterminowo 0 zł za pakiet 10 internetowych przelewów w EUR do wybranych krajów (UE, EOG, Szwajcaria, Liechtenstein) w każdym miesiącu. 0 zł za przelewy internetowe do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. 0 zł za przelewy i płatności BLIKIEM. Obowiązują limity na darmowe przelewy Elixir i EUR.

: za pakiet 10 internetowych przelewów krajowych w PLN w każdym miesiącu. za pakiet 10 internetowych przelewów w EUR do wybranych krajów (UE, EOG, Szwajcaria, Liechtenstein) w każdym miesiącu. za przelewy internetowe do ZUS-u i Urzędu Skarbowego. za przelewy i płatności BLIKIEM. Obowiązują limity na darmowe przelewy Elixir i EUR. Koszty wypłat i wpłat z bankomatów/wpłatomatów : 0 zł w bankomatach mBanku i Planet Cash na terenie Polski (dla wypłat min. 300 zł). 0 zł we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline na terenie Polski.

: w bankomatach mBanku i Planet Cash na terenie Polski (dla wypłat min. 300 zł). we wpłatomatach mBanku, Planet Cash, Cashline na terenie Polski. Dodatkowe usługi i ich koszty : 0 zł za prowadzenie do 5 kont mBiznes Konto Pomocnicze z 10 darmowymi przelewami internetowymi w PLN miesięcznie dla każdego konta przez 12 miesięcy. mKsięgowość Komfort za 1 zł na okres 3 miesięcy (standardowa opłata 219 zł netto miesięcznie).

: za prowadzenie do 5 kont mBiznes Konto Pomocnicze z 10 darmowymi przelewami internetowymi w PLN miesięcznie dla każdego konta przez 12 miesięcy. mKsięgowość Komfort za 1 zł na okres 3 miesięcy (standardowa opłata 219 zł netto miesięcznie). Okres trwania promocji i warunki wykluczenia : Promocja trwa do 28.05.2025 r. . Skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wymagane wykluczenia dla obecnych klientów.

: Promocja trwa . Skierowana do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Wymagane wykluczenia dla obecnych klientów. Zalety i "Haczyki": Zalety: Nowoczesna bankowość, 0 zł za konto i kartę przez rok (wg haczyków - co jest sprzeczne ze szczegółami "bezterminowo"), pakiet darmowych przelewów. Haczyki: Po roku opłaty za niektóre operacje, limity na darmowe przelewy, wykluczenia dla obecnych klientów. Niska wartość bonusu w porównaniu do innych.

Wybór odpowiedniego konta firmowego to jedna z kluczowych decyzji dla przedsiębiorcy, mająca realny wpływ na codzienne finanse i koszty prowadzenia działalności. Rynek oferuje wiele propozycji, które różnią się opłatami, dostępnymi usługami i warunkami promocji. Aby ułatwić nawigację w gąszczu ofert, prezentujemy ranking kont firmowych dostępnych na rynku, zwracając uwagę na najważniejsze aspekty, które warto wziąć pod uwagę przy podejmowaniu decyzji.To jeden z najważniejszych aspektów. Niektóre banki oferują 0 zł za prowadzenie konta i obsługę karty pod warunkiem spełnienia prostych kryteriów, takich jak wykonanie jednego przelewu do ZUS/US lub zapewnienie minimalnego miesięcznego wpływu. Przykładowo, w Banku Pekao S.A. konto jest za 0 zł, jeśli wpłynie na nie min. 2000 zł lub wykonasz płatność do ZUS, a karta, jeśli zrobisz transakcje na min. 500 zł miesięcznie. VeloBank wymaga przelewu do ZUS na min. 300 zł lub wpłaty min. 5000 zł. Nest Bank wyróżnia się oferując 0 zł za prowadzenie rachunku i kartę bezwarunkowo, niezależnie od liczby transakcji. Z kolei inne banki, jak Millennium Bank czy Citi Handlowy, oferują darmowe usługi przez ograniczony czas (np. 2 lata), a po tym okresie mogą pojawić się opłaty, chyba że spełnione zostaną określone warunki. mBank deklaruje "bezterminowo 0 zł" za prowadzenie konta i pierwszą kartę, ale jest możliwość pojawienia się opłat za niektóre operacje po roku. Warto sprawdzić, czy warunki darmowości są łatwe do spełnienia w Twojej codziennej działalności, czy też wymagają dodatkowego wysiłku.Poza prowadzeniem konta, kluczowe są koszty przelewów i wypłat gotówki. Wiele ofert zapewnia 0 zł za przelewy krajowe ELIXIR, w tym często darmowe przelewy do ZUS i US. Należy jednak zwrócić uwagę na limity darmowych przelewów – niektóre banki oferują darmowe tylko pierwsze np. 10 przelewów w miesiącu (np. VeloBank, mBank). Koszty wypłat z bankomatów również znacząco się różnią. Niektóre banki oferują darmowe wypłaty tylko z własnej sieci bankomatów lub wskazanych sieci (np. Euronet, Planet Cash), czasem z dodatkowym warunkiem minimalnej kwoty wypłaty (np. mBank - min. 300 zł). Citi Handlowy oferuje 2 lata bezwarunkowo darmowych wpłat i wypłat z bankomatów w całej Polsce. Sprawdź, z jakich bankomatów najczęściej korzystasz i czy będą one darmowe w ramach wybranej oferty.Banki kuszą wysokimi bonusami, ale warunki ich otrzymania mogą być bardzo zróżnicowane pod względem złożoności. Bonusy często wymagają aktywności, takiej jak regularne wpływy na konto, płatności kartą/BLIKiem, wykonanie przelewów do ZUS/US, czy skorzystanie z innych produktów banku (np. terminala płatniczego, kredytu, leasingu). Przykładowo, w Santanderze bonus jest podzielony na części wymagające płatności kartą/BLIKiem, wpływów z terminala lub aktywności na koncie walutowym. W Banku Pekao S.A. maksymalny bonus 3000 zł wymaga spełnienia aż kilku warunków jednocześnie przez wiele miesięcy, w tym przelewów do ZUS, wpływów, transakcji telefonem/zegarkiem, umowy o terminal i umowy o kredyt/leasing/faktoring. Alior Bank oferuje moneyback (zwrot 10%) za płatności do ZUS i paliwo, ale wymaga to bardzo wysokich miesięcznych wpływów na konto (min. 7000 zł) oraz przelewu do ZUS. Zwróć uwagę, czy warunki bonusu są dla Ciebie realne do spełnienia i czy wymagają akcji, które i tak byś podejmował.Poniżej znajdziesz szczegółowe porównanie według kluczowych kryteriów, które pozwala lepiej zrozumieć różnice między ofertami poszczególnych banków, wychodząc poza samą wartość maksymalnego bonusu. Każda firma może ocenić, które kryteria (np. wysokość i forma bonusu, koszty prowadzenia, koszty przelewów, dostępność bankomatów, dodatkowe usługi) są dla niej najważniejsze.



Drodzy Czytelnicy i Czytelniczki,

Powyższy artykuł nie jest tekstem sponsorowanym. Jest to opis wyszukanych przez nas ofert, które z czystym sumieniem możemy polecić Wam do rozważenia. Dokładnie analizujemy warunki oferty, sprawdzamy wszystkie gwiazdki i haczyki, czytamy drobny druczek i regulaminy. Nie otrzymujemy za to wynagrodzenia, ani za publikację artykułu. Dlatego w tekście zamieściliśmy linki do formularzy oferty z programu partnerskiego, w którym uczestniczymy. Jeśli uważasz, że ten artykuł był dla Ciebie przydatny i chcesz skorzystać z oferty, użyj proszę naszych linków. Tylko wówczas nasza praca i czas poświęcone na przygotowanie tego artykułu zostaną wynagrodzone.