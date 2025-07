Ryanair inwestuje 400 mln dolarów w lotnisko Modlin: 25 nowych tras i setki miejsc pracy

Ryanair podpisał wieloletnią umowę z lotniskiem Warszawa-Modlin, zobowiązując się do ponad trzykrotnego zwiększenia ruchu pasażerskiego - z 1,5 mln pasażerów do ponad 5 mln rocznie do 2030 roku. W ramach umowy lotnisko zobowiązało się do rozbudowy terminala i stanowisk postojowych dla samolotów do 2027 roku, co ma znacząco poprawić komfort obsługi i zwiększyć przepustowość portu.

Przeczytaj także: Port Lotniczy Modlin: miażdżący raport NIK

Ryanair podwaja bazę w Modlinie – więcej samolotów, nowe trasy i miliony pasażerów

Ryanair w Polsce – największy tani przewoźnik z ofertą z 13 lotnisk

Nowa infrastruktura i miejsca pracy – inwestycje na lotnisku Modlin

Tanie latanie z Modlina – korzyści, ale też wyzwania dla pasażerów

Twoje prawa jako pasażera – ochrona bez względu na cenę biletu

opóźnienia lotu o ponad 3 godziny,

odwołania lotu z krótkim wyprzedzeniem (mniej niż 14 dni),

odmowy wejścia na pokład (np. z powodu overbookingu),

odszkodowania od 250 do 600 euro,

zapewnienia posiłków i napojów,

noclegu i transportu, jeśli trzeba oczekiwać do następnego dnia,

alternatywnego lotu lub zwrotu pieniędzy.

Nowy rozdział dla Mazowsza i pasażerów – szansa na rozwój i lepszą ofertę

Przeczytaj także: Lotnisko w Modlinie częściowo zamknięte

Na lotnisku do 2027 roku mają powstać co najmniej cztery nowe stanowiska odprawy pasażerów (dając łącznie 8) oraz cztery nowe stanowiska postojowe dla samolotów, co zwiększy ich liczbę do 12.Dzięki nowej infrastrukturze Ryanair zainwestuje 400 mln dolarów w Warszawie-Modlin, zwiększając flotę bazującą na lotnisku z 4 do 8 samolotów Boeing 737. Linia otworzy również do 25 nowych tras i zwiększy roczny ruch pasażerski z 1,5 mln w 2025 roku do ponad 5 mln w 2030 roku.W ramach podpisanej umowy Ryanair zwiększy flotę w Modlinie z 4 do 8 samolotów, z których pierwsze trzy pojawią się już w grudniu 2026 roku. Do tego czasu przewoźnik planuje uruchomić co najmniej 25 nowych tras, co da łącznie 60 połączeń z Modlina. Wśród nowych kierunków znajdą się popularne europejskie miasta i kurorty.Ryanair obsługuje połączenia z 13 polskich lotnisk, w tym z Modlina, Krakowa, Wrocławia, Gdańska czy Poznania. Najpopularniejsze kierunki to Londyn, Dublin, Mediolan, Paryż, Alicante i Bruksela, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród pasażerów.Dzięki tym zmianom Ryanair utworzy ponad 200 nowych miejsc pracy w Modlinie dla pilotów, personelu pokładowego i inżynierów, a samo lotnisko stworzy dodatkowo 400 nowych miejsc pracy związanych z obsługą pasażerów, ochroną lotniska, usługami oraz handlem.W ciągu najbliższych trzech lat, dzięki ścisłej współpracy Ryanaira i lotniska, Warszawa-Modlin ma szansę stać się najszybciej rozwijającym się portem lotniczym w Polsce, co sprzyjać będzie rozwojowi turystyki oraz generowaniu nowych miejsc pracy w województwie mazowieckim.Ryanair znacząco zwiększa dostępność tanich połączeń, co jest ogromnym plusem dla pasażerów szukających przystępnych cen i większego wyboru tras – komentuje ekspert ds. praw pasażerów z AirCashBack. Jednak trzeba pamiętać, że tanie linie często wiążą się z częstszymi opóźnieniami i odwołaniami lotów, co bywa dla pasażerów sporym utrudnieniem. Dlatego znajomość swoich praw jest szczególnie ważna.Każdy pasażer podróżujący z Unii Europejskiej lub na jej terytorium ma prawa chronione przez Rozporządzenie (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady. Dotyczy to również tanich linii, takich jak Ryanair, Wizz Air czy easyJet. W przypadku:pasażer ma prawo do:– Jesteśmy wdzięczni Ryanairowi za zaufanie i dostrzeżenie potencjału Mazowsza, czyniąc Modlin swoją kluczową bazą operacyjną – mówi Jacek Kowalski, p.o. prezesa zarządu Warsaw Modlin Airport. – To umowa, która daje lotnisku i regionowi ogromne możliwości rozwoju, a pasażerom – dostęp do licznych, atrakcyjnych połączeń i konkurencyjnych cen.Michael O’Leary, prezes Ryanair dodaje: „Od ponad dekady Modlin i Ryanair tworzą silne partnerstwo, którego efektem są liczne kamienie milowe – od otwarcia lotniska w 2012 roku, przez sukcesywne zwiększanie siatki połączeń i liczby rotacji, aż po rekordowe wyniki przewozowe.”