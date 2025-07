Większe wymiary bagażu podręcznego w Ryanair - co się zmienia dla podróżnych?

W ostatnim czasie temat bagażu podręcznego i dodatkowych opłat za przekroczenie limitów stał się jednym z najgorętszych w branży lotniczej. Coraz więcej linii wprowadza restrykcje lub zmienia zasady dotyczące przewozu bagażu, co często wywołuje frustrację pasażerów. W odpowiedzi na te zjawiska Ryanair postanowił jednak pójść w przeciwnym kierunku - ogłosił zwiększenie maksymalnych wymiarów bagażu podręcznego, dając pasażerom więcej swobody i komfortu podczas podróży.

Z tego artykułu dowiesz się:

Ryanair zwiększa maksymalne wymiary bagażu podręcznego do 40 x 30 x 20 cm.

Zmiana jest odpowiedzią na skargi pasażerów dotyczące restrykcyjnych limitów i dodatkowych opłat.

Zasady dotyczące bagażu rejestrowanego oraz opłat za nadbagaż pozostają bez zmian.

Nowe limity mają obowiązywać już w najbliższych tygodniach, co może ułatwić podróżowanie podczas wakacji.

Co się zmieni

Dlaczego Ryanair zdecydował się na zmianę?

Co z bagażem rejestrowanym i dodatkowymi opłatami

Co to oznacza dla pasażerów

Ta zmiana zostanie wprowadzona w ciągu najbliższych tygodni, w miarę dostosowywania naszych sizerów na lotniskach – poinformował przedstawiciel Ryanaira. Nie można więc wykluczyć, że ze zmian skorzystamy jeszcze podczas tegorocznych wakacji.

Ryanair poinformował, że już niebawem pasażerowie będą mogli zabrać na pokład większą walizkę podręczną.Oznacza to, że będzie można zabrać większy bagaż bez konieczności wykupowania dodatkowych opcji lub płacenia za nadbagaż.Zmiana ta jest odpowiedzią na liczne skargi klientów dotyczące restrykcyjnych wymiarów bagażu i rosnących kosztów podróży. Wprowadzenie większego limitu ma poprawić doświadczenie pasażerów, ograniczyć stres związany z pakowaniem oraz zmniejszyć liczbę opłat za nadbagaż, które często bywają zaskoczeniem przy odprawie.Choć Ryanair zwiększa limit bagażu podręcznego,, w zależności od trasy i terminu zakupu. Dlatego pasażerowie powinni zwracać uwagę na wagę i wymiary walizek, które nadają do luku bagażowego. Warto też śledzić aktualne promocje i oferty przewoźnika, które mogą obniżyć koszty podróży.Większy limit bagażu podręcznego to dobra wiadomość przede wszystkim dla osób podróżujących na krótkie wyjazdy, które zwykle unikają odprawy bagażu rejestrowanego. Teraz będą mogli zabrać ze sobą więcej rzeczy bez obawy o dodatkowe koszty czy konieczność przepakowywania bagażu na lotnisku.Ważna pozostaje jeszcze jedna kwestia. Rzecznik Ryanaira w rozmowie z „Independent” potwierdził, że nowe zasady bagażu podręcznego zostaną wdrożone znacznie szybciej, niż mogłoby się to wszystkim wydawać.