Po co Kowalskiemu Data Center?

Dane dawno już nas zalały i właśnie dlatego kluczowa dziś staje się rola Data Center. Tym bardziej, że przy okazji mogą okazać się skutecznym orężem w walce ze zmianami klimatu.

Efektywność energetyczna – kluczowe wyzwanie dla Data Center

W naszym kraju powstają nowoczesne kompleksy serwerowe, które stanowią cyfrowe ‘serca’ gospodarki i społeczeństwa. Ich znaczenie wykracza daleko poza branżę IT – rozwój rynku Data Center i praca firm odpowiedzialnych za ich utrzymanie mają ogromny, choć często niedostrzegalny wpływ na codzienne życie każdego z nas. Coraz bardziej uzależniamy się od systemów informatycznych obsługiwanych w tych obiektach: sprawdzanie pogody, zakupy online, płatności kartą, bankowość elektroniczna, streaming filmów, komunikacja w mediach społecznościowych, nawigacja GPS, jak również dostęp do usług medycznych i edukacyjnych – wszystkie te czynności opierają się na niezawodności infrastruktury Data Center, która gwarantuje sprawne funkcjonowanie naszego cyfrowego świata.– mówi Zbigniew Kowalski, Dyrektor Rozwoju ds. Data Center Oddziału SAR, ENGIE Services Sp. z o.o., Oddział SAR w Warszawie, specjalizujący się w realizacji najbardziej wymagających kontraktów w zakresie precyzyjnej klimatyzacji i energetyki dla pomieszczeń IT i Data Center w formule Design-Build-Operate-Maintain.

Firmy serwisujące pełnią rolę „niewidzialnego strażnika”. To na ich barkach spoczywa zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa obiektu oraz jego ciągłości operacyjnej. Zarządzają one złożonymi systemami zasilania (w tym zasilaniem gwarantowanym), chłodzenia, wentylacji, monitoringu i zabezpieczeń przeciwpożarowych. Ich misją jest prewencja – przewidywanie i zapobieganie potencjalnym awariom, a w razie ich wystąpienia – szybka reakcja i minimalizacja skutków.Data Center należą do największych konsumentów energii elektrycznej – zasilanie tysięcy serwerów i ich chłodzenie pochłania ogromne ilości mocy. Zgodnie z danymi Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA), centra danych odpowiadają dziś za 1–1,5% globalnego zużycia energii elektrycznej, a udział ten może nadal rosnąć. W dobie rosnących cen energii, wymogów środowiskowych oraz zaostrzających się regulacji ESG , efektywność energetyczna staje się jednym z kluczowych wyzwań dla operatorów i firm obsługujących Data Center.Optymalizacja zużycia energii to nie tylko kwestia ekologii, ale również realnych korzyści ekonomicznych. Nowoczesne podejścia obejmują m.in. usprawnienie działania systemów chłodzenia – na przykład poprzez podniesienie dopuszczalnej temperatury w serwerowniach (zgodnie z wytycznymi ASHRAE). Precyzyjna regulacja temperatury nawet o 2–3°C może znacząco obniżyć zużycie energii przez jednostki chłodzące.Działania na rzecz poprawy efektywności w Data Center nie tylko obniżają koszty operacyjne i redukują ślad węglowy, ale także otwierają drogę do dodatkowych źródeł przychodu. Przykładem mogą być tzw. Białe Certyfikaty – przyznawane za działania skutkujące udokumentowaną redukcją zużycia energii. Mogą być sprzedawane na Towarowej Giełdzie Energii, często generując przychody rzędu setek tysięcy złotych rocznie i stanowiąc dodatkową motywację do inwestycji w innowacyjne procesy zarządzania energią.Nowoczesne Data Center coraz częściej wykorzystują ciepło odpadowe z serwerów, np. do ogrzewania biur lub sąsiednich budynków. Takie działania – obok optymalizacji chłodzenia i inwestycji w energooszczędne technologie – znacząco redukują emisję CO₂. Szacuje się, że kompleksowe projekty optymalizacyjne w dużych centrach danych mogą obniżyć emisje nawet o setki ton rocznie, realnie wspierając walkę ze zmianami klimatu.Chociaż nie dostrzegamy ich na co dzień, stabilność bankowości, ochrony zdrowia, handlu i komunikacji zależy od centrów danych. Ich sprawne i energooszczędne funkcjonowanie jest dziś warunkiem sine qua non sprawnego działania nowoczesnych społeczeństw.W świecie rosnących wyzwań technologicznych i środowiskowych, rola tych obiektów będzie tylko rosła.