T-Mobile upraszcza ofertę: jedna taryfa bez limitów i nowe pakiety usług

Pakiety T-Mobile dla domu: internet światłowodowy i telewizja

Do wyboru mamy: Taryfa nielimitowana + internet światłowodowy do 300 Mb/s za 75 zł miesięcznie (z rabatami) oraz Taryfa nielimitowana + internet światłowodowy do 300 Mb/s + telewizja (147 kanałów) za 125 zł miesięcznie (z rabatami). Dopłacając 20 zł miesięcznie możemy zwiększyć prędkość światłowodu do 900 Mb/s.

Kliknij, aby przejść do galerii (4)