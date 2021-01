W 2021 w T-Mobile jeszcze więcej prezentów

T-Mobile przygotował w styczniu nowe oferty dla swoich klientów. To między innymi: internet światłowodowy za darmo do końca roku dla posiadających numer na abonament, pół roku bez opłat za abonament i telefon dla przenoszących numer i darmowe 30 GB internetu mobilnego z routerem lub bez przez 6 miesięcy dla wszystkich.

Przeczytaj także: T-Mobile - nowa oferta pakietów dla firm

Światłowód do końca 2021 za darmo dla klientów T-Mobile

Dla przenoszących numer do T-Mobile

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Abonamenty T-Mobile Klient, który zdecyduje się przejść do T-Mobile, będzie mógł wybrać ofertę abonamentową XS, S, M lub L z dowolnym telefonem, a operator opłaci za niego pełne 6 miesięcy usług i rat za urządzenie. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Xiaomi Redmi Note 9T 5G – który w abonamencie M będzie kosztował 39 zł na start, koszt pierwszych 6 rat wyniesie 0 zł, a od 7. raty będzie to 35 zł miesięcznie,

Samsung Galaxy A12 – opłata na start w abonamencie M to 109 zł, pierwszych 6 rat 0 zł, a od 7. raty 20 zł miesięcznie,

Motorola E7 Plus – z opłatą startową 99 zł, 6 ratami 0 zł, a od 7. raty 15 zł miesięcznie.

Nieważne, czy jesteś w T-Mobile – masz okazję na pół roku z 30 GB za darmo

Klienci, którzy mają abonament w T-Mobile lub go zakupią, mogą skorzystać z oferty z internetem światłowodowym, w której do końca roku nie ponoszą żadnych opłat. Użytkownik może wybrać jedną z trzech prędkości: 300, 600 lub 900 Mb/s. Umowa podpisywana jest na okres 24 miesięcy, a opłata miesięczna od 2022 roku będzie wynosić odpowiednio 59, 69 lub 89 zł miesięcznie.Dla tych, którzy chcą przenieść numer do T-Mobile, operator przygotował ofertę abonamentową XS, S, M lub L z dowolnym telefonem. Pierwsze pół roku abonament będzie za darmo. W tym wariancie umowa jest podpisywana na okres 24 miesięcy i 36 rat za urządzenie z opłatą początkową za telefon.Dla osób przenoszących numer do T-Mobile w szczególności polecamy trzy modele smartfonów:Nowy klient, dołączając do T-Mobile, będzie mógł od razu skorzystać ze zniżek rodzinnych oraz promocyjnej oferty darmowego do końca roku światłowodu.Na dobry początek roku przygotowaliśmy również ofertę dla wszystkich, bez względu na to, czy w T‑Mobile już są, czy dopiero zamierzają do nas dołączyć. Dla osób, które potrzebują dodatkowych gigabajtów, ale nie chcą posiadać kolejnego numeru, mamy 30 GB internetu mobilnego, z którego można korzystać np. w ruterze lub np. smartfonie dual SIM. Umowa jest zawierana na okres 24 miesięcy – pierwsze 6 opłaca T-Mobile, a kolejne wyniosą użytkownika 30 zł za miesiąc w opcji bez urządzenia lub 35 zł miesięcznie z ruterem.