Jakie nowości i promocje w Orange?

To nowoczesny modem internetowy obsługujący ultraszybką sieć Wi-Fi 6 i tym samym wiele urządzeń jednocześnie – bez istotnego spadku jakości czy prędkości połączenia. Zapewni to wygodniejsze korzystanie z sieci światłowodowej, nawet gdy jest podłączonych do niej kilka telefonów, laptopów, komputerów czy tabletów.Urządzenie jest dostępne dla nowych i obecnych użytkowników oferty światłowodowej w opcji do 600 Mb/s oraz do 1 Gb/s – dotyczy to również klientów biznesowych.Klienci Orange Love, wybierając teraz dodatkowe pakiety telewizyjne (Komfortowy, Polsat, Eleven Sport, HBO wraz z HBO GO) – otrzymają specjalny rabat. Podpisując umowę na 24 miesiące można zaoszczędzić 120 złotych, a wykupując kilka pakietów – zyskają nawet do 480 złotych. Pierwszy miesiąc użytkowania nowych programów – gratis.Ponadto, włączony został nowy kanał, dla wszystkich klientów korzystających z Telewizji Orange (IPTV). Do oferty Pakietu Optymalnego dołączyło TVP Dokument. Liczba kanałów w tym pakiecie zwiększa się do 113 i 70 HD. Poszerzona została również usługa Multinagrywarka – aż o 5 kanałów TVP, które już figurują w ofercie. Mowa o: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP Seriale, TVP HD.Niedawno w Orange pojawiła się przedsprzedaż flagowych smartfonów z serii Samsung Galaxy S21 5G, wspierających technologię Wi-Fi 6. Od 29 stycznia telefony te trafią do regularnej sprzedaży w salonach, gdzie będzie można je obejrzeć i przetestować.W tym sezonie klienci Planów Mobilnych mogą upolować okazje - smartfony w bardzo atrakcyjnych cenach, np. Samsung Galaxy A12 tylko za 25 złotych, czy Galaxy A51 za 45 złotych –w systemie 24 rat, przy zakupie Planu Mobilnego 55.Wiele obniżek cen smartfonów pojawia się także w ofercie abonamentowej Orange Love (internet, telefon i telewizja), np. smartfon Samsung Galaxy S20 FE 5G – dostępny za 89 złotych miesięcznie przy zakupie Orange Love Extra.Wszystko to dla nowych klientów i obecnych, przedłużających swoje umowy.Przedsiębiorcy mogą liczyć na promocje w Planach Firmowych, specjalnie dopasowanych do ich trybu pracy. Łącząc w pakiet usługę internetu z dwoma planami komórkowymi – zyskuje się 840 zł (+VAT) dodatkowego rabatu. W ten sposób zostanie obniżona comiesięczna opłata za drugą kartę sim. Kupując smartfony w duecie, z dwoma abonamentami, wychodzi dużo taniej i wygodniej.Dodatkowo dla klientów firmowych powstała nowa oferta smartfonów, które są niezbędnym narzędziem w prowadzeniu biznesu. W Orange przedsiębiorcy znajdą je w dobrych cenach za 0 zł na start. Wśród nich m.in.:Atrakcyjną opcją dla firm może okazać się także wspomniany wcześniej Funbox 6 – model usprawniający działanie internetu na wielu urządzeniach jednocześnie. Sprawdzi się przy konferencjach wideo, przyspieszy przesyłanie danych i ułatwi pracę biurową.