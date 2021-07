W Orange Love więcej internetu i telewizji

Od 26 lipca klienci Orange mogą już korzystać z odświeżonych pakietów Orange Love. Dostaną większe paczki gigabajtów oraz kolejne kanały telewizyjne.

Telewizja na miarę potrzeb

Kliknij, aby powiekszyć fot. pixabay.com W Orange Love więcej internetu W każdym z pakietów oferty Orange Love będzie jeszcze lepszy dostęp do najszybszej obecnie sieci #hello 5G, a także wzrośnie ilość gigabajtów.

Więcej internetu na lato i lata

w Orange Love Mini (za 89,99 zł za miesiąc) – z 10 GB na 15 GB,

w Standard ( w cenie 109, 99 zł za miesiąc) – z 10 GB na 30 GB (tu zwiększy się też dotychczasowa prędkość - do 1 Mb/s po wykorzystaniu środków),

w Premium ( w cenie 159,99 zł za miesiąc) – z 20 GB na 50 GB,

w Extra ( za 209,99 zł za miesiąc) – z 40 GB na 80 GB.

Klienci, którzy zdecydują się na ofertę Love Standard z telewizją, będą mogli korzystać ze 120 kanałów w tym 79 HD, wśród nich nowości w pakiecie: Polsat Sport HD, Polsat Sport News HD, Polsat Seriale HD oraz Superstacja HD. Użytkownicy, wybierający Love Extra, będą mogli korzystać z HBO i HBO GO w cenie pakietu. Do dyspozycji otrzymają 183 kanały (pakiet Optymalny, Komfortowy, Multi+). Natomiast w Love Premium widzowie będą mogli oglądać ulubione programy na prawie 200 kanałach (Optymalny Komfortowy, Polsatu, Multi+, C+ Prestige, HBO i HBO GO). Dodatkowo, mobilny dostęp do telewizyjnej rozrywki od Orange w aplikacji Orange TV Go będzie bezpłatny dla wszystkich posiadaczy pakietów z usługą telewizyjną w dostępie kablowym.Nowe pakiety Love to też odmieniona propozycja telewizji w technologii satelitarnej. Klienci, decydujący się na jej zakup, będą mogli korzystać z dekodera 4K ULTRABOX + lub TVBOX + od CANAL + oraz licznych funkcjonalności (m.in. możliwości nagrywania lub cofania filmów). Usługa będzie dostępna w opcji Love Standard, w cenie 109,99 zł. Ta propozycja zawiera pakiet Optimum + od CANAL +, czyli 132 kanały, w tym dwa w najwyższej jakości 4K (w ofercie z dekoderem 4K), pełne różnorodnych treści, oraz dostęp do platformy CANAL + online. Umożliwi ona oglądanie ulubionych programów i treści VOD na dowolnym urządzeniu. A do tego – internet stacjonarny i aż 30 GB w komórce miesięcznie.W każdym z pakietów oferty Orange Love będzie jeszcze lepszy dostęp do najszybszej obecnie sieci #hello 5G, a także wzrośnie ilość gigabajtów. W niektórych będą one nawet potrojone!I tak zwiększy się:Do każdego z pakietów Love (również w opcji z 5G, co jest nowością) będzie też możliwość dokupienia dodatkowych GB, tzw. cyklicznych VAS-ów. Można wybrać 10 gigabajtów za 10 złotych i 30 gigabajtów za 20 złotych. Aby z nich skorzystać, nie są wymagane dodatkowe umowy.Użytkownicy Mój Orange (zarówno w wersji mobile, jak i online), którzy od 26 lipca będą podpisywać swoje umowy i aneksy do pakietów Orange Love, otrzymają bonus w postaci rabatu na e-faktury. Opłacając swój: abonament komórkowy, pakiet Love, internet domowy czy komórkowy – co miesiąc będą zmniejszać regularne koszty o ok. 5 złotych. Aby otrzymać zniżkę wystarczy zaakceptować zgodę na przesyłanie e-faktur, a także minimum raz w miesiącu logować się na konto w Mój Orange. W ten sposób użytkownicy oszczędzają czas i pieniądze, ułatwiając sobie funkcjonowanie, ale i dbają o środowisko – unikając drukowania faktur, zbędnego zużycia energii czy papieru. Akcja ta dotyczy również klientów biznesowych.