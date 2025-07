Wizz Air wraca do Modlina i uruchomi 11 nowych tras do 8 krajów © wygenerowane przez AI

Po 13 latach nieobecności Wizz Air ogłosił swój powrót na Lotnisko Warszawa-Modlin, co stanowi istotny krok w rozwoju regionalnego lotnictwa w Polsce. Powrót węgierskiego przewoźnika to doskonała wiadomość dla mieszkańców Mazowsza i okolic, którzy od grudnia 2025 roku będą mogli korzystać z aż 11 nowych połączeń do 8 atrakcyjnych krajów. Dzięki temu Modlin stanie się jednym z niewielu lotnisk w regionie, na którym operować będą dwie największe tanie linie lotnicze - Ryanair i Wizz Air.

Taka sytuacja znacznie zwiększa konkurencję, co zwykle przekłada się na lepszą ofertę i korzystniejsze ceny biletów dla pasażerów. To także ważny sygnał o rosnącym znaczeniu lotniska Modlin jako ważnego punktu na mapie europejskich tanich przewoźników.Węgierski przewoźnik zbazuje w Modlinie dwa samoloty typu Airbus A321neo. Nowe trasy, które mają ruszyć od sezonu zimowego 2025/2026, to m.in. loty do:Pozostałe pięć tras zostanie ogłoszonych w późniejszym terminie. Bilety będą dostępne w sprzedaży jesienią 2025 roku.Roland Tischner, dyrektor zarządzający Wizz Air Hungary, odpowiedzialny m.in. za polski rynek, podkreślił: „Po zakończonych sukcesem negocjacjach, otwieramy nową bazę na lotnisku Warszawa-Modlin z dwoma samolotami. Otworzymy 11 nowych tras do 8 krajów.”Dla Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa–Modlin jest to kolejny krok rozwoju. Niedawno Ryanair podpisał z lotniskiem nową umowę, która przewiduje obsługę ponad 5 milionów pasażerów rocznie do 2030 roku. Powrót Wizz Air może odciążyć przeciążone Lotnisko Chopina, a pasażerom zapewnić szerszy wybór tras oraz konkurencyjne ceny.Polacy chętnie korzystają z tanich linii lotniczych, takich jak Wizz Air czy Ryanair, wybierając atrakcyjne cenowo bilety i szeroką ofertę połączeń. Często jednak nie są świadomi swoich praw w sytuacjach, gdy lot ulega komplikacjom – szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy rośnie ryzyko opóźnień i odwołań.Eksperci z AirCashBack przypominają, że latem, zwłaszcza w tanich liniach, liczba takich zdarzeń może wzrosnąć z powodu napiętych grafików, wzmożonego ruchu pasażerskiego i ograniczonych zasobów operacyjnych.Zgodnie z Rozporządzeniem WE 261/2004, pasażerom przysługują określone prawa w przypadku:W takich sytuacjach można ubiegać się o odszkodowanie w wysokości:Dodatkowo przewoźnik ma obowiązek zapewnić pasażerowi posiłki, napoje, zakwaterowanie (jeśli to konieczne) oraz transport między lotniskiem a miejscem noclegu.– Cena biletu ani rodzaj linii lotniczej nie mają wpływu na przysługujące prawa. Ochrona pasażera jest jednakowa, niezależnie czy leci tanimi liniami jak Ryanair czy Wizz Air, czy tradycyjnym przewoźnikiem – przypomina ekspert z AirCashBack.