Orange rusza z ofertą na święta

Dopiero zaczął się listopad, ale Orange rusza już ze świąteczną ofertą, a w niej smartfon lub telewizor za 1 zł oraz wiele zestawów świątecznych, np. z drugim smartfonem lub smartwatchem w prezencie.

Przeczytaj także: Jakie nowości i promocje w Orange?

Telewizor lub smartfon w prezencie za 1 zł

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Telewizor lub smartfon w prezencie za 1 zł Przy zawarciu umowy na Orange Love z telewizją na 24 miesiące, klient dostanie prezent - do wyboru telewizor lub smartfon za 1 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Podwójne prezenty - drugi smartfon oraz CyberOchrona w prezencie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Drugi smartfon oraz CyberOchrona w prezencie Klient indywidualny kupując smartfon z wybranymi planami 5G z abonamentem komórkowym (Plan M lub Plan L) lub wybranymi pakietami Orange Love, otrzyma drugi smartfon lub smartwatch z zestawu w prezencie za 1 zł. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Zestaw Samsung Galaxy A53 5G 128 GB i Samsung Galaxy A13 4/64 GB: 1 zł na start i 77 zł x 24 mies. z Planem L,

Zestaw Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB i Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB: 1 zł na start i 47 zł x 36 mies. z Planem M,

Zestaw Samsung Galaxy Z Flip4 5G 128 GB i Samsung Galaxy Watch4 44 mm eSIM: 1 zł na start i 122 zł x 36 mies. z Planem L,

Zestaw Samsung Galaxy Z Fold4 5G 256 GB i Samsung Galaxy Watch4 44 mm eSIM: 1 zł na start i 220 zł x 36 mies. z Planem L.

Oferta na Święta dla firm

Xiaomi Redmi Note 11 4/128 GB za 23 zł +VAT/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M + Xiaomi Redmi 9A 2/ 32 GB w prezencie za 1 zł +VAT,

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G 6/128 GB za 30 zł +VAT/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M + Xiaomi Redmi 9A 2/32 GB w prezencie za 1 zł +VAT,

Samsung Galaxy A53 5G 6/128 GB za 42 zł +VAT/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym M + Samsung Galaxy A13 4/64 GB w prezencie za 1 zł +VAT,

Samsung Galaxy Z Flip4 5G 8/128 GB za 93 zł +VAT/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym L + Samsung Galaxy Watch4 44mm eSIM w prezencie za 1 zł +VAT,

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Oferta na Święta dla firm Orange przygotował choinkowe prezenty dla przedsiębiorców – zestawy z drugim urządzeniem za 1 zł, w tym aż 6 zestawów z prezentem. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Przy zawarciu umowy na Orange Love z telewizją na 24 miesiące, klient dostanie prezent - do wyboru telewizor lub smartfon za 1 zł. Promocja dotyczy nowych klientów Orange Love Standard (jeśli w danej lokalizacji nie było zawartej umowy na pakiet Love z telewizją w dniu rozpoczęcia promocji, czyli 3 listopada) oraz wszystkich klientów, którzy podpiszą umowę na Orange Love Extra i Premium (również tych, którzy przedłużają swoje umowy).Klienci mogą wybrać za złotówkę: telewizor 32” TCL 32D4300 lub smartfon realme narzo 50i Prime.Pod choinką można znaleźć także świąteczne zestawy urządzeń. Klient indywidualny kupując smartfon z wybranymi planami 5G z abonamentem komórkowym (Plan M lub Plan L) lub wybranymi pakietami Orange Love, otrzyma drugi smartfon lub smartwatch z zestawu w prezencie za 1 zł. Zestawy świąteczne dostępne są także dla klientów, którzy zdecydują się przedłużyć umowę w każdej z tych ofert. Dodatkowo, bezpieczniejsze korzystanie z internetu w smartfonie zapewni CyberOchrona, dostępna teraz za 0 zł w Planie S, M i L.W ofercie podwójnych prezentów jest wiele atrakcyjnych zestawów do wyboru, wśród nich m.in.:Wybrane modele smartfonów dostępnych w zestawach świątecznych obsługują 5G, czyli mają dostęp do najszybszego internetu mobilnego. Z najnowszej technologii mogą korzystać klienci wszystkich planów oferty Abonament komórkowy, Orange Love Standard, Extra i Premium oraz Planów Firmowych M, L, XL.Obie oferty świąteczne: Telewizor lub smartfon za 1 zł oraz Podwójne prezenty można ze sobą łączyć. Oferty są limitowane i trwają do wyczerpania zapasów lub do 2 stycznia 2023 r.Przy okazji Świąt warto pamiętać o dobrych uczynkach dla środowiska. Schowany w szufladzie smartfon nie służy nikomu. Można przynieść stary, nieużywany model do salonu operatora. Zostanie on wyceniony na miejscu, a klient otrzyma bon na zakup nowego urządzenia lub akcesoriów. Dzięki temu klient odzyska część jego wartości, a sprzęt dostanie szansę na drugie życie. Natomiast nieużywane urządzenie, które nie zakwalifikuje się do odkupu, warto zostawić do recyklingu w salonie Orange, w specjalnym pojemniku. Partner Orange, uprawniony do odbioru elektroodpadów, zagospodaruje sprzęt zgodnie z prawem. Oferta dotyczy wybranych modeli i zależy od stanu technicznego urządzenia. W sklepie Orange można kupić także odnowione smartfony. Poddawane gruntownej renowacji oraz doprowadzane do stanu “jak nowy”, działają jak nowe i są znacznie tańsze.Orange przygotował choinkowe prezenty również dla przedsiębiorców – zestawy z drugim urządzeniem za 1 zł, w tym aż 6 zestawów z prezentem. Wartość prezentu to nawet aż 1137 zł +VAT (w przypadku zaproponowanego zegarka z oferty Samsung Galaxy Watch4 44mm eSIM). Do wyboru m.in:Orange rozpoczyna też kolejną odsłonę akcji „Szczególnie polecane smartfony”, w ramach której klienci biznesowi otrzymają telefony w najniższych cenach na rynku. Pierwsza edycja trwa do 30 listopada. Orange oferuje w niej następujące smartfony, np. Samsung Galaxy A23 5G 4/64 GB za 27 zł + VAT/mies. przez 36 miesięcy przy zakupie Planu Firmowego M, iPhone X 64 GB odnowiony Renewd klasa A+ za 41 zł + VAT/mies. przez 36 miesięcy z Planem Firmowym L, Samsung Galaxy S21 FE 5G 6/128 GB za 59 zł + VAT/mies. przez 36 miesięcy przy wyborze Planu Firmowego L oraz iPhone 14 512 GB 5G za 156 zł + VAT/mies. przez 36 miesięcy przy zakupie Planu Firmowego XL.Dla klientów biznesowych Orange przyszykował także dodatkowy ekstra prezent - pakiet 300 GB ważny przez 6 mies., do wykorzystania w kraju. Obowiązuje dla wszystkich wariantów Planu Firmowego oraz dla mobilnego Internetu Biurowego. Oferta przeznaczona dla nowych oraz przedłużających umowy klientów. Dodatkowo, klienci Internetu Biurowego, z wybranym routerem, mogą otrzymać prezent za 1 zł + VAT do wyboru: słuchawki JBL T660 BT NC lub smartwatch realme Watch 3.