Do świąt jeszcze daleko, ale od 4 listopada klienci przenoszący swój numer do Play mogą skorzystać ze świątecznej promocji. Jeśli zdecydują się na ofertę abonamentową M, L lub Homebox, mogą skorzystać z rabatu do 50% na smartfony Samsung lub Xiaomi.

Nowoczesne smartfony z rabatem do 50%

Samsung Galaxy S21 FE 5G od 1499 zł (zamiast 2999 zł);

Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G od 849 zł (zamiast 1699 zł);

Samsung Galaxy A53 5G od 999 zł (zamiast 1999 zł);

Xiaomi Redmi Note 11 od 549 zł (zamiast 1099 zł).

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Play z Mikołajem rozdaje rabaty Wybierając smartfon Samsung lub Xiaomi można otrzymać na niego nawet 50% rabatu, a opłatę rozłożyć na wygodne raty 0%.

Wygodne raty 0%

Rabat 50% na smartfony z abonamentem także dla firm

Świąteczny zestaw JuniorBOX z prezentem dla najmłodszych i nawet 6 miesiącami bez opłat

Więcej możliwości - Play 360

Klienci przenoszący swój numer do Play, do ofert abonamentowych M, L lub Homebox mogą skorzystać z rabatu do 50% na urządzenia Samsung lub Xiaomi, a dodatkowo otrzymają nawet 300 GB internetu!Play poleca między innymi modele:Do wyboru jest także kilkadziesiąt innych modeli tych producentów, na które Play również oferuje korzystne rabaty.Smartfony w świątecznych cenach można także rozłożyć na stałe raty 0%. Ich spłata nastąpi razem z abonamentem na jednej fakturze.Świąteczna promocja nie ominie także klientów biznesowych, którzy zdecydują się na przeniesienie telefonów w swojej działalności do Play. Dzięki tej decyzji oni również mogą otrzymać rabat nawet 50% na smartfon z abonamentem wybierając jedną z ofert Play dla Firm: L lub XL.Dla osób wybierających MIX, Play również przygotował atrakcyjne promocje. Przy zakupie dowolnego smartfonu w ofercie JuniorBOX klienci będą mieli do wyboru jeden z dwóch elektronicznych gadżetów w prezencie: słuchawki bezprzewodowe Nokia Go Earbuds 2+ z funkcją redukcji hałasu otoczenia lub zegarek Maxcom Aurum z pojemną baterią i długim czasem czuwania.Dodatkowo przy przeniesieniu numeru i wyborze oferty MIX Elastyczny 50/100 lub 60/120 z dowolnym smartfonem klienci otrzymają aż 6 miesięcy (doładowań) bez opłat, natomiast wybierający standardowy MIX z dowolnym smartfonem odbiorą 3 miesiące (doładowania) bez opłat.Na każdego klienta który zdecyduje się na wybranie jednej z powyższych ofert czeka również pakiet 100 GB do wykorzystania na social media ważny przez 90 dni.Wybierając ofertę w Play warto też zainteresować się pakietem Play360. W jego skład wchodzi profesjonalna naprawa telefonu, możliwość korzystania z Nawigacji Play, dostęp do biblioteki Legimi z e-bookami i audiobookami czy priorytetowe połączenie z konsultantem.Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 790 500 500 oraz na stronie play.pl.