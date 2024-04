W Play dla firm 2 abonamenty 5G za 50 zł miesięcznie

Play proponuje przedsiębiorcom ofertę, w ramach której otrzymają dwa abonamenty z dostępem do technologii 5G za 50 zł miesięcznie po rabatach.

Samsung Galaxy S23 FE 5G

Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

Motorola edge 40 neo 5G

Jak skorzystać z promocji? Wystarczy przenieść co najmniej jeden numer do fioletowego operatora, aby cieszyć się nowoczesnymi usługami w atrakcyjnej cenie.Dodatkowo, aby sprostać wyzwaniom prowadzenia własnej firmy, każdy przedsiębiorca, który skorzysta z powyższej oferty ma możliwość wybrania jednego z proponowanych przez Play nowoczesnych smartfonów obsługujących sieć 5G w atrakcyjnej cenie – niższej o 500 zł w porównaniu do zakupu bez umowy. Wśród promowanych przez operatora modeli są:Od teraz wszystkie abonamenty Play dla Firm mają dostęp do sieci 5G, dzięki czemu przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na wybranie usług operatora, mogą korzystać z zalet sieci najnowszej generacji niezależnie od wybranej oferty.Oferta Play dla Firm jest dostępna na play.pl/male-firmy, pod numerem 790 600 600, w salonach sprzedaży oraz u Doradców Biznesowych. Wszystkie podane kwoty są cenami netto.