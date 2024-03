W Play dla domu - światłowód i telewizja z Netflix w cenie abonamentu

Play wprowadza do oferty światłowód z dostępem do serwisu Netflix w cenie już od 50 zł miesięcznie, a także bogatą ofertę telewizji dla domu.

Bogata oferta telewizyjnej rozrywki dla domu

Światłowód od Play to kilka wariantów prędkości internetu, aby klienci mogli wybrać opcję dopasowaną do własnych potrzeb. Każda z nich pozwoli na płynne surfowanie po sieci, zaczynając od prędkości do 300 Mb/s już od 50 zł miesięcznie, po rabatach dla klientów Play, z Netflix w cenie abonamentu. Na najbardziej wymagających użytkowników czeka łącze o prędkości aż do 5 Gb/s dzięki któremu będą mogli korzystać z wielu urządzeń i aplikacji jednocześnie, szybko pobierać duże pliki, oglądać filmy w jakości 4K czy grać online.Wielbiciele filmowych i serialowych emocji na pewno docenią fakt, że w ramach powyższych ofert zyskują dostęp do Netflix na cały okres umowy. Netflix to popularne i nagradzane filmy, seriale i programy, w tym oryginalne produkcje, jak Stranger Things, Wiedźmin, Bridgertonowie czy Śnieżne Bractwo z możliwością oglądania bez ograniczeń na telefonie, tablecie, laptopie i telewizorze, także w trybie offline.Operator przygotował także propozycję dla wszystkich, którzy oferty superszybkiego światłowodu z Netflix w cenie abonamentu chcą połączyć z bogactwem różnorodnych kanałów w nowoczesnej telewizji Play. W zależności od wybranej opcji, dostępnych jest nawet 197 kanałów, w tym Filmbox, Cinemax, Eleven Sports, a także Viaplay Medium i Canal+ Seriale i Filmy w cenie abonamentu. To szeroki wachlarz telewizyjnej rozrywki dla domu, w którym każdy fan filmów, seriali czy sportowych emocji znajdzie coś dla siebie.Szczegóły promocji oraz możliwość zakupu dostępne są w salonach, poprzez infolinię operatora pod numerem 813 813 813 oraz na stronie play.pl.