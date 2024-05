Klienci Play, którzy wybiorą superszybki światłowód oraz telewizję Play w specjalnym pakiecie, otrzymają w prezencie zestaw kanałów sportowych, w tym CANAL+, ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium. Operator oferuje też rabat w wysokości 700 zł na 55-calowy telewizor LG.

Przeczytaj także: W Play dla firm 2 abonamenty 5G za 50 zł miesięcznie

Superszybki światłowód z telewizją Play, a do tego kanały sportowe w prezencie

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe W Play sportowe kanały w prezencie w ofercie superszybkiego światłowodu z telewizją Klienci, którzy zdecydują się na zakup usługi światłowodu o prędkości 1 lub 5 Gb/s w pakiecie z telewizją Play, będą mogli cieszyć się szybkim łączem internetowym oraz najlepszą telewizyjną rozrywką wraz z pakietem kanałów sportowych: CANAL+, ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium.

Telewizor LG 700 zł taniej

Najbliższe miesiące obfitują w ważne wydarzenia w świecie sportu – wielki krokami zbliżają się prestiżowe zawody tenisowe na kortach Roland Garros, mistrzostwa Europy w piłce nożnej oraz Igrzyska Olimpijskie. Z myślą o miłośnikach sportu, Play przygotował specjalną ofertę z pakietem kanałów sportowych.Klienci, którzy zdecydują się na zakup usługi światłowodu o prędkości 1 lub 5 Gb/s w pakiecie z telewizją Play, będą mogli cieszyć się szybkim łączem internetowym oraz najlepszą telewizyjną rozrywką wraz z pakietem kanałów sportowych: CANAL+, ELEVEN SPORTS i Polsat Sport Premium. Do tego otrzymają dostęp do serwisu Viaplay i aż 8 dodatkowych kanałów Eurosportu, uruchomionych na czas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Pakiet sportowy w prezencie to również korzyść dla portfela – klienci mogą zaoszczędzić nawet 1000 zł rocznie.Operator przygotował także propozycję dla tych, którzy rozważają zakup telewizora. Klienci wybierający ofertę superszybkiego światłowodu z telewizją Play i pakietem kanałów sportowych mogą otrzymać rabat w wysokości 700 złotych na telewizor LG 55UR781C. 55-calowy ekran oraz wysoka jakość obrazu i dźwięku zapewnią komfort podczas oglądania ulubionych programów.