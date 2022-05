UPC przeszło do PLAY. Co w powitalnej promocji?

Play i UPC łączą siły, a na początek proponują wspólną promocję. Klienci obu operatorów mogą skorzystać z oferty, dzięki której zyskają nawet 2 lata abonamentu za darmo.

Wybierz usługi UPC i zyskaj 2 lata abonamentu od Play za darmo

internetu światłowodowego do 1 Gb/s oraz telewizji Start z 35 kanałami oraz aplikacją mobilną UPC TV GO w cenie 79,99 zł miesięcznie po rabatach

lub

lub internetu światłowodowego do 1 Gb/s oraz telewizji Max Premium ze 186 kanałami, dostępem do Viaplay, Polsat Sport Premium i Eleven Sports w cenie 129,99 zł miesięcznie po rabatach

Wybierz ofertę Play i zyskaj 2 lata internetu od UPC za darmo

nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, internet w telefonie bez limitu ze 150 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G, pakiet kanałów TV w aplikacji PLAY NOW lub usługę Bezpieczna Rodzina

oraz

oraz internet bezprzewodowy bez limitu GB z 200 GB z pełną prędkością

Klienci otrzymają 2 lata za darmo usług UPC.

Jesteś w Play lub UPC? Dokup nowe usługi drugiego operatora z 9 miesiącami za darmo

Internet światłowodowy UPC lub abonament dla firmy nawet przez 2 lata za darmo

Twoja firma jest w Play lub UPC? Dokup nowe usługi drugiego operatora z 9 miesiącami za darmo

Zarówno dotychczasowi klienci Play jak i UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i cieszyć się 9 miesiącami abonamentu za darmo.

Kup usługi UPC w salonach Play, a usługi Play w punktach UPC

Decydując się na pakiet usług dla domu UPC składający się z:klienci otrzymają aż 2 lata za darmo abonamentu Play M. Zawiera on nielimitowane rozmowy, SMS-y, MMS-y do wszystkich, internetu w telefonie bez limitu z 60 GB z pełną prędkością i dostępem do 5G oraz pakiet kanałów TV w aplikacji PLAY NOW lub usługę Bezpieczna Rodzina. Standardowa cena usługi to 60 zł miesięcznie po rabatach, dzięki czemu klienci oszczędzają aż 1440 zł. Kolejne abonamenty można dokupić już za 30 zł.Decydując się na ofertę PLAY HOMEBOX w cenie 90 zł miesięcznie po rabatach zawierającą:klienci otrzymają 2 lata za darmo usług UPC. W ich skład wchodzi internet światłowodowy do 300 Mb/s, inteligentne Wi-Fi oraz telewizja Start z 35 kanałami oraz aplikacją mobilną UPC TV GO. Standardowa cena usługi to 49,99 zł miesięcznie po rabatach, dzięki czemu klienci oszczędzają aż 1199 zł.Zarówno dotychczasowi klienci Play jak i UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i cieszyć się 9 miesiącami abonamentu za darmo. Oznacza to oszczędność nawet 119,99 zł miesięcznie w tym okresie!Specjalna oferta została przygotowana także dla klientów biznesowych. Decydując się na internet światłowodowy UPC do 1 Gb/s za 79,99 zł + VAT lub internet światłowodowy w pakiecie z telewizją Max Premium za 129,99 zł + VAT klienci otrzymają 2 lata za darmo abonamentu Play M dla Firm zawierającego internet w smartfonie 60 GB z pełną prędkością oraz rozmowy, SMS-y i MMS-y do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Standardowa cena usługi to 60 zł netto miesięcznie po rabatach. Kolejne abonamenty dla pracowników można dokupić już za 25 zł + VAT.Z kolei decydując się na najnowszą ofertę Play XL dla Firm z internetem w smartfonie bez limitu GB i prędkości oraz rozmowami, SMS-ami i MMS-ami do wszystkich bez limitu w Polsce i krajach Unii Europejskiej oraz pakietem 300 minut na rozmowy międzynarodowe do UE klienci otrzymają 2 lata internetu światłowodowego UPC do 300 Mb/s za darmo. Standardowa cena usługi to 49,99 zł + VAT miesięcznie po rabatach.Dotychczasowi klienci biznesowi Play jak i UPC mogą dokupić nowe usługi u drugiego z operatorów i cieszyć się 9 miesiącami abonamentu dla firm za darmo. Oznacza to oszczędność przez ten czas nawet 100 zł + VAT miesięcznie!Aby skorzystać z ofert promocyjnych, nie trzeba odwiedzać obu operatorów, a wystarczy jedna wizyta w najbardziej dogodnym dla klienta miejscu. Niezależnie czy odwiedzi salon Play, czy punkt sprzedaży UPC, będzie miał możliwość wyboru rozwiązań z obu firm, a konsultanci pomogą w wyborze usług, które najlepiej odpowiedzą na jego potrzeby.Z ofert można skorzystać już od 26 maja 2022 r.Szczegóły ofert, pakietów usług objętych promocją oraz informacje o ich dostępności pod wybranym adresem będą dostępne na stronach play.pl, upc.pl za pośrednictwem obsługi klienta operatorów oraz w ich salonach sprzedaży.